Attentats à l’arme blanche dans une gare de Paris : enquête ouverte pour tentatives de meurtre

PARIS (AP) – Le parquet de Paris a ouvert dimanche une enquête judiciaire pour «tentative de meurtre» après que sept personnes ont été blessées avec un crochet métallique pointu dans une gare parisienne bondée mercredi.

La procureure de Paris, Laure Beccuau, a déclaré dans un communiqué que son bureau avait demandé que l’homme soupçonné de l’attaque soit détenu dans l’attente d’une enquête plus approfondie. Il a été blessé par balle par la police lors de l’attaque à la gare du Nord, ont indiqué les autorités.

Si six victimes, dont un policier, ont été immédiatement localisées, un septième blessé, un homme de 53 ans qui a quitté les lieux, a depuis été retrouvé, selon le communiqué du procureur.

Beccuau a déclaré que l’identité de l’agresseur restait à établir formellement. Les enquêteurs ont déclaré qu’il se présentait comme un ressortissant algérien de 31 ans et était connu des autorités françaises sous plusieurs identités pour violation de domicile, vol et rébellion en 2019 et 2021, selon le communiqué de dimanche.

Il a reçu l’ordre de quitter le territoire français en 2020 et en septembre de l’année dernière, détaille le communiqué.

Une enquête préliminaire a révélé que le suspect s’était jeté sur un homme devant la e gare, le poignardant une vingtaine de fois, sans raison apparente. L’agresseur est alors entré dans le commissariat et a attaqué d’autres civils et un policier. Des cris ont alerté deux autres policiers qui sont intervenus.

Beccuau a déclaré que l’enquête judiciaire chercherait à clarifier les actions, les motivations et la personnalité exactes de l’agresseur présumé.

