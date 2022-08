Attentat à la bombe à Guayaquil, en Équateur, fait 5 morts et 17 blessés

Espace réservé pendant le chargement des actions d’article

C’était en pleine nuit lorsque des explosifs artisanaux ont explosé dimanche dans un quartier populeux de Guayaquil, l’un des Les plus grandes villes de l’Équateur et le centre commercial du pays. L’explosion a fait cinq morts et 17 blessés – les dernières victimes d’une vague d’effusion de sang alimentée par des gangs. Le ministre de l’Intérieur équatorien, Patricio Carrillo, a qualifié l’explosion de « déclaration de guerre contre l’État » par des gangs criminels dont les querelles pour contrôler le trafic de drogue ont laissé une traînée croissante de dommages collatéraux.

À Cristo del Consuelo – un quartier connu pour ses fêtes de rue et ses clubs de danse clandestins – les habitants ont été sous le choc après l’éruption à 3 heures du matin. Les autorités ont déclaré que des hommes étaient arrivés. sur motos et jeté un sac rempli d’explosifs dans la rue. L’explosion a déclenché une onde de choc qui a été ressentie jusqu’à 230 pieds, a déclaré Carrillo. La rue a été laissée couvert de décombres, de cadavres et de sang.

Parmi les victimes se trouvait une femme qui se tenait près de son balcon avant que l’explosion ne se produise. Le propriétaire d’une cantine et un chauffeur de taxi ont également été tués sur les lieux, El Universo signalé. Huit maisons et deux voitures ont été détruites dans l’explosion, a déclaré le Service national de gestion des risques et des urgences du pays. Twitter.

Les résidents de longue date disent qu’il y a eu une escalade des activités du crime organisé, du trafic de drogue, des homicides et des vols qualifiés au cours de la dernière décennie.

« Nous donnerions n’importe quoi pour ne plus vivre ici. Nous vivons un cauchemar”, a déclaré l’un des membres de la famille des victimes à un média local GC.

Le mobile de l’attaque reste flou. Cependant, un dimanche conférence de presse, Carrillo a déclaré que des informations préliminaires indiquent qu’il s’agit d’une agression ciblée contre un homme connu sous le nom de “Cucaracha” – ou cafard – qui aurait des liens avec Los Tiguerones, l’un des gangs les plus redoutés d’Équateur. Les autorités enquêtent également pour savoir si l’explosion est liée à trois autres événements violents au cours du même week-end ou à une saisie de drogue au début du mois, a-t-il ajouté.

Pourtant, l’enquête a été contestée par un manque apparent de coopération de la part des témoins, a déclaré Carrillo. Aucun des résidents blessés n’a voulu parler aux autorités, a-t-il dit. Bien qu’il y ait une récompense de 10 000 $ pour des informations utiles, les conseils n’ont pas encore été donnés.

Pour tenter de contenir la violence croissante, le président équatorien Guillermo Lasso a déclaré l’état d’urgence à Guayaquil, ce qui permettra la mobilisation immédiate de plusieurs organismes chargés de l’application des lois, y compris ceux qui s’occupent des enquêtes criminelles, de la lutte contre le crime organisé, des armes et des explosifs, et crimes transnationaux. La ordre habilite également les agences à perturber les réunions dans les espaces publics et à effectuer des inspections et des perquisitions au domicile des citoyens.

Lundi, la police équatorienne a effectué 11 recherches de maison à Guayaquil, où ils ont arrêté cinq personnes et saisi des explosifs et des armes. Les forces de l’ordre ont également arrêté deux personnes après avoir découvert qu’elles possédaient des explosifs artisanaux similaires à ceux utilisés lors de l’attaque du Cristo del Consuelo, a déclaré le ministère de l’Intérieur du pays. Twitter. Mardi matin, personne n’avait été formellement accusé d’avoir déclenché les explosifs dimanche.

Sur 145 attentats à l’explosif en Équateur cette année, 72 ont eu lieu à Guayaquil, qui est devenu l’épicentre de la montée de la violence, selon les chiffres du gouvernement.

C’est probablement à cause de l’emplacement stratégique de la ville. Abritant le principal port du pays, Guayaquil est un important lieu de transport pour les drogues en provenance de la Colombie et du Pérou voisins, le premier producteurs de cocaïne. La rivalité pour contrôler ce que le média d’investigation à but non lucratif InSight Crime considérait comme “une cocaïne autoroute aux États-Unis et en Europe » a déclenché des effets dévastateurs sur l’Équateur alors que les gangs utilisent des tactiques brutales pour écraser la concurrence.

La violence s’est déroulée principalement dans les prisons surpeuplées et sous-financées du pays, où des affrontements de gangs ont fait des centaines de morts ces dernières années. Pourtant, le sang coule de plus en plus dans les rues. Le 14 février, deux cadavres ont été vus suspendus à un pont. Un jour plus tard, une tête décapitée a été retrouvée dans un sac. Les gangs déploient maintenant des explosifs de fortune et des voitures piégées.

Bien que les incidents récents semblent particulièrement horribles, les responsables affirment que la violence couve depuis plus d’une décennie.