Attente longue et incertaine pour les femmes qui tentent d’être mères grâce à la reproduction artificielle

Outre la destruction de nombreuses familles indiennes, la pandémie de Covid-19 a également ruiné la perspective de fonder une nouvelle famille pour beaucoup. Dans toute l’Inde, chaque année, près de cinq à six femmes lakh subissent un traitement de fécondation in vitro (FIV) pour avoir un enfant. Cependant, alors que la pandémie a ravagé notre pays et surchargé le système de santé, tout autre établissement de santé qui n’est pas une question de vie ou de mort a évidemment été mis en veilleuse, y compris les désirs de plusieurs femmes en Inde qui le souhaitent. être des mères.

Lorsque le premier verrouillage a été lancé dans le pays l’année dernière, toutes les cliniques de FIV ont été fermées car la procédure n’était pas considérée comme un service essentiel. À l’époque, tous les cycles de FIV ont été interrompus brusquement. Il a été conseillé aux femmes qui venaient de commencer une consultation et des médicaments de continuer plus tard; les blastocystes des couples dont les échantillons ont été prélevés ont été cryoconservés afin de pouvoir être implantés en toute sécurité.

Alors que le verrouillage à l’échelle nationale s’est assoupli à la fin de 2020, des cliniques ART (technologie de reproduction artificielle qui comprend également la FIV) ont rouvert dans de nombreux États de l’Inde. L’ICMR avait proposé un ensemble de lignes directrices pour garantir la sécurité des patients et des prestataires de traitement dans ces cliniques et, dans la plupart des cas, les protocoles étaient strictement observés. Cela comprenait le consentement des patients, un questionnaire d’évaluation des risques à remplir lors de chaque visite à la clinique qui permettait d’identifier les patients à haut risque, un test RT-PCR négatif de préférence une semaine ou moins avant le début du traitement. Si les patients ont contracté le COVID-19 pendant le traitement, leurs ovules / spermatozoïdes / blastocystes doivent être cryoconservés, selon le cas. Dans le cas du personnel, les protocoles COVID-19 comprenaient la collecte d’informations de triage concernant leur état de santé, le test RT-PCR en cas de symptômes, la recherche et le dépistage approfondis des contacts et la mise en quarantaine pendant la période prescrite. De plus, des pratiques telles que la prise de rendez-vous, les contrôles de température et les protocoles méthodiques d’assainissement et de désinfection ont également été intégrées dans la déclaration d’intention.

Cependant, avec les cas en plein essor de COVID 19 et la deuxième vague en cours menant maintenant à des verrouillages ultérieurs dans certains États, un retard dans le traitement peut causer de nouvelles bouleversements émotionnels pour beaucoup de ces femmes, qui optent généralement pour la FIV après avoir lutté pour avoir des enfants sans aucun traitement médical. assistance pendant des années. Dans la plupart des cas, ces femmes sont également à la fin de la trentaine et le temps est essentiel dans leur parcours de conception de l’enfant. Il incombe donc aux prestataires de traitements de fertilité de mettre l’esprit de leurs patients à l’aise et de les aider du mieux qu’ils peuvent.

Le volume de cycles de FIV effectués chaque année a connu une baisse au cours de la pandémie. En Inde, environ 250 000 cycles de FIV sont effectués au cours d’une année que nous estimons être tombée à 150 000-180 000 en 2020. C’est une nouvelle inquiétante car le traitement par FIV aide non seulement les femmes à concevoir en toute sécurité, mais également à identifier toute autre affection sous-jacente qu’elles pourraient être. souffrir de.

La cause profonde des décès liés à la maternité en Inde est la santé de la mère avant et pendant la grossesse et le manque d’intervention médicale en temps opportun, ce qui est devenu encore plus difficile pendant les périodes de COVID-19. Certaines affections peuvent être la cause de l’infertilité chez les femmes, tandis que d’autres peuvent mettre la vie en danger chez celles qui ont conçu.

Par exemple, les femmes souffrant de troubles thyroïdiens peuvent recevoir un diagnostic d’anémie pendant leur mandat et voir une augmentation de leur tension artérielle, provoquant une prééclampsie; dans certains cas, la mère peut avoir des vomissements et une déshydratation. Dans le cas de l’enfant en développement, cela peut entraîner une mortinaissance ou une fausse couche et une naissance prématurée, mettant en danger la vie de l’enfant.

C’est là que la FIV peut jouer un rôle essentiel pour déterminer et contribuer au traitement de ces maladies avant que les femmes ne s’engagent sur le chemin de la maternité. Chaque cycle de FIV commence par une séance de conseil avec un spécialiste de la FIV, qui aide à établir les attentes de la procédure. Ceci est suivi par un certain nombre de tests de panel chez les hommes et les femmes. Chez les femmes, cela comprend des tests sanguins qui vérifient la présence d’ovaires polykystiques, le diabète, les lésions hépatiques, les infections sexuellement transmissibles et les niveaux d’hormones telles que la prolactine, entre autres facteurs. Des scans basés sur des images tels que des ultrasons peuvent également être utilisés. Cela aide à découvrir la cause de l’infertilité et à déterminer s’il existe un problème de santé qui doit être traité médicalement avant de commencer le cycle de FIV. Par exemple, si une femme recherchant un traitement par FIV est diagnostiquée avec un diabète grave qui peut affecter la grossesse et son issue, elle sera référée à un endocrinologue; si quelqu’un présente des fibromes utérins, ils seront retirés par laparoscopie ou par chirurgie.

Ces nouvelles technologies sauvegardent les différents points de contrôle de la procédure et deviennent un élément crucial pour garantir une période de gestation sûre pour les mères et réduire la mortalité maternelle. De plus, cela élimine le besoin de transferts d’embryons multiples dans l’utérus, ce qui augmente la probabilité de naissance vivante. Cependant, cela peut entraîner des complications de grossesse en raison de la présence de plus d’un enfant en développement. Le transfert d’un seul embryon, plus sûr en comparaison, peut ainsi devenir la norme.

Bien que le traitement par FIV puisse aider à identifier et à remédier rapidement aux conditions sous-jacentes, il est impératif de noter que tous n’en ont pas besoin. En règle générale, les couples qui sont incapables de concevoir naturellement depuis plus d’un an, parfois même des décennies, optent pour de tels traitements. En Inde, ce nombre est estimé à environ 10 à 15% de la population totale du pays, soit environ une personne sur six, mais tous ne recherchent pas un traitement en raison de la stigmatisation ou de contraintes financières.[3] La R&D en cours, les initiatives de sensibilisation des praticiens et les développements politiques tels que les discussions sur le projet de loi 2020 sur la technologie de procréation assistée (règlement) peuvent renforcer la foi tout en étant également des promoteurs actifs de la lutte contre le taux de mortalité maternelle.

Auparavant, le Gouvernement indien avait lancé un certain nombre d’interventions pour protéger la santé des futures mères et de leurs enfants. Surakshit Matritva Aashwasan (SUMAN) et le Pradhan Mantri Surakshit Matritva Abhiyan (PMSMA) sont des initiatives qui garantissent que des soins maternels dignes sont une priorité dans le pays. Cependant, malgré des mesures proactives, le taux de mortalité maternelle ou TMM est une des principales causes de décès chez les femmes.

Les dernières données expliquant le TMM en Inde couvrent les années 2016-18, selon lesquelles le pays a observé 113 décès maternels pour 100000 naissances vivantes. Bien que ce nombre ait diminué au fil des ans, nous sommes toujours loin derrière le mandat d’objectif durable des Nations Unies. Et, avec la pandémie COVID-19, qui a soulevé de nombreux défis pour les femmes enceintes pour accéder au système de santé, le ROR en Inde peut s’aggraver si les points de contrôle ne sont pas introduits de manière proactive par le gouvernement et que les traitements de procréation assistée tels que la FIV ne sont pas faciles. disponible. Ce sont des soins critiques dont les femmes ont besoin dans leur cheminement vers la maternité, et alors que nous luttons contre la pandémie, il est impératif que nous ne les ignorions pas.

Le Dr Kshitiz Murdia est le président-directeur général d’Indira IVF. Indira IVF est la plus grande chaîne de cliniques spécialisées en infertilité en Inde avec 94 centres à travers le pays. La chaîne effectue environ 30 000+ procédures de FIV chaque année.

