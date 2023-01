Attentat contre une église au Congo – Au moins 6 morts dans l’explosion d’une bombe lors d’un service dominical bondé lors d’une attaque terroriste liée à l’Etat islamique

AU MOINS six personnes ont été tuées après l’explosion d’une bombe dans une église bondée lors d’un service dominical.

Des images terrifiantes montrent des bancs tachés de sang, des paroissiens hurlant et des corps emportés après l’explosion.

Des images montrent des enfants secourus de l’église de Kasindi

Les gens ont été choqués à la suite de l’attentat à la bombe

Le service religieux se déroulait sous un auvent lorsque la bombe a explosé

On voit des gens couverts de sang et on craint que des enfants ne soient parmi les morts ou les blessés.

On pense déjà que l’attentat à la bombe était une attaque terroriste menée par des rebelles islamistes en République démocratique du Congo.

Plus d’une douzaine d’autres personnes auraient été blessées dans l’explosion qui s’est produite dans une église pentecôtiste de la ville de Kasindi au Nord-Kivu.

Des responsables militaires ont déclaré que l’attentat à la bombe avait probablement été perpétré par les Forces démocratiques alliées (ADF).

Les ADF sont un groupe militaire ougandais qui a prêté allégeance au groupe terroriste ISIS.

Des vidéos et des images de la scène montrent le chaos alors que des personnes ont fui la scène en criant ou en aidant à transporter d’autres personnes hors de l’église.

“Je reviens tout juste de la scène, où j’ai vu des corps d’enfants par terre”, a déclaré le témoin Alain Kitsa.

Le porte-parole militaire Antony Mualushayi a qualifié l’attaque d'”acte terroriste”.

“Les services de sécurité ont déjà pris le contrôle des lieux et les blessés ont été évacués vers des structures sanitaires locales”, a déclaré Mualushayi.

La bombe aurait été un engin explosif improvisé.

L’ADF est active dans la zone proche de la frontière avec l’Ouganda.

Les ADF ont été accusées d’avoir massacré des milliers de civils congolais et d’avoir perpétré des attentats à la bombe dans l’Ouganda voisin.

Il a posé des bombes dans des villes du Nord-Kivu dans le passé.

Depuis 2021, une opération militaire conjointe ougandaise-congolaise vise les ADF dans le Nord-Kivu et la province voisine de l’Ituri.

Plus de 120 groupes armés parcourent l’est de la RDC riche en minéraux, dont beaucoup sont l’héritage des guerres régionales qui ont éclaté au tournant du siècle.