Attentat contre une mosquée au Pakistan : au moins 61 personnes tuées pendant la prière à la mosquée du siège de la police

Points clés Au moins 61 personnes sont mortes dans une mosquée et plus de 150 blessées dans un quartier général de la police à Peshawar, au Pakistan.

Un policier survivant a déclaré que les cris de ses collègues « résonnaient » dans son esprit.

Personne n’a revendiqué la responsabilité de l’attaque alors que le reste du pays est placé en état d’alerte maximale.

Un moment de prière et de réconfort dans un lieu de culte pour des centaines de musulmans.

Quelques secondes plus tard, une explosion. De la fumée noire, des décombres et des corps enterrés.

Ce sont les moments déchirants racontés par un policier après qu’une bombe a explosé lors de la prière de l’après-midi dans un complexe de la police pakistanaise lundi, tuant plus de 60 personnes et en blessant des centaines.

La plupart des personnes décédées étaient des policiers de la ville provinciale de Peshawar, à proximité d’anciennes zones tribales le long de la frontière afghane où le militantisme n’a cessé d’augmenter.

Les gens portent le corps de leur proche, qui a été victime de l’attaque à l’intérieur d’une mosquée. Source: PAA / Mohamed Sajjad/AP Shahid Ali était l’un des officiers de la mosquée qui a survécu à l’attaque. Il a dit que cela s’est produit quelques secondes seulement après que l’imam a signalé le début de la prière.

“J’ai vu de la fumée noire s’élever vers le ciel. Je me suis enfui pour sauver ma vie », a déclaré l’homme de 47 ans.

“Les cris des gens résonnent encore dans mon esprit.”

À la tombée de la nuit, plusieurs hommes étaient toujours piégés dans l’épave, visibles à travers les fissures du béton.

“Beaucoup de policiers sont enterrés sous les décombres”

Une mission de sauvetage frénétique se poursuivait pendant la nuit à la mosquée, dont un mur entier et une partie de son toit avaient été soufflés par l’éventuelle attaque suicide.

D’autres corps sont retirés des décombres, le bilan s’élevant à 61 tués et plus de 150 blessés à ce jour.

“De nombreux policiers sont enterrés sous les décombres”, a déclaré le chef de la police de Peshawar, Muhammad Ijaz Khan, qui a estimé qu’entre 300 et 400 agents assistaient habituellement aux prières.

“Des efforts sont faits pour les sortir en toute sécurité.”

Des survivants ensanglantés sont sortis en boitant de l’épave, tandis que les corps ont été transportés dans des ambulances.

Les officiers ont déclaré que l’explosion provenait de la deuxième rangée de fidèles, les enquêteurs examinant la possibilité d’un attentat suicide.

“C’est une situation d’urgence”, a déclaré Muhammad Asim Khan, porte-parole de l’hôpital principal de Peshawar.

Au moins 20 des policiers tués ont ensuite été enterrés après une cérémonie de prière avec des cercueils alignés en rangées et drapés du drapeau pakistanais.

Les responsables de la sécurité se rassemblent pour les prières funéraires des policiers, qui ont été tués dans l’attentat à la bombe à l’intérieur d’une mosquée. Source: PAA / PA “Les terroristes veulent créer la peur en ciblant ceux qui accomplissent le devoir de défendre le Pakistan”, a déclaré le Premier ministre Shehbaz Sharif dans un communiqué.

Les policiers ont été inhumés avec une haie d’honneur, a indiqué à l’AFP un responsable de la police.

Aucun groupe n’a encore revendiqué la responsabilité de l’attaque, qui s’est produite dans un contexte de détérioration de la situation sécuritaire dans le pays.

Le Pakistan en alerte maximale

Le quartier général de la police de Peshawar se trouve dans l’une des zones les plus étroitement contrôlées de la ville, abritant des bureaux de renseignement et de lutte contre le terrorisme, et jouxte le secrétariat régional.

Les provinces du pays ont annoncé qu’elles étaient en état d’alerte après l’explosion, avec des points de contrôle renforcés et des forces de sécurité supplémentaires déployées, tandis que dans la capitale Islamabad, des tireurs d’élite ont été déployés sur les bâtiments et aux points d’entrée de la ville.

Des responsables de la sécurité inspectent le site de l’explosion d’une mosquée à l’intérieur du quartier général de la police à Peshawar. Source: Getty / Maaz Ali La violation drastique de la sécurité est survenue le jour où le président des Émirats arabes unis (EAU), Mohamed ben Zayed Al Nahyan, devait se rendre à Islamabad, bien que le voyage ait été annulé à la dernière minute en raison du mauvais temps.

Le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, a qualifié lundi l’explosion d’« odieuse » et le secrétaire d’État américain Antony Blinken a présenté ses condoléances pour « l’horrible attentat ».

Histoire de violence

La situation sécuritaire au Pakistan – autrefois minée par les bombardements jusqu’à ce qu’une importante répression militaire qui a débuté en 2014 ait largement rétabli l’ordre – s’est détériorée depuis le retour des talibans afghans à Kaboul.

Le gouvernement pakistanais a accusé les nouveaux dirigeants de ne pas avoir sécurisé leur frontière montagneuse, permettant aux militants de faire des allers-retours sans être détectés.

La plus grande menace vient de la résurgence des talibans pakistanais, un mouvement distinct des talibans afghans mais avec une idéologie similaire, qui a fortement augmenté les attaques à faible nombre de victimes contre la police et les forces de sécurité.

Le groupe a nié toute responsabilité dans l’attentat.

Pendant ce temps, la section régionale du groupe autoproclamé État islamique – dont le nombre a été renforcé par des évasions de prison en Afghanistan en 2021 – a revendiqué l’année dernière une attaque contre une mosquée minoritaire chiite à Peshawar qui a tué 64 personnes, l’attaque terroriste la plus meurtrière au Pakistan depuis 2018.

Les détectives ont déclaré que le kamikaze était un exilé afghan qui était rentré chez lui pour s’entraîner à l’attaque.