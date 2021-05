attendu à 1% de croissance sur un an

Le produit intérieur brut pour la période de janvier à mars – le quatrième trimestre fiscal de l’Inde – est attendu lundi vers midi GMT. L’année fiscale indienne commence en avril et se termine en mars de l’année suivante.

Nous devons atteindre un niveau de vaccination critique, un niveau de vaccination, en Inde pour stabiliser l’épidémie – et cela est essentiel pour la croissance économique.

L’Inde est le deuxième pays le plus infecté au monde derrière les États-Unis. Il a signalé plus de 28 millions de cas et plus de 329 000 décès.

La prévision de croissance médiane pour les trois mois entre avril et juin est de 21,6%, en baisse par rapport à une estimation précédente de 23%, a rapporté Reuters. Pour l’ensemble de l’exercice 2022, la prévision médiane est en baisse d’une estimation précédente de 10,4 % de croissance à une expansion de 9,8 %.

Le taux de croissance projeté pour le trimestre de mars « sera un réconfort froid pour l’Inde, qui a reculé alors que la réémergence de COVID a forcé une autre vague de recul de l’activité », a écrit Lavanya Venkateswaran, économiste à la Mizuho Bank, dans une note de lundi.

Le véritable objectif sera de savoir comment l’Inde parvient à remettre son économie sur les rails au cours du second semestre de l’année civile, après le revers attendu au cours du trimestre en cours, a expliqué Venkateswaran.

Elle a ajouté que la plus grande préoccupation concerne les effets cicatrisants sur l’économie informelle du pays et le secteur bancaire qui était déjà limité en capitaux et accablé d’actifs sous-performants.

Les cas de Covid-19 en Inde ont commencé à grimper en février et le taux d’infection quotidien s’est accéléré en avril et mai, atteignant un pic de plus de 414 000 cas le 7 mai. La deuxième vague a forcé la plupart des États industriels indiens à mettre en œuvre des mesures de verrouillage localisées pour ralentir la propagation du virus.

Bien que les cas aient atteint des records, avec le nombre quotidien signalé tombant en dessous de 200 000, il y a des inquiétudes concernant la transmission rapide dans l’Inde rurale, où les experts disent que l’infrastructure de soins de santé est mal équipée pour gérer une augmentation du nombre de patients.