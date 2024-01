Attendez-vous à un résultat impressionnant ! Programme à Wine Paris & Vinexpo Paris 2024

Publicité

16 janvier 2024 – Du 12 au 14 février 2024, Paris Expo Porte de Versailles accueillera l’exposition phare de Vinexposium, reflet des tendances politiques et économiques de la filière vins et spiritueux : Wine Paris & Vinexpo Paris. L’événement rassemblera 4 026 exposants, accueillera 40 000 visiteurs professionnels du monde entier et accueillera un vaste programme de 122 conférences, débats, tables rondes et masterclasses.

Pendant trois jours, l’énergie débordante de Wine Paris & Vinexpo Paris promet d’atteindre de nouveaux sommets. Le ON! Ce programme, élargi pour alimenter les échanges et la réflexion au sein de la filière, sera au cœur de ce buzz. Les détails des 122 séances disponibles à l’exposition peuvent désormais être consulté en ligne.

LE SUR! LE PROGRAMME SE CONCENTRE SUR LES DÉFIS MAJEURS DE L’INDUSTRIE

Avec un regard tourné vers les tendances et les mouvements qui animent l’industrie des vins et spiritueux, le ON! le programme sera organisé par des experts internationaux. S’appuyant sur une connaissance approfondie et historique du secteur, leur mission sera de décrypter et de délivrer des informations sur les perspectives innovantes permettant de comprendre les marchés et leur évolution.

LE GOÛT DE LA DÉCOUVERTE

Le ON! proposera un programme enrichi de dégustations et de masterclasses de calibre mondial offrant un avant-goût de la quintessence des régions, des appellations, des produits, des marques et des domaines viticoles du monde entier, ou répondant à une envie de découverte :

Des Masterclass autour des appellations comme l’Alsace, la Bourgogne, la Champagne, le Languedoc et le Beaujolais Villages ; des cépages comme le Sauvignon, le Pinot noir et le Chardonnay, ou encore le Grüner Veltliner d’Autriche ; des régions comme l’Auvergne, Bordeaux, la Loire, le Pays Nantais, la Touraine et la Vallée du Rhône, aux côtés du Frioul, de la Toscane, du Vinho Verde et de l’État de Virginie ; ou un terroir spécifique, comme les sites viticoles pour les vins volcaniques, le Centre-Loire ou le Cognac.

Des masterclass axées sur les vins italiens – Prosecco, Chianti et Pinot Grigio – ou les vins australiens emblématiques de Penfolds ou de Coonawarra, les meilleurs cabernets de la Napa Valley, les vins entreprenants de New York ou les vins des anciens vignobles de Turquie , allant des grands classiques aux nouveaux styles de vins.

Une série de 4 conférences organisées par le California Wine Institute, New York Wines, Oregon Wine et California Wines.

Le Vinexpo Challenge, le traditionnel challenge de dégustation à l’aveugle organisé par l’Association Internationale des Sommeliers (ASI) et Vinexposium, animé par Raimonds Tomsons (Lettonie), Meilleur Sommelier du Monde 2023, et Valérie Gamper (Argentine), Meilleur Sommelier des Amériques 2022.

LA CROISSANCE DES BOISSONS SANS/FAIBLES

Parmi les tendances marquantes à surveiller cette année à Wine Paris & Vinexpo Paris, citons la catégorie no/low qui fera l’objet de conférences et masterclass, parmi lesquelles :

« La sobriété peut-elle devenir joyeuse ? d’Antoine Besse et Caroline Noirbuisson.

« Comment mettre en œuvre un choix inclusif de boissons non/faibles » par Jérôme Cuny et Christine Parkins.

“Le goût du futur : des Grands Crus sans alcool ?” une masterclass explorant l’avenir du vin super premium sans alcool, animée par Rodolphe Frerejean-Taittinger, PDG de French Bloom.

“Secrets d’un Sobrelier : boissons artisanales sans alcool” avec Benoit d’Onofrio.

La Bataille des Sommeliers abordera “Le rôle des boissons sans alcool”, de Marc Almert, Meilleur Sommelier du Monde 2019 et Chef Sommelier au Baur au Lac (Zurich) avec Dominique Laporte, Meilleur Sommelier de France 2004 et le principal critique Robert. Joseph.

LA DURABILITÉ, DU VIGNOBLE À L’EMBALLAGE

La durabilité est devenue un défi majeur pour l’industrie des boissons alcoolisées et fera partie du programme ON! programme avec :

Une table ronde Vinexposium examiner les moyens de sensibiliser à la durabilité.

Conférences mettant en avant la biodynamie, vecteur d’excellence et de viticulture d’avenir, à l’occasion du 100 ème anniversaire de la biodynamie, animé par Gérard Bertrand ; l’impact du changement climatique sur les vins de terroir, avec François Gilbert.

Masterclasses, dont « Dégustation durable : explorer les solutions climatiques », avec Marta Mendoca pour le Protocole de Porto et Jamie Goode.

Dégustations de nombreux domaines viticoles et territoires autour de la recherche sur l’apport des rafles à la vinification, une réponse polyvalente aux enjeux climatiques, animée par Jérémy Cukierman et Frédéric Massie.

DÉVELOPPEMENTS DE L’INDUSTRIE

Avec de nombreuses conférences, tables rondes et débats sur l’avenir du vin à l’international :

La conférence ‘Le vin par les couleurs : quelles sont les tendances mondiales ?’ sur l’évolution des modes de consommation et de production sera présenté par John Barker, directeur de l’Organisation Internationale de la Vigne et du Vin (OIV) et Giorgio Delgrosso.

« Qui gagnera sur le marché mondial du vin de demain ? organisée par l’agence Hopscotch Sopexa dévoilera les résultats des 10 ème Wine Trade Monitor, ses recherches prospectives menées en 2023 sur 9 marchés clés.

« À la recherche d’opportunités pour gagner dans des temps difficiles », une conférence organisée par l’IWSR qui examinera l’impact du paysage économique sur le marché mondial des boissons alcoolisées.

« Changement de goût : perspectives 2024 pour les consommateurs français », animé par Bernard Burtschy, Julia Markowski et Sarah Multigner.

« Faire des affaires dans le contexte du Brexit en 2024. Face aux défis posés par les nouvelles lois visant à changer la définition même du vin, les producteurs de vin doivent-ils continuer à investir du temps et des efforts au Royaume-Uni ? avec Miles Beale (WSTA), Justin Liddle, Nadine Maccallion, Chuck Cramer et Andrew Catchpole.

INNOVATION

Ce thème réunira des experts en technologie, recherche et analyse de tendances, communications numériques et commerce électronique. Les Perspectives WineTech, espace dédié à l’innovation industrielle et à la digitalisation créé en collaboration avec la Wine Tech et Vinocamp, accueillera une série de 26 présentations percutantes dans des formats dynamiques et participatifs sur les 3 thématiques suivantes :

Technologie pour le bien/durable , avec une table ronde sur le thème « Réutilisation : l’industrie du vin est-elle prête à franchir le pas ? » et une interview principale avec Laurent-David président de LWT.

Données, IA et Web 3.0 sera abordé lors d’une table ronde sur « Les étiquettes de vin : différentes perspectives sur l’innovation et la réglementation » et d’un entretien principal avec Heini Zachariensen, PDG de Vivino.

Consommation et vente au détail avec une table ronde sur partager la culture du vin : le potentiel de nouveaux formats de communication, avec Marion Ch. Château, Sylvain Dadé, Diane Souquière, Gilles Raison et une interview principale de Michel Chapoutier.

Pour voir la gamme complète des sessions Wine Tech Perspectives, cliquez sur ici

Pour les accréditations en ligne : visitez vinparis-vinexpo.comici

Et pour plus d’informations, visitez vinparis-vinexpo.com