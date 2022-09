Attendre. Quoi? Baba Vanga a prédit une “grande attaque naturelle” en Inde en 2022

Connaître l’avenir avant qu’il ne se produise est toujours intrigant. Cependant, cela peut parfois faire peur. Et la prochaine prophétie de Baba Vanga sur l’Inde est carrément terrifiante. La mystique bulgare a été surnommée Nostradamus des Balkans, car ses prédictions sont presque toujours vraies. Pour 2022, elle prévoyait déjà d’intenses inondations en Australie et dans plusieurs pays asiatiques, et une pénurie d’eau due à la sécheresse dans plusieurs pays. L’Europe se bat contre cela en ce moment. Sa prochaine prédiction vise l’Inde et implique une situation de famine en 2022. Selon sa prédiction, le pays sera confronté à des attaques mortelles de criquets pèlerins en raison d’une baisse de la température dans le monde. Ces criquets attaqueront les cultures et entraîneront une pénurie alimentaire.

En dehors de ceux-ci, elle a fait 3 autres prédictions pour 2022. L’une impliquait un autre épisode de pandémie. Celui-ci débutera en Sibérie alors que les scientifiques découvriront un nouveau virus. Elle a prédit sa propagation dans le monde entier, entraînant des millions de morts. Ses autres prédictions mentionnent l’arrivée d’extraterrestres et une augmentation de la réalité virtuelle.

Jusqu’à présent, les prédictions qui se sont avérées correctes concernent le 11 septembre, où elle a prédit l’attaque des “oiseaux d’acier”. Elle a également prédit que le 44e président des États-Unis serait un Afro-Américain. Sa prophétie sur Donald Trump s’est également réalisée. D’autres incluent l’assassinat d’Indira Gandhi vêtue d’une « robe jaune orangé », la catastrophe de Koursk, et même sa propre mort !

Cependant, il vaut mieux prendre ces prophéties avec des pincettes. Car, malgré ses palmarès impressionnants, certains ne se sont pas concrétisés. Elle a prédit qu’une autre guerre mondiale éclaterait en novembre 2010 et se terminerait en octobre 2014. Elle croyait que cette guerre chimique entraînerait de nombreuses personnes souffrant de problèmes de peau, y compris le cancer de la peau. Et ses prédictions prévoyaient également qu’en 2016, l’Europe serait presque déserte et que la Chine deviendrait une puissance mondiale en 2018.

Il est toujours intéressant de garder un œil sur ses futures prophéties. Apparemment, la Terre déplacera son orbite d’ici 2023. Une autre décennie plus tard, la fonte des glaces polaires augmentera le niveau des océans. Et 13 ans plus tard, apparemment, le remplacement du corps deviendra une méthode de traitement. Que ceux-ci se réalisent ou non, nous le verrons à l’avenir. Pour l’instant, il vaut mieux espérer qu’une autre calamité, après la pandémie, ne s’abatte pas sur l’humanité.

