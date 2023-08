Attentat à la bombe lors d’un meeting politique au Pakistan : 10 morts, des dizaines de blessés

Khar, Pakistan –

Une puissante bombe a détruit dimanche un rassemblement de partisans d’un religieux et d’un dirigeant politique radical dans le district de Bajur, dans le nord-ouest du pays, qui borde l’Afghanistan, tuant 10 personnes et en blessant plus de 50, a annoncé la police.

L’officier supérieur de police Nazir Khan a déclaré que la convention des travailleurs du parti Jamiat Ulema Islam de Maulana Fazlur Rehman avait lieu à la périphérie de Khar, la capitale du district de Bajur, lorsque l’explosion s’est produite.

Il a déclaré que certains des blessés avaient été transportés à l’hôpital principal de la ville dans un état critique et que le nombre de morts pourrait augmenter.

Rehman est considéré comme un religieux pro-taliban et son parti politique fait partie du gouvernement de coalition à Islamabad. On ne sait pas si Rehman était présent. Des meetings sont organisés dans tout le pays pour mobiliser les partisans en vue des prochaines élections.

Riaz Khan à Peshawar, au Pakistan, a contribué à ce rapport.