Attentes d’un revirement imminent de Truss sur l’impôt sur les sociétés

Liz Truss a été accusée aujourd’hui d’avoir conduit le gouvernement dans un “chaos total” alors que des rumeurs circulaient autour de Westminster concernant un nouveau demi-tour sur son mini-paquet budgétaire – avec un retour en arrière sur l’impôt sur les sociétés semblant de plus en plus probable.

Le Premier ministre a annulé le mois dernier une augmentation prévue de l’impôt sur les bénéfices des sociétés de 19p à 25p, mais rapporte dans Le soleil et le fil de presse Bloomberg a suggéré aujourd’hui que cela pourrait être totalement ou partiellement abandonné en réponse à la pression intense des marchés et aux députés conservateurs en colère.

Les rapports ont suivi L’indépendantLa révélation plus tôt cette semaine que les responsables du 10 Downing Street examinaient le paquet du chancelier Kwasi Kwarteng à la recherche d’éventuelles descentes pour rétablir la stabilité financière.

Mais lorsqu’on lui a demandé lors d’un entretien à New York s’il allait faire demi-tour sur les grandes mesures du mini-budget, M. Kwarteng a répondu : « Notre position n’a pas changé. Je proposerai un plan budgétaire à moyen terme le 31 octobre, comme je l’ai dit plus tôt dans la semaine, et il y aura plus de détails à ce moment-là.

Dans des commentaires qui ne démentaient pas que des changements à son paquet étaient envisagés à Londres, M. Kwarteng a déclaré: “Je parle tout le temps au Premier ministre et nous nous concentrons totalement sur la réalisation du plan de croissance.”

Interrogé sur la question de savoir s’il serait toujours en poste dans un mois, un chancelier provocant a répondu : « Absolument, à 100 %. Je ne vais nulpart.”

Cela est venu après que la présidente du FMI, Kristalina Georgieva, a adressé une réprimande à peine voilée au gouvernement Truss pour avoir permis à ses politiques fiscales et de dépenses d’aller à l’encontre des efforts de la Banque d’Angleterre pour utiliser la politique monétaire pour freiner l’inflation.

“À l’heure actuelle, la politique budgétaire ne devrait pas saper la politique monétaire, car si c’est le cas, la tâche de la politique monétaire n’en devient que plus difficile et cela se traduit par la nécessité d’une augmentation encore plus importante des taux et d’un resserrement des conditions budgétaires”, a déclaré Mme Georgieva.

S’exprimant lors d’un sommet du FMI et de la Banque mondiale à New York auquel participait également M. Kwarteng, Mme Georgieva a clairement indiqué qu’elle soutenait les revirements pour stabiliser l’économie : “Ne prolongez pas la douleur. Il est correct d’être guidé par des preuves, si la preuve est qu’il doit s’agir d’un recalibrage, il est juste que les gouvernements le fassent.”

Le soleil a cité une source de Downing Street disant qu’une augmentation de l’impôt sur les sociétés était “sur la table”, bien qu’elle ne porte pas le prélèvement jusqu’au taux de 25p prévu par l’ancien chancelier Rishi Sunak pour 2023.

Et Bloomberg a déclaré que les responsables envisageaient un éventuel revirement de l’impôt sur les sociétés, mais qu’aucune décision ne serait prise avant le retour de M. Kwarteng de New York.

Mais des sources de haut niveau au n ° 10 ont insisté sur le fait que la position était inchangée par rapport à un briefing ce matin, lorsque le porte-parole officiel de Mme Truss a nié que de nouveaux demi-tours étaient en cours, déclarant aux journalistes: “La position n’a pas changé.”

A la question de savoir si le Premier ministre peut « promettre qu’il n’y aura plus de volte-face sur le budget ? Il a répondu: “Oui.”

Aux questions du Premier ministre mercredi, Truss a exclu toute hausse de l’impôt sur les sociétés, déclarant aux députés: “Je pense que ce serait une erreur à un moment où nous essayons d’attirer des investissements dans notre pays en période de crise mondiale pour augmenter les impôts”.

Abandonner la hausse prévue par M. Sunak de la taxe sur les bénéfices des sociétés était l’élément le plus important du «plan de croissance» de M. Kwarteng, avec un coût annuel de 18,7 milliards de livres sterling éclipsant les 2 milliards de livres sterling économisés en annulant sa décision de supprimer le taux d’imposition sur le revenu de 45p pour le les plus hauts revenus.

Des économistes indépendants de l’Institute for Fiscal Studies calculent que M. Kwarteng doit trouver des hausses d’impôts ou des réductions de dépenses totalisant 62 milliards de livres sterling afin que la dette diminue en proportion du PIB d’ici 2026/27.

Mais sa marge de manœuvre était limitée mercredi lorsque Mme Truss a déclaré qu’il n’y aurait pas de réduction des dépenses. Son porte-parole officiel a précisé aujourd’hui que sa promesse était que les dépenses globales “continueraient d’augmenter en termes réels”, en tenant compte de l’inflation telle que mesurée par le déflateur du PIB.

L’ancien chancelier conservateur George Osborne a déclaré que le gouvernement ne devrait pas attendre le plan budgétaire à moyen terme d’Halloween de M. Kwarteng pour annoncer un revirement.

“Compte tenu de la douleur causée à l’économie réelle par les turbulences financières, on ne sait pas pourquoi il est dans l’intérêt de quiconque d’attendre 18 jours de plus avant l’inévitable revirement du mini-budget”, a tweeté M. Osborne.

Répondant aux informations faisant état d’un demi-tour imminent, la chancelière fantôme Rachel Reeves a déclaré: «Le désordre d’aujourd’hui montre le chaos total dans lequel se trouve ce gouvernement. Il s’agit d’une crise créée à Downing Street et les travailleurs en paient le prix.

« Les travaillistes ont répété à plusieurs reprises qu’ils devaient renverser le budget kamikaze et rétablir la confiance.

« C’est désormais urgent car l’intervention de la Banque d’Angleterre sur les marchés se termine demain. Les conservateurs ne peuvent pas permettre que le chaos causé par leur mini-budget se poursuive plus longtemps.

Et le chef libéral démocrate, Sir Ed Davey, a déclaré que Kwarteng devrait être limogé.

“Ce demi-tour viendrait trop tard pour de nombreuses familles en difficulté confrontées à la misère hypothécaire”, a déclaré Sir Ed.

“Le seul moyen de restaurer la crédibilité est que Kwasi Kwarteng démissionne ou soit limogé. Ce chancelier a fait assez de dégâts et doit partir.

“Son budget bâclé doit ensuite être complètement abandonné et remplacé par un plan juste et responsable, comprenant un soutien d’urgence aux emprunteurs hypothécaires qui subissent le poids de ce chaos conservateur.”