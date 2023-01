Attentat contre la mosquée de Peshawar : les talibans pakistanais revendiquent l’explosion qui a tué plus de 40 personnes

CNN

Les talibans pakistanais ont revendiqué la responsabilité d’une explosion meurtrière dans une mosquée de Peshawar lundi, la dernière attaque contre la ville du nord-ouest du Pakistan.

Une puissante explosion a tué au moins 46 personnes et fait environ 157 blessés, selon le chef de la police de Peshawar, Mohammad Aijaz Khan.

Des opérations de sauvetage sont actuellement en cours dans la mosquée, qui est située à l’intérieur d’un complexe de police et est principalement fréquentée par des responsables de l’application des lois.

Sarbakaf Mohmand et Omar Mukaram Khurasani – deux responsables des talibans pakistanais, connus sous le nom de Tehreek-e-Taliban (TTP) – ont publié des déclarations affirmant que l’explosion était une “vengeance” pour la mort du militant du TTP Khalid Khorasani l’année dernière.

Le TTP est une organisation terroriste étrangère désignée par les États-Unis opérant à la fois en Afghanistan et au Pakistan. CNN ne peut pas vérifier de manière indépendante les affirmations du groupe.

Dans une déclaration à CNN, Khan, le chef de la police de Peshawar, a déclaré plus tôt que l’incident à l’intérieur de la mosquée Police Lines était “probablement un attentat suicide”, faisant écho au Premier ministre pakistanais Shehbaz Sharif.

“Le meurtre brutal de musulmans se prosternant devant Allah est contraire aux enseignements du Coran”, a déclaré Sharif dans un communiqué, ajoutant que “le ciblage de la Maison d’Allah est la preuve que les assaillants n’ont rien à voir avec l’islam”.

“Les terroristes veulent semer la peur en ciblant ceux qui ont pour mission de défendre le Pakistan”, a poursuivi le Premier ministre.

“Ceux qui se battent contre le Pakistan seront effacés de la page.”

Sharif a poursuivi en disant que “la nation entière et les institutions sont unies pour mettre fin au terrorisme” et qu’il y a une “stratégie globale” en cours afin de rétablir la loi et l’ordre dans la province du nord-ouest de Khyber Pakhtunkhwa, où se trouve Peshawar.

L’ancien dirigeant pakistanais Imran Khan, dont le parti Pakistan Tehreek-e-Insaf détient le gouvernement provincial de Khyber Pakhtunkwa, a également condamné l’explosion en déclarant dans un tweet qu ‘«il est impératif d’améliorer notre collecte de renseignements et d’équiper correctement nos forces de police pour lutter contre la croissance menace terroriste ».

La ville de Peshawar – située à la limite des districts tribaux pakistanais qui bordent l’Afghanistan – a fréquemment été le théâtre d’attaques du TTP et d’autres groupes militants.

L’État islamique (ISIS) a déclaré être responsable d’une attaque contre une mosquée chiite à Peshawar en mars 2022. Cette explosion a tué au moins 61 personnes et en a blessé 196 autres.

Le porte-parole central du TTP, Muhammad Khurasani, n’a pas encore commenté l’attaque de lundi.