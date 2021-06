Gonzalez a mis en déroute son adversaire Charisa ‘Sweetheart’ Sigala pour remporter une victoire par décision unanime au BKFC 18 au Seminole Hard Rock Hotel and Casino en Floride samedi soir, faisant un départ gagnant sur son arc dans le monde brutal du combat sans gants.

Gonzalez a maintenu le contrôle tout au long du concours, contrôlant la portée et atterrissant fréquemment avec des combinaisons rapides.

La performance a été suffisamment bonne pour que « The Chi-Town Princess » remporte un score net de 50-45 sur les tableaux de bord, Sigala arborant un hématome et un gonflement désagréable autour de son œil gauche à la fin du concours.

Pour Sigala, 37 ans, ce fut une autre nuit décevante car elle a perdu un deuxième combat depuis ses débuts au BKFC en février.

En revanche, Gonzalez a signalé dans son interview d’après-combat qu’elle ne faisait que s’échauffer alors qu’elle prévoyait un assaut contre les rangs du BKFC.

« Je ne suis pas un bagarreur, je suis un artiste martial mixte », a déclaré l’homme de 34 ans.

«J’apprends à être boxeur et je vais venir ici et montrer ma technique et mes compétences, et chaque putain de jour, je m’améliore. Regardez le bordel ! »

En effet, des photos ont indiqué plus tard que la plupart des dommages subis par Gonzalez semblaient être causés à ses mains après avoir fréquemment trouvé une maison pour ses tirs tout au long de la nuit.

Pearl Gonzalez fait ses débuts au BKFC ! pic.twitter.com/rY9ifCHcr4 – Bare Knuckle FC (@bareknucklefc) 27 juin 2021

Dans l’aéroport en direction de la maison. voici ce que ma soeur @PearlGonzalezressemble à ses mains après les avoir fracassées au visage de son adversaire la nuit dernière. Sis n’a jamais été touché pic.twitter.com/SE4LqUq1aL – Amanda Serrano (@Serranosisters) 27 juin 2021

Voir cet article sur Instagram Un post partagé par PEARL GONZALEZ (@pearlgonzalez)

La favorite des médias sociaux Gonzalez – qui détient un record de 10-5 en MMA – avait aiguisé l’appétit des fans pour le combat avec son apparition à la pesée vendredi.

Arborant un bikini bleu pâle rehaussé de perles, la star aux cheveux noirs a promis de « laisser tout sur le ring » et a tenu ce vœu avec une solide première performance.

Voir cet article sur Instagram Un post partagé par PEARL GONZALEZ (@pearlgonzalez)

Gonzalez n’est que l’un des nombreux nouveaux ajouts accrocheurs aux rangs du BKFC ces derniers mois.

Deux femmes qui ont regardé l’action au bord du ring samedi soir étaient VanZant et Ostovich, toutes deux issues du monde du MMA.

Le duo s’affrontera au BKFC 19 le 23 juillet, et tous deux ont partagé leur joie d’être présents alors que Gonzalez rejoignait leurs rangs.

Après avoir impressionné lors de ses débuts, Gonzalez visera des choses plus grandes et meilleures avec BKFC alors que la promotion poursuit ses efforts pour se positionner dans le courant dominant des sports de combat.