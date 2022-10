“Attentat terroriste” en Iran: 15 morts, 40 blessés_French.news.cn

CNN

Au moins 15 personnes ont été tuées et 40 autres ont été blessées mercredi lors d’une “attaque terroriste” au sanctuaire de Shahcheragh dans la ville de Chiraz, dans le sud de l’Iran, selon des médias officiels et des responsables iraniens.

Deux enfants figuraient parmi les victimes, selon la chaîne publique Press TV.

Les forces de sécurité iraniennes ont arrêté deux des assaillants présumés et une chasse à l’homme est en cours pour capturer le troisième assaillant, ont indiqué les nouvelles d’État.

L’agence de presse Nour, qui est affiliée au principal organe de sécurité iranien, a déclaré que les suspects étaient des ressortissants étrangers.

Personne n’a revendiqué l’attentat.

Mercredi soir est l’un des moments les plus fréquentés pour le sanctuaire, a rapporté l’IRNA, et des témoins oculaires ont déclaré qu’un agresseur était dans une voiture avant de viser des fidèles à son entrée.

Le gouverneur de la province de Fars a déclaré que “le terroriste a d’abord ciblé le serviteur et le gardien du sanctuaire, et avait l’intention d’attaquer les prières du soir de la congrégation, mais l’un des serviteurs lui a fermé la porte”, ont indiqué les informations d’État citant le gouverneur.

“De grands cris ont été entendus dans la section des femmes du sanctuaire au moment de l’adhan [the call for prayer] et soudain, un homme armé a été repéré avec une Kalachnikov tirant sans discernement dans l’enceinte du sanctuaire », a déclaré un témoin oculaire aux médias officiels.

“Après la première rafale de feu, l’agresseur s’est approché du sanctuaire et a tiré de nombreuses balles sur les personnes présentes sur les lieux”, a ajouté le témoin.

L’attaque a eu lieu le jour même où des affrontements ont éclaté dans tout l’Iran alors que des milliers de personnes se sont rendues sur le lieu de sépulture de Mahsa Amini à Saqqez, une ville de la province du Kurdistan, pour marquer les 40 jours depuis sa mort, selon des informations semi-officielles de l’État iranien. a déclaré l’agence ISNA. On ne sait pas si l’attaque était liée aux manifestations.

Des manifestations ont balayé la République islamique à la suite du décès de la jeune Iranienne kurde de 22 ans, décédée le 16 septembre après avoir été arrêtée par la « police des mœurs » et emmenée dans un « centre de rééducation », prétendument pour ne pas avoir respecté les le code vestimentaire conservateur du pays.