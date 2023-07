Attends quoi? Un restaurant chinois unique a une salle à manger circulaire construite dans des tuyaux en béton

Des concepts de restauration nouveaux et innovants piquent souvent notre curiosité. Nous avons vu des restaurants passer au niveau supérieur en termes de décor, d’ambiance et d’imagination ! Qu’il s’agisse de dîner avec un chef de six centimètres de haut ou de dîner au milieu d’un cimetière, de nombreuses expériences culinaires uniques sont devenues virales ces dernières années. Et maintenant, une autre expérience culinaire intéressante en provenance de Chine a fait surface en ligne et a piqué notre curiosité. Un restaurant à Chongqing, en Chine, a construit une expérience culinaire circulaire à l’intérieur de tuyaux en béton. L’idée intéressante a attiré l’attention d’Internet et créé un buzz en ligne. Jetez un oeil aux photos qui ont fait surface en ligne:

Le restaurant unique est situé dans le sud-ouest de la Chine dans la municipalité de Chongqing. Ils ont réutilisé treize tuyaux en ciment et en ont fait des cabines indépendantes pouvant accueillir jusqu’à quatre personnes. Les cabines sont superposées sur deux étages, ce qui signifie que l’espace est utilisé de manière tout à fait optimale pour accueillir un bon nombre de clients en même temps. Les grillades et les repas au barbecue sont la spécialité de ce restaurant. Le restaurant attire les clients non seulement pour son design éclectique, mais aussi pour son utilisation efficace de l’espace.

Unique en son genre! Un restaurant de barbecue à Chongqing, dans le sud-ouest de la Chine, a personnalisé de manière créative 13 énormes tuyaux en ciment et les a transformés en 13 stands indépendants. D’un diamètre de 2,6 mètres et d’une longueur de 2 mètres, chaque tuyau en ciment peut accueillir 4 personnes pour dîner ensemble. pic.twitter.com/qUDbhOHvng — Quotidien du Peuple, Chine (@PDChina) 23 avril 2023

Un certain nombre de blogueurs gastronomiques et de locaux ont visité ce restaurant unique et ont partagé leurs expériences sur les réseaux sociaux. Le restaurant offre une vue panoramique sur la verdure luxuriante de la ville pendant la journée, des néons et une atmosphère animée la nuit.

