Attentes réalistes pour Sherrone Moore et les Michigan Wolverines en 2024

Sherrone Moore est entraîneur-chef des Wolverines du Michigan depuis presque une semaine maintenant, mais nous pouvons déjà commencer à voir la direction que ce programme tente de prendre. Son objectif principal est de garder autant de choses intactes que possible après le championnat national. .

En ce qui concerne l’équipe d’entraîneurs, l’entraîneur de force et de conditionnement physique Ben Herbert s’envole pour Los Angeles pour rejoindre Jim Harbaugh. Il a également été rapporté que le coordinateur défensif Jesse Minter emboîterait le pas, mais aucun mot officiel n’a encore été donné.

Du bon côté des choses, il semble que Grant Newsome, une étoile montante de la profession, restera à Ann Arbor pour entraîner la ligne offensive. Moore n’a pas tardé à remplacer Herbert en promouvant Justin Tress au rôle. Un seul joueur est entré sur le portail de transfert depuis que Harbaugh a quitté le programme, Reece Atteberry mardi, et cela n’a pas encore créé d’énormes problèmes de recrutement par rapport à ce que d’autres équipes ont vécu avec le départ d’un entraîneur-chef majeur.

Jusqu’à présent, je pense que Moore a fait de son mieux jusqu’à présent compte tenu des circonstances dans lesquelles il a été traité. De toute évidence, les Wolverines auront un objectif sur le dos en 2024 après avoir remporté un troisième championnat Big Ten consécutif, une troisième victoire contre état de l’Ohio en autant d’années et remporter le championnat national.

En plus de cela, les Wolverines ont ce qui semble être l’un des calendriers les plus difficiles du football universitaire en 2024. Voici quelques-uns des faits saillants.

contre le Texas lors de la semaine 2

contre USC lors de la semaine 4 (premier match Big Ten de la saison)

à Washington lors de la semaine 6 (premier match sur la route et revanche pour le titre national)

contre. État du Michigan en semaine 9

contre l’Oregon lors de la semaine 10

à l’Ohio State au cours de la semaine 14

Ils affrontent quatre équipes qui ont terminé parmi les 12 meilleures équipes du football universitaire après la saison de bowl, et plusieurs d’entre elles seront probablement très bien classées d’ici 2024, et il y a une chance que le Texas et l’Ohio State soient classés parmi les trois premiers.

Nous connaissons également la restructuration massive de la liste qui aura lieu cette intersaison également. L’offensive en particulier a été vidé, perdant son quart partant, son porteur de ballon, ses deux meilleurs receveurs et toute la ligne offensive de départ. Le poste de quart-arrière sera l’une des batailles les plus discutées de l’intersaison avec Alex Orji et la véritable recrue Jadyn Davis qui devraient concourir, mais peut-être que Jayden Denegal ou Davis Warren pourront ajouter leurs noms dans la conversation.

Heureusement, quelques crampons du côté défensif du ballon reviennent. Qui les dirigera du point de vue de l’entraîneur est un énorme point d’interrogation, mais il y aura des dirigeants expérimentés dans le vestiaire qui devraient être capables de fournir à nouveau une unité de premier plan.

Qu’est-ce que cela signifie pour Moore ? Eh bien, l’équipe devrait être suffisamment bonne en défense pour empêcher la plupart des équipes du Big Ten de déplacer le ballon. S’ils peuvent SMASH du côté offensif avec Donovan Edwards et une unité pleine de remplaçants à partir de 2023, ils devraient facilement figurer dans la moitié supérieure de la conférence la saison prochaine.

Cependant, je ne pense pas qu’il soit juste de s’attendre à une apparition en séries éliminatoires de football universitaire ou même à un championnat Big Ten en 2024. Le seul côté positif de ce match contre le Texas est qu’il se déroule à Ann Arbor. En conférence, Dan Lanning et l’Oregon construisent quelque chose de spécial à Eugene et cela devrait être un sacré match début novembre. Ensuite, bien sûr, Ryan Day et les Buckeyes ont ajouté à peu près tous les meilleurs transferts qu’ils souhaitaient et pourraient avoir l’une des meilleures équipes du football universitaire.

Alors, qu’est-ce que j’attends de Sherrone Moore et des Wolverines en 2024 ? Au moins une saison 9-3 avec deux victoires contre les trois nouveaux venus du Pac-12 à leur calendrier, une victoire contre Michigan State et un match serré contre Ohio State à Columbus (qui, je pense, se terminera par une défaite). D’ici la fin de la saison, les Wolverines devraient avoir découvert leur identité offensive et prendre une décision infaillible au niveau du quart-arrière.

Ils auront également concouru pour une place au Big Ten Championship jusqu’à cette défaite contre les Buckeyes, ce qui signifierait également qu’ils devraient également être à l’aube d’une tête de série parmi les 12 premiers pour les nouvelles séries éliminatoires de football universitaire.

Je suis sûr que certains diront que c’est une vision extrêmement optimiste, tandis que d’autres penseront que je suis fou de dire que les Wolverines pourraient perdre trois matchs après la saison à laquelle nous venons d’assister. Mais si le Michigan est en lice pour cette 12e place au cours de la première année sous Moore avec tous les changements que traverse le programme, cela devrait être un excellent indicateur de ce que cette équipe peut faire sans Harbaugh.