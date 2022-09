Attendez-vous à une fusillade MNF, Matthew Stafford rebondira – Shaw Local

Nous en sommes à la semaine 2 de la saison NFL, et il y a eu beaucoup de surprises au cours de la semaine 1 qui ont provoqué la série annuelle de réactions excessives de la semaine 1.

Bien que certaines tendances de l’ouverture de la saison ne puissent être ignorées, certains joueurs ont gonflé la production statistique en raison de matchs faciles tels que Carson Wentz contre les Jaguars, tandis que d’autres ont eu du mal avec des matchs plus difficiles, comme Matthew Stafford contre les Bills.

Nous décomposerons les affrontements qui se démarquent cette semaine, y compris le meilleur pour empiler les joueurs offensifs, celui à éviter et un autre qui devrait produire plus de points que prévu, comme le match Eagles-Lions de la semaine dernière.

Nous avons également les meilleurs jeux de valeur d’accessoires pour les passes, les précipitations et les verges de réception au cours de la semaine 2 avec les cotes de Caesars Sportsbook.

MEILLEURS MATCHUPS À SURVEILLER

Le plus empilable : Vikings chez Eagles

Le programme double du lundi soir de cette semaine devrait produire de nombreux feux d’artifice, les attaques des Vikings et des Eagles devant poursuivre leur succès. Kirk Cousins ​​a eu du mal aux heures de grande écoute tout au long de sa carrière, mais il devrait être très bien avec un casting d’armes d’élite avec Justin Jefferson, Dalvin Cook et Adam Thielen, et il sera probablement obligé de le diffuser face à Jalen Hurts, qui est a également obtenu un casting de soutien solide avec AJ Brown, DeVonta Smith et Dallas Goedert.

Mention honorable: Cardinaux chez Raiders

Restez à l’écart: Jets chez Browns

Les Jets et les Browns doivent tous deux commencer des quarts de secours, ce qui en fait un match évident à éviter. Joe Flacco a mené la ligue dans les tentatives de passes la semaine dernière mais était extrêmement inefficace, tandis que Brissett était conservateur comme prévu dans les airs avec les Browns s’appuyant sur Nick Chubb et Kareem Hunt au sol. Alors que les porteurs de ballon pourraient valoir la peine d’être regardés pour la fantaisie, il n’y a personne d’autre ici qui est prêt à avoir beaucoup d’impact.

Mention honorable: Patriotes chez Steelers

Shootout discret : les commandants des Lions

Les deux meilleurs choix du repêchage de la NFL 2016 s’affronteront à Carson Wentz et Jared Goff, et ils sont en réserve pour de grandes sorties cette semaine sans qu’aucune de leurs défenses ne soit affûtée. Wentz a lancé quatre touchés la semaine dernière et a beaucoup d’armes dans Terry McLaurin, Curtis Samuel et Jahan Dotson, et Goff était le roi du temps des ordures et pourrait en lancer encore plus cette semaine si le porteur de ballon vedette D’Andre Swift finit par sortir.

Mention honorable: Poulains chez Jaguars

MEILLEURS JEUX D’ACCESSOIRES

Passes : Matthew Stafford sur 275,5 verges contre les Falcons (-115)

Stafford a connu une sortie difficile lors de ses débuts dans la saison, mais il a quand même réussi à lancer sur 240 mètres avec sa meilleure arme à Cooper Kupp sans manquer un battement. Stafford et les Rams ont eu beaucoup de temps pour récupérer et sont sur le point de se tailler une défense suspecte des Falcons dans laquelle le bras de Stafford devrait faire la majorité des dégâts, le jeu de course des Rams semblant fragile.

Considérez également : Tom Brady sous 276,5 verges aux Saints (-117)

Rushing: Jonathan Taylor sous 96,5 verges chez Jaguars (-104)

Taylor s’est imposé comme le meilleur porteur de ballon de la NFL et est une menace sur plus de 100 verges à chaque fois qu’il entre sur le terrain, mais ce match contre Jacksonville n’est pas aussi juteux qu’il l’était autrefois. Les Jaguars ont une meilleure défense contre la course après avoir renforcé leurs sept premiers, et les Colts voudront probablement réduire quelque peu la charge de travail de Taylor après avoir reçu 31 courses lors d’un concours de prolongation la semaine dernière.

Considérez également : Trey Lance sur 38,5 verges contre les Seahawks (-145)

Réception : Curtis Samuel sur 44,5 verges chez les Lions (-115)

Carson Wentz a fait un bon travail en répartissant le ballon dans ce qui était une performance étonnamment forte de l’attaque des commandants, et c’est Samuel qui a ouvert la voie dans les cibles. Samuel est enfin en bonne santé après avoir lutté contre des blessures toute la saison dernière, et il est prêt à poursuivre sa série de production contre une défense des Lions qui vient d’être entaillée dans les airs par les Eagles et AJ Brown.

Considérez également : Aaron Jones sur 28,5 verges contre les Bears (-142)

Spencer ‘the Guru’ Urquhart (@spencertheguru) est un analyste de football Fantasy depuis 2014, fondant une communauté de plus de 6 000 abonnés sur Instagram