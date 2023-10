Attentat à la bombe en Turquie : des « terroristes » mènent une attaque près du bâtiment du gouvernement d’Ankara

ANKARA – Le ministre turc de l’Intérieur a déclaré dimanche que deux terroristes avaient perpétré un attentat à la bombe devant les bâtiments du ministère à Ankara, ajoutant que l’un d’eux était mort dans l’explosion et que l’autre avait été « neutralisé » par les autorités locales.

Les médias turcs avaient rapporté plus tôt qu’une explosion avait été entendue près du parlement et des bâtiments ministériels, et les chaînes de télévision avaient diffusé des images de débris éparpillés dans une rue proche du ministère de l’Intérieur.

RUPTURE — Une explosion et des coups de feu ont été entendus à Ankara, la capitale turque, vers 9 heures du matin, à proximité du parlement et des ministères. Le Parlement turc s’ouvre aujourd’hui après les vacances d’été pic.twitter.com/5eoKKfL887 – Ragip Soylu (@ragipsoylu) 1 octobre 2023

Des images de Reuters ont montré des soldats, des ambulances, des camions de pompiers et un véhicule blindé rassemblés près du centre de la capitale turque, où la police avait bloqué plusieurs routes voisines.

Ali Yerlikaya, le ministre de l’Intérieur, a déclaré sur la plateforme de réseau social X que deux policiers avaient été légèrement blessés lors de l’incident survenu à 09h30 (06h30 GMT).

« Deux terroristes sont arrivés avec un véhicule utilitaire léger devant la porte d’entrée de la Direction générale de la sécurité de notre ministère de l’Intérieur et ont perpétré un attentat à la bombe », a-t-il déclaré.

Il a ajouté que l’un s’est fait exploser et que l’autre a été « neutralisé », ce qui signifie généralement qu’il a été tué. « Notre lutte continuera jusqu’à ce que le dernier terroriste soit neutralisé », a écrit Yerlikaya.

Le procureur général d’Ankara a ouvert une enquête sur ce qu’il a également qualifié d’attaque terroriste.

Les autorités n’ont identifié aucun groupe militant spécifique.