attendre la démo du robot humanoïde Optimus

Le PDG de Tesla, Elon Musk, et les dirigeants des équipes d’IA et de matériel de l’entreprise devraient prendre la parole lors de l’AI Day 2022 de l’entreprise, un événement de recrutement d’ingénieurs, qui sera diffusé en direct vendredi à partir de 17h00 environ en Californie. Tu peux regardez la Journée de l’IA 2022 ici.

Lors de la dernière journée de l’IA en août 2021, Musk a déclaré que Tesla allait construire un robot humanoïde, appelé aujourd’hui Tesla Bot ou Optimus.

“Il est destiné à être convivial, bien sûr, à naviguer dans un monde d’humains et à éliminer les tâches dangereuses, répétitives et ennuyeuses”, a déclaré Musk à l’époque.

Tesla n’avait pas de prototype matériel à montrer l’année dernière et a fait l’annonce de 2021 avec un acteur vêtu d’une combinaison Tesla Bot dansant sur scène. La cascade a attiré les ricanements des critiques et les acclamations des fans.

Cette année, les investisseurs s’attendent à une véritable démonstration technologique du robot, ainsi qu’à des mises à jour sur les progrès de Tesla dans le développement d’une technologie de conduite autonome qui peut transformer les véhicules électriques existants de l’entreprise en robotaxis.

Musk promet une Tesla véritablement autonome depuis 2016, lorsqu’il a déclaré qu’une démonstration d’un océan à l’autre aurait lieu d’ici la fin de 2017. À ce jour, la société n’a publié que des systèmes d’assistance à la conduite qui doivent être constamment supervisés par un humain. conducteur qui reste attentif à la route et à sa voiture, prêt à prendre le relais à tout moment.

Lorsque Musk a lancé à l’origine le concept de robot humanoïde lors de la Journée de l’IA 2021, Musk a déclaré à propos d’Optimus: “Il devrait pouvoir, s’il vous plaît, allez au magasin et apportez-moi les courses suivantes”, ce genre de chose.”

Plus tard, Musk a déclaré que les robots fabriqués par Tesla valaient un jour plus que ses voitures, et que des milliers d’entre eux seraient mis au travail pour déplacer des pièces dans les usines, où les humains construisent des voitures et des batteries.

Lors de l’appel aux résultats du quatrième trimestre 2021 de Tesla, Musk a fait remarquer: “Si vous pensez à l’économie, le fondement de l’économie est le travail. Je ne suis même pas sûr de ce qu’une économie signifie à ce moment-là. C’est en quoi consiste Optimus, c’est très important.

Tesla a un bilan mitigé avec l’automatisation.

Comme l’a écrit Toni Sacconaghi, analyste principal de recherche chez Bernstein, dans une note du 30 septembre avant la Journée de l’IA 2022, en 2018, Tesla “avait tenté par erreur d’hyper-automatiser son assemblage final (c’est-à-dire mettre des pièces dans des voitures).” Le résultat a été que Musk a rapidement admis que “l’automatisation excessive chez Tesla était une erreur” et que “les humains sont sous-estimés”.

Tesla a ensuite ramené plus de personnes sur ses chaînes de fabrication et d’assemblage, mais Sacconaghi écrit qu’aujourd’hui, Tesla automatise excessivement son service client. Les propriétaires de Tesla ont généralement du mal à entrer en contact avec les représentants des ventes et des services chez Tesla, et sont invités à effectuer toutes les résolutions possibles des plaintes via l’application mobile de Tesla.

Un ingénieur en robotique de longue date, Alexander Kernbaum, qui est maintenant directeur par intérim du SRI tant vanté de recherche et développement à but non lucratif, dit que Tesla impressionne ou non avec sa mise à jour robotique à AI Day, la société a les ressources pour développer quelque chose de significatif et a suscité un nouvel intérêt dans le domaine.

Cependant, note Kernbaum, lorsqu’il s’agit de créer un robot qui peut faire la différence dans une usine d’assemblage de voitures, Tesla n’a vraiment pas besoin de développer un robot bi-pédale. “Les robots mobiles trouveront des utilisations”, explique-t-il, “mais la mobilité devrait être aussi simple que possible pour un environnement d’usine, ce qui signifie que les roues seraient la voie à suivre, pas les jambes.”

Les jambes robotiques nécessitent beaucoup de puissance, d’une part, ce qui mettrait à rude épreuve toute batterie développée par Tesla pour sa robotique. De plus, les robots à pattes – comme les gens – peuvent trébucher et tomber. Les robots à roues seraient moins susceptibles de basculer. Le souci de sécurité devrait être équivalent dans une usine, suggère Kernbaum.

Kernbaum pense que Tesla serait mieux servi en se concentrant sur les mains robotiques. Il a déclaré : “Les mains sont comme l’ultime multi-outil. La dextérité et la manipulation d’objets à la main sont les grands défis de 10 ans qui auront un impact évident sur toute la fabrication de précision et sur tout vraiment.”

AI Day 2022 sera le premier événement majeur de l’entreprise depuis la démission de l’ancien chef de l’IA de Tesla Andrej Karpathy. AI Day précède le rapport sur la production et les livraisons de véhicules du troisième trimestre de Tesla, qui est attendu dans quelques jours.