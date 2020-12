Une boulangerie basée à Ramanathapuram a fait un gâteau de 6 pieds de haut de joueur de football Diego Maradona, décédé à l’âge de 60 ans le 25 novembre.

Certains utilisateurs de Twitter ont attiré l’attention sur le fait que le gâteau de l’icône du football est plus grand que Maradona lui-même, qui mesurait 1,50 mètre.

D’autres pensaient que la ressemblance du gâteau avec Maradona n’était pas exactement exacte, tandis que certains prétendaient qu’il était un peu trop « noirci » sous forme de gâteau.

Certains fans ont également été effrayés par le fait de se demander si le gâteau serait coupé et mangé.

Le grand footballeur argentin a marqué le but de la « Main de Dieu » en 1986 et a conduit son pays au titre de la Coupe du monde de cette année avant de lutter plus tard contre la consommation de cocaïne et l’obésité.

L’un des moments les plus célèbres de l’histoire du sport, le but «Main de Dieu», est survenu lorsque le petit Maradona a frappé le ballon dans les filets de l’Angleterre lors des quarts de finale de la Coupe du monde 1986. L’Angleterre a déclaré que le ballon était passé de la main de Maradona, pas de sa tête. Maradona lui-même a donné des récits contradictoires de ce qui s’était passé au fil des ans, attribuant à un moment donné le but à l’intervention divine, à «la main de Dieu».

Maradona a également captivé les fans du monde entier au cours d’une carrière de deux décennies avec un style de jeu envoûtant qui lui était propre.

Bien que sa réputation ait été ternie par ses addictions et un sort malheureux à la tête de l’équipe nationale, il est resté idolâtré dans l’Argentine folle de football sous le nom de «Pibe de Oro» ou «Golden Boy».

Maradona souffrait de troubles hépatiques, rénaux et cardiovasculaires, mais il n’y avait aucun signe de consommation d’alcool ou de stupéfiants lors de son autopsie.

À la fin de sa vie, il souffrait de diverses maladies, notamment la cirrhose, les maladies cardiaques et l’insuffisance rénale.

L’analyse toxicologique a montré qu’il n’y avait ni alcool ni stupéfiants dans son sang ou ses urines, mais Maradona prenait des antidépresseurs, un antipsychotique et divers autres médicaments pour traiter les ulcères, les convulsions, les dépendances et les difficultés à expulser les déchets.

Maradona était largement considéré comme l’un des plus grands footballeurs de tous les temps.

Il est une légende dans son pays natal ayant contribué à les guider vers la gloire de la Coupe du monde en 1986, puis de nouveau vers la finale en Italie quatre ans plus tard.

Il est également une icône à Naples où, en tant que joueur, il a aidé Napoli à remporter les deux seuls titres de Serie A de son histoire.

Il a eu beaucoup moins de succès en tant qu’entraîneur, emmenant l’Argentine en quarts de finale de la Coupe du monde en Afrique du Sud en 2010 avant de se lancer dans un voyage nomade qui l’a conduit aux Émirats arabes unis et au Mexique.

