Attentat en Norvège : Un suspect de tir de masse est un « islamiste radicalisé » – alors que la menace terroriste est portée au plus haut niveau | Nouvelles du monde

Selon les services de renseignement du pays, un homme armé présumé inculpé pour une fusillade meurtrière dans une discothèque gay d’Oslo, la capitale norvégienne, serait un islamiste radicalisé ayant des antécédents de maladie mentale.

L’attaque, qui a fait deux morts et plus de 20 blessés, a conduit l’agence de sécurité PST à relever son alerte terroriste à “extraordinaire” – le plus haut niveau.

La police norvégienne, qui n’est normalement pas armée, portera désormais des armes jusqu’à nouvel ordre par mesure de précaution, a déclaré le chef national

dit Bénédicte Bjoernland.

Les organisateurs d’Oslo Pride ont annulé le défilé de samedi sur avis de la police.

Le suspect, identifié comme un citoyen norvégien de 42 ans originaire d’Iran, non nommé par la police, serait connu des autorités depuis 2015.

Le chef par intérim du PST, Roger Berg, a décrit le saccage comme un “acte terroriste islamiste extrême”.

Il a déclaré que l’homme, qui a été arrêté peu de temps après l’attaque, avait “une longue histoire de violence et de menaces” ainsi que des problèmes de santé mentale.

L’avocat de la police, Christian Hatlo, a déclaré que le casier judiciaire du suspect comprenait une infraction en matière de stupéfiants et une infraction liée aux armes pour port de couteau.

“Notre évaluation globale est qu’il y a des raisons de croire qu’il voulait provoquer une grave peur dans la population”, a-t-il ajouté.

La fusillade a commencé vers 1 heure du matin, heure locale, avec des victimes abattues à l’intérieur et à l’extérieur du London Pub, un bar populaire parmi la communauté LGBT +, ainsi que dans les rues environnantes et dans un autre bar du centre-ville.

"Il y avait beaucoup de cris"



“Les gens avaient très, très peur”

Bili Blum-Jansen, qui se trouvait au London Pub, a déclaré qu’il s’était enfui au sous-sol pour échapper à la pluie de balles et s’y était caché avec jusqu’à 100 autres personnes.

“Beaucoup ont appelé leurs partenaires et leur famille, c’était presque comme s’ils disaient au revoir. D’autres ont aidé à calmer ceux qui étaient extrêmement terrifiés”, a-t-il déclaré à la télévision norvégienne.

“J’ai eu un peu de panique et j’ai pensé que si le ou les tireurs arrivaient, nous serions tous morts. Il n’y avait pas d’issue.”

La police a déclaré que le suspect avait été arrêté dans une rue voisine quelques minutes plus tard et aurait agi seul.

Deux armes, dont un pistolet entièrement automatique, ont été retrouvées sur les lieux, ont-ils ajouté.

Marcus Nybakken, 46 ans, qui avait quitté le bar peu de temps avant la fusillade et est revenu plus tard pour aider, a déclaré: “Beaucoup de gens pleuraient et criaient, les blessés criaient, les gens étaient bouleversés et effrayés – très, très effrayés.

“Ma première pensée a été que Pride était la cible, donc c’est effrayant.”

Le journaliste Olav Roenneberg de la chaîne publique NRK a déclaré qu’il se trouvait dans la région à ce moment-là et qu’il a vu un homme arriver avec un sac, sortir une arme à feu et commencer à tirer.

“Puis j’ai vu des vitres se briser et j’ai compris qu’il fallait que je me mette à l’abri”, a-t-il ajouté.

Deux armes ont été retrouvées sur place



‘Nous devons rester ensemble’

Les organisateurs d’Oslo Pride ont déclaré: “Nous serons bientôt à nouveau fiers et visibles, mais aujourd’hui, nous célébrerons les célébrations de la fierté chez nous.”

Cependant, plusieurs milliers de personnes ont commencé une marche spontanée dans le centre-ville, agitant des drapeaux arc-en-ciel.

Le Premier ministre Jonas Gahr Støre a qualifié l’attaque de “cruelle et profondément choquante pour des innocents”.

Le roi Harald de Norvège a déclaré que lui et la famille royale avaient été dévastés par l’attaque.

“Nous devons être solidaires et défendre nos valeurs : la liberté, la diversité et le respect de l’autre”, a déclaré le monarque de 85 ans.

Le pays nordique de 5,4 millions d’habitants a un taux de criminalité inférieur à celui de nombreux pays occidentaux, bien qu’il ait connu des fusillades motivées par la haine, notamment lorsque l’extrémiste d’extrême droite Anders Behring Breivik a tué 77 personnes en 2011.