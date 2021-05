Attentat à la bombe contre une école de filles à Kaboul: 50 morts

KABOUL, Afghanistan – Des familles en deuil ont enterré leurs morts dimanche à la suite d’un terrible attentat à la bombe dans une école de filles de la capitale afghane qui a tué 50 personnes, dont beaucoup étaient des élèves âgés de 11 à 15 ans.

Le nombre de blessés lors de l’attaque de samedi est passé à plus de 100, a déclaré le porte-parole du ministère de l’Intérieur, Tariq Arian. Dans le quartier ouest de Dasht-e-Barchi, des familles ont enterré leurs morts au milieu de récriminations en colère contre un gouvernement qui, selon elles, ne les a pas protégés des attaques répétées dans le quartier musulman majoritairement chiite.

« Le gouvernement réagit après l’incident, il ne fait rien avant l’incident », a déclaré Mohammad Baqir, Alizada, 41 ans, qui s’était réuni pour enterrer sa nièce, Latifa, une élève de 11e année de l’école Syed Al-Shahda.

Trois explosions à l’extérieur de l’entrée de l’école ont frappé alors que les étudiants partaient pour la journée, a déclaré Arian. Les explosions ont visé les Hazaras de l’Afghanistan, qui dominent le quartier de Dasht-e-Barchi, où les bombardements ont eu lieu. La plupart des Hazaras sont des musulmans chiites. Les talibans ont nié toute responsabilité, condamnant l’attaque et les nombreux morts.

La première explosion provenait d’un véhicule rempli d’explosifs, suivie de deux autres, a déclaré Arian, ajoutant que le nombre de victimes pourrait encore augmenter.

Dans la capitale secouée par des bombardements incessants, l’attaque de samedi a été parmi les pires. Les critiques se sont multipliées concernant le manque de sécurité et les craintes croissantes d’une violence encore plus grande alors que les États-Unis et l’OTAN achèvent leur retrait militaire final d’Afghanistan.

Au Vatican, dans ses traditionnelles remarques dominicales aux fidèles de la place Saint-Pierre, le pape François a cité l’attentat à la bombe. « Prions pour les victimes de l’attaque terroriste de Kaboul, une action inhumaine qui a frappé tant de filles alors qu’elles sortaient de l’école. » Il a dit. Le pontife a ensuite ajouté: «Que Dieu donne la paix à l’Afghanistan».

Quartier minoritaire chiite ciblé

La région de Dasht-e-Barchi a été frappée par plusieurs incidents de violence visant des minorités chiites et le plus souvent revendiquées par l’affilié de l’État islamique opérant dans le pays. Personne n’a encore revendiqué les attentats de samedi.

Dans ce même quartier en 2018, un attentat à la bombe dans une école a tué 34 personnes, pour la plupart des étudiants. En septembre 2018, un club de lutte a été attaqué, tuant 24 personnes et en mai 2020, une maternité a été brutalement attaquée, tuant 24 personnes, dont des femmes enceintes et des nourrissons. Et en octobre 2020, le centre de tutorat Kawsar-e-danois a été attaqué, tuant 30 personnes.

La plupart des attaques ont été revendiquées par l’affilié de l’État islamique opérant en Afghanistan.

Le groupe musulman sunnite radical a déclaré la guerre aux chiites d’Afghanistan. Washington a blâmé l’EI pour une attaque vicieuse l’année dernière dans une maternité de la même région qui a tué des femmes enceintes et des nouveau-nés.

Peu de temps après l’attentat, des foules en colère ont attaqué des ambulances et ont même battu les agents de santé alors qu’ils tentaient d’évacuer les blessés, a déclaré le porte-parole du ministère de la Santé, Ghulam Dastigar Nazari. Il avait imploré les habitants de coopérer et de permettre aux ambulances d’accéder librement au site.

Arian, le porte-parole du ministère de l’Intérieur, a imputé l’attaque aux talibans malgré leurs démentis.

Des sacs à dos et des livres d’école ensanglantés gisaient à l’extérieur de l’école Syed Al-Shahda. Le matin, les garçons assistent à des cours dans la vaste enceinte de l’école et l’après-midi, c’est le tour des filles.

Le gouvernement critiqué pour son manque de protection

Dimanche, les dirigeants Hazara de Dasht-e-Barchi se sont réunis pour exprimer leur frustration face à l’incapacité du gouvernement à protéger l’ethnie Hazaras, décidant de créer leur propre force de protection parmi la communauté Hazara.

La force serait déployée à l’extérieur des écoles, des mosquées et des installations publiques et coopérerait avec les forces de sécurité gouvernementales. L’intention est de compléter les forces locales, a déclaré le parlementaire Ghulam Hussein Naseri.

Les participants à la réunion ont décidé qu ‘ »il n’y a pas d’autre moyen, sauf pour les gens eux-mêmes d’assurer leur propre sécurité aux côtés des forces de sécurité », a déclaré Naseri, qui a ajouté que le gouvernement devrait fournir des armes aux Hazaras locaux.

Naseri a déclaré que les Hazaras avaient été attaqués dans leurs écoles, dans leurs mosquées et « c’est leur droit d’être bouleversé. Combien de familles supplémentaires perdent leurs proches? Combien d’attaques supplémentaires contre cette minorité doivent se produire dans cette partie de la ville avant que quelque chose ne se produise. est fait? »

L’un des élèves fuyant l’école a rappelé l’attaque, les cris des filles, le sang.

«J’étais avec mon camarade de classe, nous quittions l’école, quand tout à coup une explosion s’est produite», raconte Zahra, 15 ans, dont le bras avait été cassé par un éclat d’obus.

« Dix minutes plus tard, il y a eu une autre explosion et quelques minutes plus tard une autre explosion », a-t-elle dit. « Tout le monde criait et il y avait du sang partout, et je ne pouvais rien voir clairement. » Son amie est décédée.

La plupart des dizaines de blessés amenés à l’hôpital d’URGENCE pour blessés de guerre dans la capitale afghane, « presque toutes des filles et des jeunes femmes âgées de 12 à 20 ans », a déclaré Marco Puntin, le coordinateur du programme de l’hôpital en Afghanistan.

Dans un communiqué faisant suite à l’attaque, l’hôpital, qui opère à Kaboul depuis 2000, a déclaré que les trois premiers mois de cette année avaient vu une augmentation de 21% des blessés de guerre.

Même si l’EI a été dégradé en Afghanistan, selon le gouvernement et les responsables américains, il a intensifié ses attaques, en particulier contre les musulmans chiites et les travailleuses.

L’attaque intervient quelques jours après que les 2 500 à 3 500 soldats américains restants ont officiellement commencé à quitter le pays. Ils sortiront le 11 septembre au plus tard. Le retrait intervient au milieu de la résurgence des talibans, qui contrôlent ou dominent plus de la moitié de l’Afghanistan.

Le haut officier militaire américain a déclaré dimanche que les forces gouvernementales afghanes sont confrontées à un avenir incertain et peut-être à de « mauvais résultats possibles » contre les insurgés talibans alors que le retrait s’accélère dans les semaines à venir.

Le photographe Associated Press Rahmat Gul et le journaliste vidéo Ahmad Seir à Kaboul, Afghanistan et Kathy Gannon à Islamabad, Pakistan et Frances D’Emilio ont contribué à ce rapport.