Attention à la poudre blanche et rose pâle : Alerte aux drogues à Kelowna et Vernon

DOWN contient des niveaux élevés de fentanyl et de dépresseurs

Interior Health (IH) a émis une alerte médicamenteuse pour Kelowna et Vernon.

Une poudre blanche et rose pâle vendue sous le nom de DOWN a été testée positive pour des concentrations élevées de fentanyl et de bromazolam, une benzodiazépine très puissante. Les deux sont supérieurs à la moyenne selon l’agence de santé.

Il existe un risque élevé de surdosage ou de surdosage mortel, et lorsqu’il est mélangé à de l’alcool, le DOWN peut être particulièrement dangereux.

IH suggère de se concentrer sur la respiration si la naloxone ne semble pas résoudre les symptômes de surdosage.

Les services de vérification des médicaments d’IH sont disponibles aux endroits suivants :

Kelowna

Living Positive Resource Centre, 255 Lawrence Ave, les jeudis, de 14h00 à 17h00;

Kandu, appelez le 204-872-7404 ;

Outreach Urban Health Centre, 1649 Pandosy St., sept jours sur sept, de 16 h à 20 h;

The Bridge Outreach Overdose Prevention and Harm Reduction, 760 Hwy 33, sept jours sur sept, de midi à 20 h 30;

Programme de réduction des méfaits UBCO, appelez le 250-864-1431;

Santé mentale et toxicomanie, 505, avenue Doyle, de 8 h 30 à 16 h 40

Vernon

Cammy LaFleur Street Outreach Program, 2800 33rd St., Vernon, les mardis, de 11 h à 16 h;

Vernon Urgent and Primary Care, 3105 28th Ave., Vernon, sept jours sur sept, de 9h30 à 20h00

DroguesSantéintérieurbcouverturedosecrise de surdosedrogues de rue