Attentes du football du Wisconsin et réalité : comment les Badgers se sont-ils comportés à chaque poste ?

Lorsqu’une saison qui commence avec les attentes du championnat voit ces attentes s’effondrer, comme c’est le cas pour l’équipe de football du Wisconsin, cela signifie que beaucoup de choses ne se sont pas déroulées comme prévu.

C’est certainement le cas des Badgers, dont la défaite 20-14 samedi à Indiana les a ramenés à 5-4 au total et à 3-3 dans le Big Ten. Avec trois matchs de saison régulière à jouer, il semble que le Wisconsin se bat pour l’éligibilité au bol et une chance de remporter quelques trophées contre le Nebraska et le Minnesota.

Ce n’est pas exactement la façon dont l’entraîneur du Wisconsin, Luke Fickell, et son équipe envisageaient le déroulement de la première année.

“Nous sommes tous un peu frustrés de vouloir voir certaines choses continuer à se développer, et en ce moment, nous continuons à nous tirer une balle dans le pied avec certaines situations similaires”, a déclaré Fickell après la défaite contre l’Indiana. “Nous ne sommes tout simplement pas en mesure de surmonter ces situations pour le moment.”

Beaucoup de choses ont changé en deux mois. Voici un aperçu, poste par poste, des attentes et de ce qui s’est passé depuis.

Stratège

Ce qui a été pensé : Tanner Mordecai devrait connaître la meilleure saison d’un quart-arrière du Wisconsin depuis 2011.

Que s’est-il passé: Les statistiques de Mordecai en tant que titulaire pendant deux ans à SMU – 7 152 verges par la passe et 72 touchés – ont généré de grandes attentes pour l’offensive du Wisconsin. Mais il était loin d’être ce joueur dans plus de cinq matchs pour ouvrir la saison, complétant 63,7 pour cent de ses passes avec trois touchés et trois interceptions avant de se casser la main droite contre l’Iowa. Mordecai n’était pas aussi efficace au Wisconsin, car l’équipe semblait avoir du mal à s’adapter aux changements de son personnel et à ses appels de jeu.

Braedyn Locke a succédé à Mordecai avec des résultats mitigés. Il n’a complété que la moitié de ses passes et les balles frappées sur tout le terrain – y compris sur la ligne de mêlée – ont posé problème. L’Indiana a enregistré neuf passes décisives et ses adversaires ont interrompu 21 passes lors des trois départs de Locke. Locke est-il l’avenir du quart-arrière du Wisconsin ? Il n’y a pas de QB sur la liste qui soit mieux placé, mais Locke a du travail à faire pour montrer qu’il peut constamment mener cette attaque aux points.

ALLER PLUS LOIN Le Wisconsin ne va pas mieux. C’est le plus gros problème de Luke Fickell au cours de la première année.

Revenir

Ce qui a été pensé : Braelon Allen et Chez Mellusi formeront l’un des meilleurs tandems de porteurs de ballon 1-2 du pays.

Que s’est-il passé: Le Wisconsin a été privé de l’opportunité de voir comment cela se déroulerait lorsque Mellusi s’est cassé la jambe gauche lors du quatrième match de la saison contre Purdue. Le coordinateur offensif Phil Longo a qualifié Mellusi de « sans doute notre joueur le plus explosif », ce que Mellusi a démontré avec un touché de 89 verges contre Buffalo lors du premier match de la saison. Mellusi et Allen ont tous deux réalisé en moyenne 13 courses par match. Mais sans Mellusi, Allen a été contraint de jouer un rôle beaucoup plus important et a égalé sa carrière avec 29 courses contre l’Illinois.

Allen, sujet aux blessures, s’est blessé au bas de la jambe gauche contre l’Ohio State et a raté le match de l’Indiana. Allen, un choix potentiel de deuxième journée au repêchage de la NFL s’il se déclare tôt, a probablement une décision à prendre quant à savoir s’il veut jouer cette saison, en fonction de sa santé. Sans lui, Jackson Acker et Cade Yacamelli sont les deux meilleurs arrières, et aucun des deux ne peut reproduire ce qu’Allen ou Mellusi ont fourni. Longo essayait de trouver comment équilibrer la course et la passe même quand Allen et Mellusi étaient en bonne santé, et c’est devenu encore plus difficile maintenant.

Braelon Allen a réalisé 130 courses pour 754 verges avant sa blessure. (Jeff Hanisch / USA aujourd’hui)

Fin serrée

Ce qui a été pensé : Ce sera un groupe plus polyvalent qui pourra ajouter au jeu de passes.

Que s’est-il passé: En termes simples, les ailiers rapprochés du Wisconsin n’ont pas donné suffisamment aux Badgers dans cette attaque. Nous pensions que Clay Cundiff et Jack Eschenbach seraient parmi les deux plus grands meneurs de jeu à ce poste. Mais les deux joueurs ont quitté l’équipe juste avant le début des entraînements de pré-saison, Cundiff annonçant sa retraite en raison de problèmes médicaux. Jack Pugh, jeune espoir prometteur, est absent depuis le mois d’août pour des raisons personnelles.

Cela a laissé le Wisconsin avec un top trois composé de Riley Nowakowski, Hayden Rucci et Tucker Ashcraft. Ils ont combiné 15 réceptions pour 195 yards et un touché. Rucci a réussi quatre attrapés pour 23 verges depuis le match de Purdue. Ashcraft a un attrapé sur 3 mètres avec un touché pendant cette séquence. Le Wisconsin doit améliorer ses talents à ce poste, et l’engagement quatre étoiles Grant Stec pourrait être une réponse la saison prochaine.

Récepteur large

Ce qui a été pensé : Il s’agit du groupe de récepteurs le plus complet et le plus talentueux de l’histoire du programme.

Que s’est-il passé: Le Wisconsin a joué plus de receveurs que les années précédentes en raison des changements offensifs. Mais cela n’a pas nécessairement conduit au jeu explosif attendu. Le receveur Will Pauling (46 réceptions, 500 yards, trois touchés) est peut-être le seul receveur du groupe à avoir atteint ou dépassé les attentes de la pré-saison.

Skyler Bell a connu de bons moments mais a également eu du mal avec les passes abandonnées. Les opportunités de Chimere Dike ont diminué, la majeure partie des cibles allant à Pauling (71), Bryson Green (51) et Bell (43). Dike a mené l’équipe la saison dernière avec 75 cibles, mais se classe quatrième cette saison avec 31. Green a réussi un touché de 54 verges contre l’Indiana, mais n’a capté plus de deux passes dans un match que trois fois en neuf matchs. CJ Williams, comme Green, était censé faire la différence sur le portail de transfert. Il n’a disputé qu’un seul match avec plus de deux réceptions. Le Wisconsin a un receveur engagé pour 2024 à Kyan Berry-Johnson et, avec le transfert de Keontez Lewis, il pourrait être ajouté via le portail de transfert à nouveau cette intersaison.

ALLER PLUS LOIN Négligé en tant que transfert, Will Pauling se mobilise pour le Wisconsin

Ligne offensive

Ce qui a été pensé : La transition de la ligne O vers un système accéléré sera la clé du succès offensif.

Que s’est-il passé: Cette affirmation semble toujours vraie. Le problème est que la ligne offensive n’a pas été suffisamment constante cette saison. L’entraîneur de la ligne offensive Jack Bicknell Jr. a déclaré au cours de la pré-saison qu’il se sentirait « très à l’aise » si un joueur de ligne dans ses deux profondeurs jouait dans un match, bien qu’il ait reconnu qu’il était plus réaliste d’en voir six ou sept. Pourtant, au cours des trois derniers matchs, le Wisconsin a principalement utilisé ses cinq de départ. Trey Wedig, qui avait alterné aux deux postes de garde, a joué avec parcimonie. Personne d’autre n’a été proche.

Le centre Jake Renfro s’est blessé au pied en août et n’a pas joué un seul match. Tanor Bortolini a eu des résultats inégaux à sa place. Bortolini, le plaqueur gauche Jack Nelson et le plaqueur droit Riley Mahlman ont été signalés pour 19 pénalités au total, Nelson en tête avec neuf. Le Wisconsin n’a pas eu la discipline ou le niveau d’exécution nécessaire pour être dominant.

Ligne défensive

Ce qui a été pensé : Plus de profondeur gardera les joueurs frais et épuisera les adversaires.

Que s’est-il passé: Le Wisconsin a certainement utilisé plus de joueurs de ligne défensive cette saison. Mais cela n’a pas eu l’impact escompté. James Thompson Jr. est le seul joueur de ligne D à avoir effectué plus d’un sack. Le partant de retour Rodas Johnson n’a pas produit l’année qu’il souhaitait probablement. Isaiah Mullens, senior de sixième année, qui avait disputé 40 matchs en carrière avec 10 départs, a été mis à l’écart en raison d’une blessure. Et le transfert de Temple, Darian Varner, joueur de la première équipe All-AAC l’année dernière, était censé apporter une production importante, mais il n’a que quatre plaqués cette saison.

ALLER PLUS LOIN Même si le Wisconsin DL James Thompson Jr. a un impact, il gratte toujours la surface

Secondeur intérieur

Ce qui a été pensé : Les trois meilleurs secondeurs intérieurs sont tous des partants qui peuvent faire la différence.

Que s’est-il passé: Jordan Turner, Maema Njongmeta et Jake Chaney ont publié des chiffres solides. Ils ont 140 plaqués, 18 plaqués pour perte et huit sacs. Mais le groupe a parfois connu des difficultés, notamment lorsque la vitesse l’a mis à rude épreuve. Njongmeta a été retiré de la formation de départ contre Purdue et n’a joué qu’un seul snap dans ce match. Depuis, il est revenu dans l’alignement.

Darryl Peterson a un record d’équipe de 4,5 sacs. (Jeff Hanisch / USA aujourd’hui)

Secondeur extérieur

Ce qui a été pensé : Le Wisconsin a besoin de plus de meneurs de jeu pour émerger sans Nick Herbig.

Que s’est-il passé: Le Wisconsin n’a peut-être pas un type Herbig à ce poste, mais les Badgers ont mérité un jeu solide de la part de CJ Goetz et Darryl Peterson. Ces deux-là ont totalisé 17 plaqués pour perte et 8,5 sacs, se classant parmi les deux premiers de l’équipe dans les deux catégories. Il y a eu une baisse de productivité derrière eux. Le transfert de l’État du Michigan, Jeff Pietrowski, est apparu comme la troisième option, Kaden Johnson jouant avec parcimonie et TJ Bollers incapable de trouver un rôle.

Cornerback

Ce qui a été pensé : Le Wisconsin dispose d’une unité supérieure solide et a besoin de plus d’aide.

Que s’est-il passé: Ricardo Hallman s’est imposé comme un artiste hors pair, menant le Big Ten avec cinq interceptions. Son remplaçant, Jonas Duclona, ​​étudiant de première année, a à peine joué. Hallman a subi une blessure apparente à l’épaule gauche contre l’Indiana, mais est quand même resté pendant tous les clichés sauf deux. De l’autre côté, Nyzier Fourqurean a gagné des représentants importants en partageant son temps avec Alexander Smith. Le coin Nickel Jason Maitre a joué plus de clichés en défense que quiconque autre que Hallman et la sécurité Hunter Wohler.

ALLER PLUS LOIN Le lien incassable qui forme l’épine dorsale de la défense du Wisconsin : “Ils s’enclenchent, mec”

Sécurité

Ce qui a été pensé : La profondeur et le talent sont là pour réussir.

Que s’est-il passé: Wohler a été le meilleur joueur défensif, menant l’équipe avec 85 plaqués et démontrant sa polyvalence. Le reste du groupe n’a pas toujours joué à ce niveau. Kamo’i Latu a connu des difficultés en début de saison avec des plaqués manqués et a eu du mal à contrôler ses émotions. Travian Blaylock n’a pas fait partie de la rotation. Preston Zachman et Austin Brown se sont frayé un chemin dans la rotation.