Lorsqu’on a demandé l’été dernier à la représentante américaine Alexandria Ocasio-Cortez à quoi ressemblerait la société avec une police non financée, elle a naïvement répondu: «une banlieue».

Pas exactement. Je sais à quoi ressemble une nation avec une police affaiblie ou sous-financée. Je le vois tous les mois en Haïti.

Certains lecteurs savent que, depuis 11 ans, j’exploite un orphelinat à Port-au-Prince. Le week-end dernier, un autre orphelinat, juste à l’extérieur de la ville, a été attaqué au milieu de la nuit. Selon les médias, plus de 15 assaillants armés ont escaladé les clôtures, bloqué l’entrée et ont procédé à l’assassinat d’un garde de sécurité, au viol d’une jeune fille de 15 ans et d’une femme de 27 ans, à l’agression sexuelle d’une personne de 13 ans. vieux, a battu le directeur et sa femme, et saccagé la propriété, tout en exigeant de l’argent que l’orphelinat n’avait pas.

«La police… ne peut rien faire», a déclaré le directeur au Miami Herald. «Ma femme n’arrêtait pas d’appeler et ne pouvait pas passer.»

Vous pourriez penser qu’un orphelinat pauvre serait sûr, même là où la criminalité est élevée. Pourtant, ce même week-end, cinq prêtres catholiques et deux religieuses ont été enlevés en Haïti sur le chemin de leur paroisse. Ils sont détenus pour une rançon ridicule.

Des enlèvements et des enlèvements de toutes sortes – religieux, touristes, même pauvres citoyens qui n’ont rien – se produisent presque quotidiennement maintenant en Haïti. Les gangs contrôlent les rues. Des hommes à moto se précipitent et attaquent. Vous entendez constamment «la police ne peut rien faire».

Le mois dernier, une douzaine de membres d’une équipe SWAT ont tenté de changer cela. Ils ont conduit deux véhicules blindés dans un bidonville qui abrite l’un des gangs les plus dangereux d’Haïti. Les gens de cette zone ont crié et pointé du doigt et la police a cru qu’ils les dirigeaient vers le quartier général du gang.

Au lieu de cela, selon le plus grand hebdomadaire d’Haïti, ils ont été conduits dans un trou géant où des membres de gangs ont ensuite ouvert le feu, tuant quatre des officiers, en blessant huit autres et en traînant les cadavres dans les rues. Ils ont également capturé les deux véhicules blindés, brûlé l’un, gardé l’autre et volé toutes les armes, les gilets pare-balles et l’équipement radio.

«Nous avons appelé la police pour la sauvegarde pendant deux heures», a plaidé l’un des officiers du SWAT lors d’un appel téléphonique alors qu’il était coincé, «mais ils ne l’ont jamais envoyé. … En ce moment, c’est chacun pour soi. … Ils essaient de brûler six de nos gars dans l’un des véhicules. … Je ne resterai jamais dans ce corps de police. … J’ai une femme et des enfants. S’ils n’envoient pas de sauvegarde bientôt, je vais me tirer dessus parce que je ne veux pas que les bandits finissent avec moi à leur façon.

Que se passe-t-il si la police s’en va?

Cet appel téléphonique était à la fois choquant et éclairant. La police en Haïti est limitée, sous-payée et sous-protégée. En conséquence, beaucoup ont choisi de se retirer face à une violence accrue, ou pire, de détourner le regard et même d’aider les criminels dans leurs attaques. Les citoyens, se rendant compte que la police ne peut pas les aider, deviennent souvent dépendants des gangs pour leur protection. Aujourd’hui, l’un des chefs de gang les plus connus d’Haïti est lui-même un ancien flic.

Maintenant, Haïti n’est pas l’Amérique et ses défis sont uniques. Mais la relation triangulaire entre les criminels, les citoyens et la police est assez basique. Plus la police s’affaiblit, plus les criminels sont enhardis et plus les citoyens sont en danger. Haïti, en passant, a des lois sur les armes beaucoup plus restrictives que les États-Unis. N’arrête pas le flux d’armes vers les personnes qui font le plus de mal.

Je me demande ce que beaucoup d’Haïtiens assiégés, qui souhaitent seulement qu’un policier puisse être convoqué avec un appel téléphonique répondu, pensent aux cris actuels en Amérique pour se débarrasser de la police, mettre fin à la police, dégriffer ou démanteler la police.

Ou la déclaration décalée publiée la semaine dernière par la représentante Rashida Tlaib: «J’en ai fini avec ceux qui tolèrent les meurtres financés par le gouvernement. Plus de maintien de l’ordre, d’incarcération et de militarisation. Il ne peut pas être réformé. «

Je ne sais pas ce que Tlaib, si elle réussissait, ferait avec des gens qui tuent, volent et violent les autres. Je ne peux pas les contrôler. Je ne peux pas utiliser la force contre eux. Je ne peux pas les mettre en prison. À quoi cela ressemblerait-il?

Oh oui. Ce que nous voyons en Haïti.

Réformer, ne pas se débarrasser de

La plupart des gens rationnels conviennent que le comportement de la police dans les affaires George Floyd et Daunte Wright – et d’autres comme eux – ne peut et ne doit pas être toléré. Une réforme est désespérément nécessaire dans la formation, la désescalade, l’attitude, les sensibilités et les perceptions raciales.

Mais pour observer ce qui s’est passé avec Wright – l’homme noir de 20 ans qui, après un arrêt de la circulation dans la banlieue de Minneapolis, a été abattu par un policier qui a peut-être utilisé par erreur son arme au lieu d’un Taser – et ensuite conclure que la réponse est «Plus de police» est absurde. Et l’idée que de telles rencontres meurtrières se produisent tous les jours et toutes les heures avec des flics – et ne laisse donc aucune conclusion mais rejeter tout le système – peut être une impression médiatique, mais pas factuelle.

Il y a des millions de rencontres entre la police et les citoyens chaque année. Des millions. Pourtant, de 2015 à 2020, selon le Washington Post et Statista, le nombre de civils abattus et tués par la police est resté à peu près le même, environ 1000 par an.

C’est 1000 tués par an – dont beaucoup sont armés, menacent ou commettent un crime à l’époque – dans un pays de 330 millions d’habitants. Un peu moins de la moitié des personnes tuées sont blanches, un peu moins d’un quart sont noires, un peu moins d’un cinquième sont hispaniques.

Pendant ce temps, au cours de cette même période, selon NPR, des officiers ont tué par balle au moins 135 hommes et femmes noirs non armés. Cela fait en moyenne 22 par an. C’est encore 22 trop. Convenu. Absolument. Mais la population noire en Amérique est de 42 millions. Donc, en pourcentage, annuellement, le nombre de tués non armés est inférieur à 0,000001%.

Est-ce que c’est comme ça? Ou est-ce que les politiciens et les têtes parlantes sautent sur des cas individuels et les étirent sur des mois de couverture, donnant l’impression que le problème est beaucoup plus répandu que les chiffres ne l’indiquent?

Les gens inquiets dans les quartiers dangereux sont généralement les derniers à crier pour dénoncer la police. Les politiciens devraient le noter. Exiger des changements et des responsabilités dans le fonctionnement des agents est tout à fait logique. Ce n’est pas le cas de la police. Un pays avec une application de la loi affaiblie, minée ou absente n’est pas un paradis de banlieue. C’est effrayant.

Demandez à Haïti.

Mitch Albom est chroniqueur au Detroit Free Press, où cette chronique a été publiée à l’origine. Suivez-le sur Twitter @mitchalbom.