Attention aux erreurs courantes lors du dépôt d’une extension fiscale

De plus, vous pouvez éviter les remboursements bloqués et les futurs avis de l’IRS en déposant une déclaration sans erreur en ligne avec dépôt direct.

Les déclarants manquent souvent des formulaires fiscaux pour les revenus de placement, a déclaré Ryan Marshall, CFP et associé chez ELA Financial Group à Wyckoff, New Jersey.

Les oublis les plus fréquents sont 1099-B pour les plus et moins-values ​​et 1099-DIV pour les dividendes et les distributions, a-t-il dit.

“Il existe une idée fausse courante selon laquelle si un client ne reçoit pas physiquement le paiement de son investissement, il n’est pas imposable”, a déclaré Marshall, suggérant aux déclarants de toujours vérifier leurs comptes pour les documents fiscaux et de revoir les déclarations passées.