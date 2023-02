“Attendre est préjudiciable”: comment le NHS England laisse tomber les jeunes patients en santé mentale

jeDans mon rôle de psychiatre du NHS, je travaille dans des services d’hospitalisation, en tant que médecin de garde, et je traite également des adultes et des enfants qui m’ont été référés par le personnel A&E car je fais également partie d’un service de psychiatrie de liaison. – une équipe de santé mentale rattachée à un service d’urgence.

Je vois un bon nombre de moins de 18 ans qui se sont présentés en détresse à A&E dans une crise de santé mentale en quête de soutien et ont été amenés par leur famille, leurs amis ou une équipe d’ambulance.

Certains de ces jeunes ont une maladie mentale grave et persistante, comme un premier épisode ou une récidive de psychose, peut-être parce qu’ils n’ont pas pris leurs médicaments. Un deuxième groupe s’est automutilé ou a eu des pensées suicidaires ou a tenté de se suicider, et peut donc avoir des blessures graves. Ils peuvent être amenés de la maison, de l’école ou d’un lieu public.

Et un troisième groupe de présentations d’urgence en santé mentale sont des jeunes souffrant de dépression, de mauvaise humeur ou de problèmes de comportement. Dans ces cas, leur diagnostic est souvent moins clair. Ils éprouvent généralement des difficultés à cause d’une gamme de stress auxquels ils sont confrontés, que ce soit sur le plan social ou éducatif.

Ces jeunes sont souvent désespérés et ils ont tous besoin d’aide. Mais il est inquiétant de constater qu’ils n’ont souvent pas pu accéder à l’aide dont ils ont besoin. Très souvent, un jeune a été référé aux services de santé mentale du NHS, mais a ensuite attendu plus d’un mois, voire plus de deux mois – et parfois cela peut prendre plusieurs mois – pour voir quelqu’un.

Le problème, c’est que l’attente est dommageable. Ces jeunes sont très malades au départ et leur santé mentale se détériore pendant qu’ils attendent. Avec les problèmes de santé mentale, plus vous attendez pour recevoir des soins après avoir présenté les premiers symptômes, plus vous devenez difficile à traiter. Pendant qu’un jeune attend un traitement, il peut avoir de la difficulté à établir et à maintenir des amitiés, éprouver des difficultés à l’école et devenir de plus en plus isolé socialement. Toutes leurs chances dans la vie peuvent être gâchées si leurs problèmes ne sont pas traités de toute urgence et correctement.

Parfois, ne pas obtenir d’aide pour une dépression ou un trouble de l’alimentation, par exemple, aggrave leur santé mentale au point que leur état mental est tellement altéré qu’ils peuvent se faire du mal ou faire du mal aux autres parce qu’ils sentent qu’ils ne peuvent pas obtenir le soutien dont ils ont besoin. besoin. Je vois des jeunes qui se sont fait du mal en se coupant ou qui ont tenté de se suicider.

A&E est un endroit difficile pour les jeunes en crise de santé mentale parce que les services d’urgence sont des endroits bruyants et achalandés. Fait inquiétant, le nombre de moins de 18 ans qui s’y retrouvent a augmenté, notamment à cause de la pandémie. Et les délais d’attente pour les soins de santé mentale en dehors des hôpitaux semblent s’aggraver.

Ce sont des jeunes très vulnérables dont la santé est fragile. Souvent, ils ont peur. Ils veulent se sentir mieux, mais ils ont besoin de quelqu’un pour les aider à comprendre ce qui se passe. Il est du devoir des services de santé mentale du NHS de leur apporter une aide rapide afin qu’ils commencent à se rétablir. Mais c’est là que j’ai l’impression qu’on est malheureusement à la traîne en ce moment, en les faisant attendre pour être soignés.

Les délais d’attente pour les soins sont ce qui m’inquiète le plus, car ces jeunes ont besoin de soins en temps opportun pour que leur état ne s’aggrave pas. Les soins de santé mentale pour les moins de 18 ans sont actuellement clairement inadéquats. En tant que pays, nous laissons tomber les jeunes et leurs familles en ayant des soins de santé mentale aussi inadéquats. Je ne suis pas parent. Mais si j’avais un enfant et cherchais un soutien en santé mentale pour mon fils ou ma fille, je serais très inquiète.

* L’auteur est un psychiatre du NHS dans une ville d’Angleterre

Comme dit à Denis Campbell