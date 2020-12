L’homme soupçonné d’être responsable de l’attentat du jour de Noël qui a ravagé le centre-ville de Nashville s’est fait exploser et semble avoir agi seul, ont déclaré dimanche des responsables fédéraux.

Les enquêteurs ont utilisé de l’ADN et d’autres preuves pour relier l’homme, identifié comme Anthony Quinn Warner, à la mystérieuse explosion, mais ont déclaré qu’ils n’avaient pas déterminé de motif. Les responsables ont reçu des centaines de conseils et de pistes, mais ont conclu que personne d’autre que Warner n’aurait été impliqué dans l’explosion matinale qui a endommagé des dizaines de bâtiments et blessé trois personnes.

« Nashville est considérée comme sûre », a déclaré le chef de la police de Metro Nashville, John Drake. « Il n’y a aucune menace connue contre cette ville. »

En identifiant publiquement le suspect et son sort, les responsables ont révélé une avancée majeure dans leur enquête alors même qu’ils reconnaissaient le mystère persistant derrière l’explosion, qui a eu lieu un matin de vacances bien avant que les rues du centre-ville ne soient animées par une activité et était accompagnée d’une annonce enregistrée. avertir quiconque à proximité qu’une bombe exploserait bientôt.

Puis, pour des raisons qui ne seront peut-être jamais connues, l’audio est passé à un enregistrement du hit de Petula Clark « Downtown » en 1964 peu de temps avant l’explosion.

Les enquêteurs n’ont pas découvert un motif singulier de l’acte ni la raison pour laquelle Warner avait choisi l’emplacement particulier de l’attentat, qui a endommagé un bâtiment d’AT & T et a continué de faire des ravages sur les services téléphoniques et les communications de la police et des hôpitaux dans plusieurs États du Sud. l’entreprise a travaillé pour restaurer le service.

Les autorités ont déclaré que Warner, 63 ans, n’était pas connu des forces de l’ordre avant l’explosion de Noël.

Warner, dont les archives publiques montrent une expérience de l’électronique et des alarmes et qui avait également travaillé comme consultant en informatique pour un agent immobilier de Nashville, était considéré comme une personne d’intérêt dans l’attentat à la bombe depuis au moins samedi lorsque les enquêteurs fédéraux et locaux ont convergé vers une maison. dans la banlieue de Nashville lié à lui.

On pouvait voir des agents fédéraux regarder autour de la propriété, fouiller la maison et l’arrière-cour. Une image Google Maps capturée en mai 2019 avait montré un véhicule de loisirs similaire à celui qui a explosé garé dans la cour arrière, mais il n’était pas sur la propriété samedi, selon un journaliste d’Associated Press sur les lieux.

Dimanche matin, la police a officiellement désigné Warner comme faisant l’objet d’une enquête.

Preuve clé

Les responsables ont déclaré que leur identification de Warner reposait sur plusieurs éléments de preuve clés, y compris l’ADN trouvé sur le site de l’explosion. Les enquêteurs avaient précédemment révélé que des restes humains avaient été trouvés dans les environs.

En outre, les enquêteurs de la patrouille routière du Tennessee ont récupéré des pièces du véhicule récréatif parmi l’épave de l’explosion et ont pu associer le numéro d’identification du véhicule à un véhicule récréatif enregistré auprès de Warner, ont déclaré des responsables.

«Nous suivons toujours des pistes, mais pour le moment, rien n’indique que d’autres personnes aient été impliquées», a déclaré Douglas Korneski, agent spécial en charge du bureau extérieur du FBI à Memphis. «Nous avons examiné des heures de vidéo de sécurité entourant le véhicule de loisirs. Nous n’avons vu aucune autre personne impliquée.

La police répondait à un rapport de coups de feu tirés vendredi quand ils ont rencontré le véhicule récréatif en hurlant un avertissement enregistré selon lequel une bombe exploserait dans 15 minutes. Soudain, l’avertissement s’est arrêté et le hit de Clark, «Downtown», a commencé à jouer.

Le camping-car a explosé peu de temps après, envoyant de la fumée noire et des flammes jaillissant du cœur de la scène touristique du centre-ville de Nashville, une zone remplie de honky-tonks, de restaurants et de boutiques.

Les bâtiments ont tremblé et les fenêtres ont brisé les rues loin de l’explosion près d’un bâtiment appartenant à AT&T qui se trouve à un pâté de maisons de la tour de bureaux de l’entreprise, un point de repère du centre-ville.

Les analystes légistes examinaient les preuves recueillies sur le site de l’explosion pour essayer d’identifier les composants des explosifs ainsi que les informations du centre de données américain sur les bombes à des fins de renseignement et d’enquête, selon un responsable de l’application de la loi qui a déclaré que les enquêteurs examinaient l’empreinte numérique de Warner et l’historique financier, ainsi qu’un acte de transfert récent de la maison qu’ils ont recherchée dans la banlieue de Nashville.

Le responsable, qui n’était pas autorisé à discuter d’une enquête en cours et s’est entretenu avec l’AP sous couvert d’anonymat, a déclaré que les agents fédéraux examinaient un certain nombre de pistes potentielles et poursuivaient plusieurs théories, y compris la possibilité que le bâtiment AT&T ait été ciblé.

Korneski a déclaré dimanche que les responsables examinaient tous les motifs et interrogeaient des connaissances de Warner pour essayer de déterminer ce qui pourrait l’avoir motivé.

Pendant ce temps, à quelques pâtés de maisons de l’endroit où l’attentat a eu lieu, les touristes avaient déjà commencé à remplir les trottoirs dimanche sur Lower Broadway, un quartier central des divertissements. Certains ont pris des selfies tandis que d’autres ont essayé de se rapprocher le plus possible du site de l’explosion, bloqué par des barricades policières.

Plus tôt dimanche, les officiers qui ont répondu ont fourni des détails déchirants, s’étouffant parfois en revivant les moments qui ont conduit à l’explosion.

«Cela va nous lier pour toujours, pour le reste de ma vie», a déclaré l’agent James Wells, qui a souffert d’une perte auditive due à l’explosion, lors d’une conférence de presse. «Noël ne sera plus jamais le même.»

L’officier Brenna Hosey a déclaré qu’elle et ses collègues avaient frappé à six ou sept portes dans des appartements voisins pour avertir les gens d’évacuer. Elle se souvenait particulièrement d’une mère surprise de quatre enfants.

«Je n’ai pas d’enfants, mais j’ai des cousins ​​et des nièces, des gens que j’aime petits», a déclaré Hosey, ajoutant qu’elle devait implorer la famille de quitter le bâtiment le plus rapidement possible.