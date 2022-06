Attentat de Londres : service de prière et veillée en l’honneur d’une famille musulmane

LONDRES, Ont. –

Certains sont venus avec des fleurs, d’autres ont doucement récité des versets du Coran et beaucoup se sont souvenus tranquillement de la vie des êtres chers qu’ils avaient perdus.

Lors de plusieurs événements à London, en Ontario, lundi, des résidents locaux et des membres de la communauté musulmane se sont réunis pour se souvenir d’une famille tuée dans ce que les procureurs ont qualifié d’attaque motivée par la haine.

La mort de la famille Afzaal, qui a été chassée lors d’une promenade nocturne le 6 juin 2021, a provoqué une onde de choc dans tout le pays et a depuis suscité des appels répétés à la lutte contre l’islamophobie.

Pour Tariq Bhatti, la vie de musulman à Londres a changé depuis l’attentat.

« Quand vous marchez dans la rue maintenant, je veux dire, ce n’est plus pareil », a-t-il déclaré lundi à la suite d’un événement marquant le drame. « Je viens d’entendre un camion de transport et j’ai juste senti quelque chose dans ma colonne vertébrale. »

Salman Afzal, 46 ans ; sa femme, Madiha Salman, 44 ans; leur fille de 15 ans, Yumnah; et sa grand-mère de 74 ans, Talat Afzaal, sont décédées après que la police a déclaré qu’elles avaient été délibérément renversées par un camion. Le fils de neuf ans de la famille a été blessé mais a survécu.

Bhatti, qui faisait partie de ceux qui ont assisté à un service de prière lundi matin pour la famille Afzaal, a déclaré qu’il avait l’habitude de jouer au cricket avec Salman Afzaal.

« C’était un gentleman. C’était un grand Pakistanais. C’était un grand musulman et un homme de principes. Très, très amical », a-t-il déclaré.

Des proches de la famille Afzaal ont déposé des fleurs lundi matin sur les tombes de leurs proches, qui étaient marquées de petits drapeaux canadiens.

Munir El-Kassem, imam du Centre islamique du sud-ouest de l’Ontario, qui a dirigé une prière pendant le service du matin, a déclaré que l’attaque de l’été dernier avait durement touché la communauté.

« Pourtant, nous nous sommes à nouveau relevés et nous utilisons cette expérience pour envoyer des messages au monde entier selon lesquels l’islamophobie… est quelque chose que nous devrions éliminer une fois pour toutes. Parce que combien de fois allons-nous dire adieu aux gens du l’autre côté de la vie avant de se réveiller et de dire que ça suffit ? »

Shams Syed, qui se souvenait de Salman Afzaal comme d’un « gars formidable » qui avait choisi de « garder le sourire et d’écouter » au lieu de se disputer, a déclaré que le service de prière était un moyen de rendre hommage à ceux qui étaient morts tout en prenant position contre l’islamophobie. .

« Principalement, les jeunes ont été très durement touchés parce qu’ils ne se sentaient pas en sécurité », a déclaré Syed, qui est également administrateur de la Pakistani Canadian Association.

« Ma fille porte le hijab, nous étions toujours inquiets quand elle sortait… Tout peut arriver. »

Lundi soir, une foule s’est rassemblée pour une veillée dirigée par les amis de Yumnah, mais les organisateurs ont dû y mettre fin après seulement 15 minutes en raison de fortes pluies et d’un orage qui approchait.

Les amis de Yumnah ont dévoilé une nouvelle peinture murale inspirée de ses œuvres précédentes à l’intersection de Hyde Park Road et de South Carriage Road où l’attaque qui a tué la famille a eu lieu l’année dernière.

Zaina Belal, 16 ans, qui s’est portée volontaire lors de la veillée, a déclaré avoir suivi un cours avec Yumnah l’année dernière.

Elle a dit qu’elle avait quitté la Syrie il y a environ 10 ans et qu’elle était arrivée au Canada il y a plus de trois ans en provenance de Jordanie.

« J’ai continué à voyager, à chercher la paix et à chercher un pays qui respecte mes droits humains et me respecte en tant qu’être humain, respecte ma religion », a-t-elle déclaré.

« Après cette attaque, je ne sais plus ce que je ressens. Je me sens tellement offensé… Avoir ma (mère) inquiète pour me laisser sortir avec mes amis et me promener seul, c’est tout seul une grande chose pour moi . »

La ville de Londres a dédié lundi un jardin à la famille Afzaal.

Le gouvernement fédéral a annoncé lundi qu’il acceptait les candidatures au poste de représentant spécial pour la lutte contre l’islamophobie.

Il y a cinq mois, le ministre de la Diversité et de l’Inclusion, Ahmed Hussen, a signalé l’intention du gouvernement de nommer l’envoyé spécial. Lors d’une conférence de presse à Ottawa lundi avec des membres de la communauté musulmane, Hussen a déclaré que le représentant sera un champion, un expert, un défenseur et un conseiller du gouvernement sur l’islamophobie.

Interrogé sur la raison pour laquelle le représentant n’a pas encore été choisi, Hussen a déclaré que le gouvernement voulait bien faire les choses, ce qui signifiait des consultations avec la communauté.

« Vous devez créer un poste qui obtiendra la confiance de la communauté. Et cela prend du temps », a déclaré Hussen. « Et maintenant, avec cet appel à candidatures, nous le diffusons dans tout le pays, nous voulons que les gens postulent pour remplir ce rôle et nous espérons agir le plus rapidement possible. »

Le représentant spécial, un élément de la stratégie globale de lutte contre le racisme du gouvernement libéral, travaillera avec une équipe soutenue par des fonds prévus dans le dernier budget fédéral.

Le premier ministre de l’Ontario, Doug Ford, a déclaré dans un communiqué que son gouvernement se tiendra aux côtés de la communauté musulmane et combattra l’islamophobie.

Mais Esa Islam, un cousin de la famille Afzaal, a pointé du doigt le gouvernement progressiste-conservateur récemment réélu de Ford lors d’une marche à Londres dimanche pour ne pas s’être engagé à adopter une loi pour lutter contre l’islamophobie et d’autres formes de haine.

« Malgré toutes les promesses que nous avons entendues l’année dernière, un an plus tard, on sent qu’il y a toujours une réticence de la part de nos dirigeants élus à prendre des mesures concrètes contre (…) l’islamophobie », a déclaré Islam.

Un projet de loi déposé par le NPD de l’opposition de l’Ontario plus tôt cette année – appelé Our London Family Act – aurait établi un examen provincial des crimes haineux et des incidents motivés par la haine en Ontario.

Le projet de loi aurait également désigné des zones de sécurité autour des lieux de culte, empêché les groupes suprémacistes blancs de s’enregistrer en tant que sociétés et créé un conseil antiraciste qui contribuerait aux politiques gouvernementales. Cependant, le projet de loi n’a pas été adopté avant le début de la campagne électorale le mois dernier.

Un homme de 21 ans fait face à quatre chefs de meurtre au premier degré lors de l’attentat de Londres. L’affaire n’a pas encore été jugée.

