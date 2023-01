Attentats de Jérusalem : les implantations seront “renforcées” après les tirs, selon le Premier ministre israélien

CNN

—



Israël « prendra des mesures pour renforcer la colonisation » en réponse aux tirs à Jérusalem vendredi et samedi, a déclaré le Premier ministre Benjamin Netanyahu.

Une liste en six points pour “combattre le terrorisme et exiger un prix des terroristes et de ceux qui les soutiennent” a été publiée sur la page Facebook de Netanyahu dans la nuit de samedi après une réunion du cabinet de sécurité israélien.

« En réponse aux attaques odieuses et aux célébrations qui les ont suivis, le Premier ministre Netanyahu a décidé des mesures pour renforcer le règlement qui seront soumises cette semaine », indique le communiqué.

Il n’a pas fourni de détails sur la manière dont la colonisation sera renforcée.

La liste comprend également davantage de peines pour les familles des terroristes.

“La maison du terroriste qui a perpétré l’attaque terroriste à Jérusalem sera scellée juste avant sa démolition”, indique le premier point de la liste.

Les droits à l’assurance nationale et les avantages supplémentaires pour les familles des terroristes seront révoqués ainsi que leurs cartes d’identité israéliennes, selon le communiqué.

Vendredi, sept personnes ont été tuées et trois blessées lorsqu’un homme armé a attaqué une synagogue.

Samedi, un garçon de 13 ans aurait blessé par balle un père et son fils à Jérusalem-Est avant d’être “neutralisé”, selon la police, par deux civils portant des armes à feu sous licence.

La police israélienne considère les deux incidents comme des attentats terroristes.

En réponse, la déclaration post-réunion indique que “les licences d’armes à feu seront accélérées et étendues afin de permettre à des milliers de citoyens supplémentaires de porter des armes” et “le renforcement des unités militaires et de police, l’élargissement des arrestations et des opérations ciblées pour collecter des armes illégales”. des armes seront portées.