Il y a de fortes chances que le premier classement des éliminatoires du football universitaire ait un aspect très différent de celui du sondage des entraîneurs américains LBM de cette semaine.

En effet, les deux équipes en tête du sondage des entraîneurs, la Géorgie et le Michigan, pourraient se retrouver derrière une, deux ou même trois équipes mardi soir, lorsque le comité de sélection se réunira pour la première des six fois cette saison. Le classement final sera publié le 3 décembre.

Pour commencer, le Michigan possède l’un des CV les plus intéressants de toutes les équipes invaincues de l’histoire des séries éliminatoires. Les Wolverines, embourbés dans le scandale, ont détruit huit adversaires au bulldozer et ressemblent à l’équipe la plus dominante de la subdivision Bowl. Mais ils l’ont fait contre l’un des calendriers les plus faibles du Power Five, bien que cette mesure soit renforcée par les matchs de novembre contre Penn State et Ohio State.

Où le comité atterrira-t-il dans le Michigan ? Les Buckeyes peuvent-ils atterrir au n°1 malgré une série de victoires plus serrées que prévu ?

Les premiers classements donneront un aperçu de la façon dont le comité perçoit les meilleures équipes du FBS et une feuille de route sur la manière dont ces classements pourraient se dérouler au cours du dernier mois de l’année. Voici notre pronostic pour le top 10 de mardi soir :

1. Géorgie (8-0)

Vous ne pouvez pas approfondir l’argumentation de Georgia pour le numéro 1 sans reconnaître l’élément humain impliqué dans le processus de sélection. Le comité peut-il considérer les Bulldogs sans tenir compte des championnats nationaux consécutifs ? La Géorgie a peut-être parfois semblé battable, mais elle a été à son meilleur contre les meilleures équipes du calendrier, au Kentucky (51-13) et en Floride (43-20).

2. État de l’Ohio (8-0)

Tout dépend de la solidité du calendrier. Les victoires des Buckeyes contre Penn State et Notre Dame sont inégalées parmi les invaincus de Power Five et représentent deux des cinq victoires au total contre des adversaires avec un bilan non perdant. Le fait que l’OSU ait parfois eu du mal est quelque chose à considérer, cependant, et pourrait conduire les Buckeyes à atterrir au n°3 ou au n°4.

3. État de Floride (8-0)

Six des huit victoires de Florida State sont contre des équipes Power Five avec un bilan sans défaite : LSU (6-2), Boston College (5-3), Clemson (4-4), Virginia Tech (4-4), Syracuse ( 4-4) et Duke (5-3). Cela pourrait suffire à donner aux Seminoles une longueur d’avance sur l’OSU et peut-être même sur la Géorgie, surtout si le comité accorde une grande importance à cette victoire d’ouverture de la saison contre les Tigres.

4. Michigan (8-0)

Le comité pourrait décider de se pencher sur le scandale du vol de pancartes qui est devenu la plus grande histoire du football universitaire et de discuter du nuage qui plane actuellement sur le programme. Le groupe est toujours susceptible de faire l’éloge du jeu révélateur du Michigan tout en remettant en question un calendrier qui ne correspond tout simplement pas à celui des autres prétendants invaincus dans le mix pour les quatre premiers. Dans un groupe surpeuplé, c’est le genre de détail évident que le comité utilise depuis longtemps pour différencier les équipes similaires.

AVIS:Il est temps pour Jim Harbaugh d’abandonner son acte d’autosatisfaction

5. Washington (8-0)

Les Huskies devraient remporter ce que le comité considère comme la meilleure victoire simple au pays, si l’Oregon était l’équipe la mieux classée avec une défaite. La façon dont ils ont joué au cours des deux semaines qui ont suivi est cependant préoccupante. UW a été étonnamment inefficace lors d’une victoire de 15-7 contre Arizona State, puis a été poussé à bout lors de la victoire en fusillade de samedi contre Stanford.

6. Oregon (7-1)

Les analyses vont adorer l’équilibre de l’Oregon entre explosivité (7,81 verges par jeu), protection du ballon (moins de deux revirements FBS) et défense puissante (4,7 verges par jeu autorisé, deuxième du Pac-12). Et le comité soulignera également les quatre victoires des Ducks sur la route Power Five, notamment la démolition 35-6 de l’Utah samedi.

7.Texas (7-1)

Les Longhorns ont une plume dans leur casquette grâce à leur victoire sur la route en septembre contre l’Alabama. Attendez-vous à ce que le comité insiste sur ce point. Le Texas compte également cinq victoires contre des équipes Power Five avec un bilan sans défaite et une défaite explicable sur site neutre contre l’Oklahoma.

PLUS:Le Colorado poursuit sa chute libre dans le reclassement de la NCAA 1-133 après une autre défaite

8.Alabama (7-1)

L’Alabama serait n°1 s’il avait vaincu les Longhorns. Même avec cette défaite, le comité sera profondément impressionné par les victoires classées du Crimson Tide contre le Mississippi et le Tennessee, ainsi que par les victoires de la SEC sur la route contre l’État du Mississippi et le Texas A&M. (Le comité aime toujours l’Alabama, point final.) Le Tide joue à LSU ce week-end et peut faire une autre déclaration en enfermant essentiellement la SEC West avec une victoire.

9. Oklahoma (7-1)

Attendez-vous à ce que le comité ignore les résultats face-à-face dans le cas de l’OU et du Texas. Alors que les Sooners ont dominé les Longhorns plus tôt ce mois-ci, ils ont également eu une série d’appels serrés contre SMU, Cincinnati et Central Florida avant la défaite de samedi contre le Kansas. Bien qu’il s’agisse probablement d’une défaite parmi les 25 premiers, le comité tiendra compte du manque relatif de contrôle du jeu de l’OU par rapport aux autres prétendants à une défaite.

10. Mississippi (7-1)

Penn State, avec une défaite, a de très bonnes chances d’atterrir au 10e rang grâce à une défense exceptionnelle et de solides victoires contre la Virginie occidentale et l’Iowa. Mais les Nittany Lions n’ont rien obtenu de deux victoires hors conférence (Delaware et Massachusetts) et n’ont pas été impressionnants lors de leur dernière sortie, une victoire 33-24 contre l’Indiana. Cela pourrait permettre aux Rebels de se faufiler dans le top 10 grâce aux victoires contre Tulane et LSU, ainsi qu’à la forte défaite contre le Crimson Tide.