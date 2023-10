Attentat à la bombe à l’hôpital d’Al-Ahli : Israël accomplit sa routine post-atrocité habituelle | Des avis

Dans la soirée du mardi 17 octobre, une frappe contre l’hôpital arabe al-Ahli de Gaza, souvent appelé hôpital baptiste, a tué au moins 500 personnes, pour la plupart des enfants et des femmes.

Les scènes du massacre, telles que décrites par des témoins et montrées dans des vidéos diffusées par les réseaux d’information, étaient aussi macabres qu’on puisse l’imaginer.

Les images ont révélé des parties de corps éparpillées dans l’enceinte de l’hôpital et des médecins effectuant des interventions chirurgicales d’urgence dans les couloirs sans anesthésie. Des images vidéo de l’intérieur de l’hôpital montraient des parents palestiniens criant et pleurant aux côtés de leurs enfants morts.

Responsables palestiniens blâmé l’explosion d’une des nombreuses bombes israéliennes larguées sur Gaza depuis le 7 octobre.

Pendant ce temps, Israël a affirmé, comme on pouvait s’y attendre, qu’une roquette palestinienne ratée était responsable du massacre à l’hôpital.

La réponse d’Israël au bombardement d’un hôpital – un crime de guerre au regard du droit international – est conforme à sa réaction habituelle.

La routine ressemble à ceci : Israël commet une atrocité en matière de droits de l’homme, nie immédiatement toute implication dans cela, affirme avoir des preuves solides que les Palestiniens ont commis le crime, puis attend simplement de voir si quelqu’un parvient à prouver ce qui s’est réellement passé. S’il devient finalement clair qu’Israël a bel et bien commis ces atrocités, il en acceptera silencieusement la responsabilité, mais d’ici là, l’attention du monde s’est déjà tournée vers d’autres questions.

Israël a exécuté exactement cette routine l’année dernière, après avoir assassiné la journaliste palestino-américaine et vétéran d’Al Jazeera Shireen Abu Akleh.

Immédiatement après le meurtre de mai 2022, Neftali Bennett, alors Premier ministre israélien, blâmé Les Palestiniens pour avoir « rejeté la faute sur Israël sans fondement ». À l’époque, avait déclaré Bennett, « selon les informations que nous avons recueillies, il semble probable que des Palestiniens armés – qui tiraient sans discernement à ce moment-là – soient responsables de la mort malheureuse du journaliste ». Benny Gantz, alors ministre de la Défense, a déclaré en toute confiance qu’aucun [Israeli] des coups de feu étaient dirigés vers le journaliste » et que l’armée israélienne avait « vu des images de tirs aveugles de la part de terroristes palestiniens ».

Cependant, plus tard en 2022, et à la suite de plusieurs enquêtes indépendantes prouvant sans l’ombre d’un doute qu’Abu Akleh avait été tué par des tirs israéliens, le gouvernement israélien a finalement admis qu’il était « fort possible » que ce soit une balle israélienne qui ait tué le journaliste. porter une veste de presse et un casque clairement identifiés.

Néanmoins, les dénégations initiales d’Israël ont été largement reprises par les médias occidentaux, jetant un doute important sur la culpabilité d’Israël dans le meurtre.

La même routine a également été suivie en 2003, lorsqu’Israël a assassiné Rachel Corrie, une étudiante américaine de 23 ans. Corrie a été écrasée par un bulldozer israélien alors qu’elle tentait d’empêcher les démolitions illégales de maisons palestiniennes. Immédiatement après avoir tué Corrie, l’armée israélienne avait dit c’était un malheureux accident causé par Corrie elle-même.

En septembre 2000, lors de la deuxième Intifada palestinienne, le monde arabe a été ému par les images d’un garçon palestinien de 12 ans, Mohammed Al-Durrah, pleurant et se cachant derrière son père, Jamal Al-Durrah, avant d’être finalement abattu. par un tireur d’élite israélien.

Le meurtre de Mohammed par l’armée israélienne a été clairement filmé. Mais même cela n’a pas empêché Israël de suivre sa routine habituelle et d’essayer de détourner ses responsabilités.

Immédiatement après le meurtre de l’enfant, les responsables israéliens revendiqué qu’il était « beaucoup plus probable que des hommes armés palestiniens soient à l’origine des attaques ». [gunfire that killed Al-Durrah].»

Au fil des années, le même scénario s’est répété encore et encore alors qu’Israël commettait à plusieurs reprises des atrocités, niait toute responsabilité et revenait sur ses dénégations sans fondement seulement lorsque les preuves du contraire devenaient trop convaincantes et que l’attention du monde s’était déplacée ailleurs.

Cette ligne de conduite s’est avérée bénéfique pour Israël car elle lui a permis de gagner un temps précieux devant le tribunal de l’opinion publique. Alors que les voix israéliennes dominaient les reportages des médias occidentaux, cette routine post-atrocité a aidé Israël à créer un récit médiatique contesté et à semer le doute sur les preuves claires de ses crimes et de ses excès.

En ce sens, la couverture médiatique occidentale et le récit de l’attentat à la bombe contre l’hôpital al-Ahli étaient prévisibles.

Il existe déjà un important corps universitaire recherche ce qui suggère que les grands médias occidentaux sympathisent avec Israël et ignorent ou minimisent largement ses violations des droits humains contre les Palestiniens.

Au cours des dix premiers jours de la crise actuelle, les pays occidentaux médias s’est comporté comme prévu. Les médias ont privilégié le point de vue israélien, étouffé les voix palestiniennes et parlé à plusieurs reprises de « l’autodéfense israélienne » et de « l’agression palestinienne ».

Dans les jours qui ont précédé l’attentat à la bombe contre l’hôpital, BBC News a publié plusieurs reportages sur des tunnels présumés du Hamas sous des bâtiments publics, notamment écoles et hôpitaux. Il n’est pas nécessaire d’expliquer comment ce genre de répétition sans réserve de la propagande israélienne par les médias occidentaux aide Israël à accomplir efficacement sa routine post-atrocité trompeuse.

Lorsque la poussière sera retombée, des enquêtes indépendantes montreront inévitablement qu’Israël, qui avait déjà bombardé les immeubles résidentiels de Gaza, mosquées, banqueset les universitéset avait déjà tué des milliers de Palestiniens de Gaza, dont 750 enfants, est responsable du bombardement de l’hôpital al-Ahli.

Et lorsque la poussière sera retombée, les médias occidentaux ne donneront probablement pas autant de lumière sur la culpabilité d’Israël qu’ils l’ont fait sur ses dénégations.

Les opinions exprimées dans cet article appartiennent à l’auteur et ne reflètent pas nécessairement la position éditoriale d’Al Jazeera.