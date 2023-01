Attendre son premier bébé – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Netflix

Ce sera une grande année en 2023 pour Jessica Batten et son nouveau mari Dr Benjamin McGrath! L’ancien L’amour est aveugle La star s’est rendue sur son Instagram le jeudi 5 janvier pour annoncer que l’heureux couple attend son premier enfant ensemble ! À côté d’un magnifique album photo du couple, Jessica a écrit : « Nouvel an, même moi, nouvelle maman ! Nous sommes ravis et humbles de partager que nous accueillerons notre bébé dans le monde et dans notre famille grandissante début juin ♥ ️ Ahh !!!”

Basculant une robe découpée très révélatrice pour les boutons-pression, Jessica se tenait devant Ben alors qu’il enroulait ses bras autour de sa taille. Leurs mains se sont jointes en forme de cœur au-dessus de son ventre de bébé qui allait bientôt grandir dans une pose très douce. Dans un autre clin d’œil, Ben dépose avec amour un baiser sur le dessus de la tête de Jessica.

La nouvelle passionnante a été accueillie avec amour et soutien par ses amis stars de la télé-réalité. “Omggggg yayyyy félicitations !!”, a écrit L’amour est aveugle vétérinaire Giannina Gibellitandis que Kenny Barnes a également souhaité bonne chance au couple en écrivant: «Pas question! Toutes nos félicitations!!! ❤️” Ben s’est même joint à la section des commentaires en publiant “Ahhh !! 😂 je t’aime ! Tu es le plus mignon des petits 🤰.

En 2021, Jessica a révélé comment les tourtereaux se sont rencontrés pour la première fois. “Il m’a en fait contacté sur Instagram, et à l’époque, Instagram était un endroit si difficile pour moi, alors je l’avais confié à une bonne petite amie à moi”, a-t-elle déclaré. Raffinerie 29. «Elle était là en train de glisser à gauche, à droite sur différents gars qui arrivaient dans les DM. Nous avons fini par nous retrouver un soir, et le lendemain nous sommes allés faire une balade à vélo, et le reste appartient à l’histoire. C’était en mars de l’année dernière, donc ça fait environ un an et demi. Et ça a été vraiment incroyable.

Un an plus tard, le couple a révélé sur Instagram qu’ils s’étaient secrètement mariés en août 2022. Avec une fabuleuse photo du couple marié, Jessica a simplement écrit : « M. & Mme.”

