Attends quoi? Un homme emprunte près de Rs 60 Lakh pour que la chirurgie devienne plus grande de 3 pouces

Dans le but de devenir plus grand, un homme a subi une opération d’allongement des jambes et a emprunté 75 000 $, soit environ 60 lakh Rs. Alors qu’il a réussi à augmenter sa taille de 3 pouces, la personne se retrouve maintenant avec une dette et dépensera 1 200 $ (environ Rs 95 766) par mois pendant les cinq prochaines années pour la rembourser, selon le magazine GQ.

John Lovedale, qui a la quarantaine, travaille comme ingénieur réseau en Pennsylvanie, aux États-Unis, et mesurait auparavant cinq pieds huit pouces et demi. Cependant, selon lui, il n’était pas assez grand. “J’ai remarqué que les personnes plus grandes semblent avoir plus de facilité. Le monde semble se plier pour eux », a déclaré Lovedale au magazine.

Avec son désir de paraître plus grand, Lovedale naviguait un jour sur Internet et tomba sur des publicités pour une clinique à Las Vegas. L’annonce était pour le LimbplastX Institute, qui est connu pour effectuer des chirurgies esthétiques d’allongement des jambes aux États-Unis.

Peu de temps après avoir appris la procédure, Lovedale a décidé d’y aller. Le coût de la procédure dépend de la taille qu’une personne souhaite gagner et peut varier de 70 000 $ à 150 000 $. La plupart des patients choisissent les trois pouces standard, tout comme Lovedale.

S’assurant qu’il n’y a pas de contraintes financières, Lovedale a contracté un prêt auprès d’une banque en ligne et paiera des versements de 1 200 $ par mois pendant les cinq prochaines années.

Pour expliquer son brusque changement de taille après l’opération, Lovedale a dit à des personnes extérieures à sa famille qu’il était tombé dans la baignoire et avait dû subir une intervention chirurgicale pour soigner une fracture de la hanche.

Maintenant, alors que la procédure a peut-être brûlé un trou dans la poche de Lovedale, il est assez satisfait des résultats. Il travaille sur le haut de son corps pour maintenir la proportion équilibrée pendant que ses jambes guérissent de la chirurgie.

Parlant de l’impact de l’augmentation de la taille sur sa vie, Lovedale a déclaré: «Les gens vous regardent simplement différemment lorsque vous êtes grand. Je ne mens même pas. Lovedale a ajouté qu’il avait également commencé à attirer plus d’attention au gymnase depuis qu’il avait grandi.

