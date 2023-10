Attendez-vous à une croissance mondiale « stagnante et divergente », prévient la branche commerciale de l’ONU

Malgré ces inquiétudes, il a noté que l’économie américaine continue d’être la plus performante parmi les pays en développement. « Je sais que de plus en plus de voix s’élèvent en faveur du ‘mot en R’ pour les Etats-Unis l’année prochaine, mais nous ne parlons pas encore de récession. Nous sommes prudents », a-t-il déclaré.

« Malgré toutes les idées d’un atterrissage en douceur et d’une reprise de Boucle d’or, il y a de nombreuses raisons de s’inquiéter », a-t-il ajouté, citant la grève de l’UAW, le resserrement du crédit, la reprise des remboursements des prêts étudiants et la menace persistante de fermeture du gouvernement.

La croissance économique mondiale augmentera légèrement, passant de 2,4 % en 2023 à 2,5 % en 2024, selon le Rapport sur le commerce et le développement de l’ONU, mais l’économie mondiale est dans une position précaire, a déclaré Richard Kozul-Wright, CNUCED, directeur de la Division de la mondialisation et du développement. Division des stratégies de développement, déclare à CNBC.

Au cours de la dernière décennie, selon le rapport de l’ONU, la dette extérieure publique et la dette publique garantie (PPG) ont triplé dans les « économies frontières » à revenu faible ou intermédiaire. À ce problème de dette souveraine s’ajoutent une hausse des taux d’intérêt, un affaiblissement des monnaies et une croissance atone des exportations. Près d’un tiers des économies frontières sont au bord du surendettement.

L’ONU appelle à une réglementation du commerce alimentaire de type « Dodd-Frank »

Avec la récente inflation des prix alimentaires dans le monde et les chocs sur les principaux marchés de matières premières, tels que les prix des céréales après la suspension par la Russie de l’Initiative céréalière de la mer Noire négociée par les Nations Unies, Wright a déclaré à CNBC que la CNUCED appelle à une réglementation plus transparente et plus réglementée. système de commerce alimentaire.

Le rapport s’en prend à certains des plus grands fournisseurs de l’industrie alimentaire au monde, affirmant une tendance au « profit » qui renforce la nécessité d’une surveillance et d’une réglementation accrues des entreprises alimentaires sous l’autorité de régulation financière mondiale.

« Les sociétés Cargill, Bungee, Archer Daniels Midland et Louis Dreyfus agissent davantage comme des hedge funds et devraient être traitées comme des hedge funds », a déclaré Kozul-Wright. « Nous devons examiner le comportement de certains des grands négociants en matières premières. Ils gagnent des sommes spectaculaires dans la volatilité. … sont presque devenus des institutions financières autant qu’ils sont des négociants en matières premières. … Dodd Frank n’a pas été pleinement mis en œuvre. , » il a dit.