Attentat à la bombe à Mastung, au Pakistan : des dizaines de morts

QUETTA, Pakistan –

Une puissante bombe a explosé vendredi près d’une mosquée lors d’un rassemblement célébrant l’anniversaire du prophète de l’islam Mahomet dans le sud-ouest du Pakistan, tuant au moins 52 personnes et en blessant près de 70 autres, ont indiqué la police et un responsable gouvernemental.

L’attentat a eu lieu à Mastung, un district de la province du Baloutchistan, où environ 500 personnes s’étaient rassemblées pour une procession célébrant l’anniversaire de la naissance du prophète. Les musulmans organisent des rassemblements et distribuent des repas gratuits aux gens à cette occasion, connue sous le nom de Mawlid an-Nabi.

Des images télévisées et des vidéos sur les réseaux sociaux montraient un espace ouvert près d’une mosquée jonché de chaussures de morts et de blessés après l’attentat. Certains corps avaient été recouverts de draps, et des habitants et des secouristes ont été vus transportant les blessés vers les hôpitaux, où l’état d’urgence a été déclaré et où des appels ont été lancés pour des dons de sang.

Le Balouchistan a été témoin de nombreuses attaques perpétrées par des insurgés et des militants, mais celles-ci ciblent généralement les forces de sécurité. Les talibans pakistanais ont également déclaré à plusieurs reprises qu’ils ne ciblaient pas les lieux de culte ni les civils.

Les personnes blessées dans l’explosion ont été transportées vers les hôpitaux voisins et certaines étaient dans un état critique, a déclaré l’administrateur du gouvernement, Atta Ullah. Abdul Rasheed, responsable de la santé du district de Mastung, a déclaré que 30 corps avaient été transportés dans un hôpital et que 22 autres avaient été recensés dans un deuxième hôpital.

Un officier supérieur de la police, Mohammad Nawaz, figurait parmi les morts, a indiqué Ullah. Les policiers enquêtaient pour déterminer s’il s’agissait d’un attentat suicide, a-t-il ajouté.

L’attentat de vendredi est survenu quelques jours après que les autorités ont demandé à la police de rester en état d’alerte maximale, affirmant que les militants pourraient cibler les rassemblements célébrant l’anniversaire du prophète de l’Islam.

Vendredi également, une explosion a ravagé une mosquée située dans les locaux d’un poste de police à Hangu, un district de la province de Khyber Pakhtunkhwa, dans le nord-ouest du pays, blessant sept personnes, a déclaré Shah Raz Khan, un officier de police local.

Il a expliqué que la mosquée en briques crues s’est effondrée à cause de l’impact de l’explosion et que les sauveteurs étaient en train de retirer les débris pour extraire les fidèles des décombres. La police a déclaré que la cause de l’explosion n’était pas immédiatement claire.

Personne n’a revendiqué la responsabilité et on ne sait pas exactement ce qui a provoqué l’explosion alors qu’une quarantaine de personnes priaient à la mosquée. La plupart des fidèles étaient des policiers,

Le président pakistanais Arif Alvi a condamné l’attaque et a demandé aux autorités de fournir toute l’assistance possible aux blessés et aux familles des victimes.

Dans un communiqué, le ministre sortant de l’Intérieur, Sarfraz Bugti, a dénoncé l’attentat à la bombe et a exprimé sa tristesse et son chagrin face aux pertes de vies humaines. Il a déclaré que c’était un « acte odieux » de cibler les personnes participant à la procession du Mawlid an-Nabi.

Le gouvernement a déclaré une fête nationale pour l’anniversaire de la naissance du prophète Mahomet, et le président Alvi et le Premier ministre par intérim Anwaarul-haq-Kakar, dans des messages séparés, ont appelé à l’unité et à l’adhésion du peuple aux enseignements du prophète de l’Islam.

Personne n’a immédiatement revendiqué l’attentat de vendredi, mais les talibans pakistanais ont rapidement pris leurs distances. Les talibans pakistanais, connus sous le nom de Tehreek-e-Taliban Pakistan, ou TTP, sont un groupe distinct mais un proche allié des talibans afghans, qui ont pris le pouvoir en Afghanistan voisin en août 2021 alors que les troupes américaines et de l’OTAN étaient dans les dernières étapes de leur guerre. retrait du pays après 20 ans de guerre.

Le groupe État islamique a déjà revendiqué des attaques meurtrières au Baloutchistan et ailleurs.

Vendredi également, l’armée a déclaré que deux soldats avaient été tués dans une fusillade avec les talibans pakistanais après que les insurgés ont tenté de se faufiler dans le district de Zhob, dans le sud-ouest du pays, dans la province du Baloutchistan. Trois militants ont été tués dans l’échange, selon un communiqué militaire.

La province riche en gaz du sud-ouest du Baloutchistan, à la frontière de l’Afghanistan et de l’Iran, est le théâtre d’une insurrection de faible intensité de la part des nationalistes baloutches depuis plus de deux décennies. Les nationalistes baloutches voulaient initialement obtenir une part des ressources provinciales, mais ils ont ensuite lancé une insurrection appelant à l’indépendance.

Les écrivains d’Associated Press Riaz Khan de Peshawar, au Pakistan, et Munir Ahmed ont contribué à cette histoire depuis Islamabad.