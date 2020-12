WASHINGTON – Le procureur général William P. Barr a annoncé lundi des accusations criminelles contre un ancien agent du renseignement libyen accusé d’avoir construit l’engin explosif qui a été utilisé dans l’attentat à la bombe de 1988 contre le vol Pan Am 103, l’une des attaques terroristes les plus meurtrières de l’histoire des États-Unis en partie à une confession qu’il a faite il y a près de dix ans alors qu’il était emprisonné en Libye.

M. Mas’ud était le troisième suspect inculpé dans l’affaire Pan Am 103. Les deux autres, Abdel Basset Ali al-Megrahi et Al-Amin Khalifa Fhimah, ont été initialement inculpés en 1991, mais les efforts américains pour les traduire en justice ont été bloqués lorsque la Libye a refusé de les extrader vers les États-Unis ou la Grande-Bretagne pour qu’ils soient jugés.

Le gouvernement libyen a finalement accepté de les laisser passer en jugement aux Pays-Bas en vertu de la loi écossaise, où M. Fhimah a été acquitté et M. al-Megrahi a été reconnu coupable en 2001 et condamné à la prison à vie.

Les responsables écossais ont accordé à M. al-Megrahi une libération humanitaire en 2009 parce qu’il avait un cancer, une décision qui a irrité les familles des victimes et le gouvernement des États-Unis, y compris le président Barack Obama. M. al-Megrahi est décédé en 2012; sa famille a fait appel à titre posthume de sa condamnation en Écosse. La demande est en attente.

Des responsables américains et libyens actuels et anciens ont déclaré que M. Mas’ud était né en Tunisie en 1951 et avait à un moment donné déménagé à Tripoli, en Libye, et était devenu citoyen. Il a travaillé pour le service de renseignement libyen de 1973 à 2011, fabriquant des bombes et est passé au grade de colonel, selon des documents judiciaires. Après la chute du colonel el-Kadhafi en 2011, M. Mas’ud a été arrêté et emprisonné à Misurata, en Libye, avant d’être transféré à la prison d’Al-Hadba à Tripoli.

Avec 38 autres accusés, dont l’un des fils du colonel el-Kadhafi et d’autres anciens responsables libyens, M. Mas’ud a été jugé pour des accusations criminelles liées aux efforts du gouvernement de Kadhafi pour réprimer la révolution libyenne.

Le FBI a déclaré avoir reçu pour la première fois une copie des aveux de Mas’ud avec l’agent des forces de l’ordre libyen vers 2017 et a demandé plus d’informations. Le FBI a interrogé le responsable des forces de l’ordre libyen cette année et a appris qu’il avait recueilli les aveux de M. Mas’ud en septembre 2012.

Des documents judiciaires indiquent que le responsable avait interrogé M. Mas’ud pour déterminer s’il avait «commis des crimes contre la Libye et le peuple libyen pendant la révolution de 2011» dans le but de maintenir le colonel el-Kadhafi au pouvoir.