Attendez-vous à plus d’incendies de forêt – en Europe et au-delà – alors que la société est aux prises avec le réchauffement climatique

Les effrayants incendies de forêt qui affligent l’Europe lors des épisodes de chaleur extrême cet été sont un fléau que le monde verra davantage à l’avenir, selon les scientifiques.

Cela soulève des questions sur ce qui peut être fait pour atténuer leur impact alors que la société est aux prises avec les défis plus importants d’essayer de limiter le réchauffement de la planète. Bien qu’il y ait des mesures à prendre pour prévenir les dommages aux humains et à l’habitat, l’essentiel est que ce que nous voyons en Europe sera un défi durable.

“Ce à quoi nous assistons maintenant est un aperçu du monde que nous laissons à nos enfants”, a déclaré Víctor Resco de Dios, professeur de foresterie à l’Université de Lleida en Espagne, à CBC News par e-mail.

Un fond sombre

Il y a eu des avertissements antérieurs que les incendies de forêt deviendront plus intenses et se produiront plus souvent dans les décennies à venir.

Des rapports récents en provenance d’Europe – qui a connu près de 1 900 incendies de forêt jusqu’à présent cette année, soit près de quatre fois la moyenne de 2006 à 2021 – illustrent la menace que ces incendies représentent déjà.

Dans le sud-ouest de la France plus tôt cette semaine, les baigneurs d’Arcachon se sont allongés près de la Dune du Pilat, la plus haute dune de sable d’Europe, alors que la fumée des incendies de forêt s’élevait dans le ciel. Des milliers de personnes ont été forcées de quitter les campings voisins à court préavis.

La fumée s’échappant d’un incendie de forêt dans le sud-ouest de la France a formé une toile de fond pour les amateurs de plage à Arcachon, en France, lundi dernier. (Thibaud Moritz/AFP/Getty Images)

Deux incendies de forêt dans la région élargie de la Gironde en France auraient été maîtrisés jeudi, bien que des responsables aient déclaré qu’ils ne seraient pas complètement éteints avant des semaines.

En Espagne voisine, la récente vague d’incendies de forêt a coûté la vie à un pompier et à un éleveur de moutons. Les incendies ont forcé des milliers de personnes à fuir, bien que certains soient depuis rentrés chez eux.

En Grande-Bretagne, le maire de Londres, Sadiq Khan, a déclaré mardi que les pompiers de la ville avaient ont fait face à leur journée la plus chargée depuis la Seconde Guerre mondialeà la suite des incendies qui se sont déclarés lors de la canicule record.

REGARDER | Incendie de forêt à l’extérieur de Londres : Un incendie de forêt brûle à l’extérieur de Londres alors que la Grande-Bretagne enregistre la journée la plus chaude de tous les temps Un incendie de forêt brûle à Shirley Hills, à la périphérie du sud de Londres, alors que la Grande-Bretagne déclare un record pour la température la plus élevée à ce jour.

Chaleur élevée, incendies violents

Le temps chaud n’est qu’un aspect des raisons pour lesquelles les incendies de forêt sévissent en Europe. Les vents violents et la sécheresse contribuent également à propulser les incendies dans les forêts et dans les endroits où se trouvent les gens.

Friederike Otto, maître de conférences en sciences du climat au Grantham Institute for Climate Change de l’Imperial College de Londres, a déclaré à l’Associated Press que certains de ces facteurs sont particulièrement aigus dans le sud de l’Europe où les incendies de forêt en été sont effectivement “la nouvelle norme”.

Cela ne veut pas dire que le risque disparaît au fil des saisons.

Les restes de vignes incendiées endommagées par un incendie de forêt sont vus suspendus vendredi, devant une petite maison à Cebreros, Avila, Espagne. (Borja Suárez/Reuters)

“La saison des incendies s’allonge à l’échelle mondiale”, a déclaré le Resco de Dios de l’Université de Lleida, soulignant les récents incendies qui ont frappé le Portugal début juillet, avant le gros de sa saison des incendies typique plus tard en août.

Resco de Dios a déclaré que le risque d’incendie saisonnier dépend beaucoup de la météo et de la sécheresse du paysage. Et cela a des implications sur les futurs risques d’incendie de forêt, car le monde connaît des épisodes météorologiques extrêmes plus fréquents.

“Plus les périodes de sécheresse dues au changement climatique sont longues, plus la saison des incendies commencera tôt et plus elle durera”, a-t-il déclaré.

Un feu de forêt brûle sur une montagne près d’Athènes, en Grèce, mardi dernier. (Thanassis Stavrakis/Associated Press)

Conséquences mortelles

À l’extrémité sud-ouest de l’Europe continentale, le Portugal a fait face à des températures exténuantes ainsi qu’à des incendies de forêt qui ont brûlé des dizaines de milliers d’hectares de terres.

Il y a également eu des pertes de vie: un pilote a été tué dans un accident alors qu’il combattait un incendie de forêt dans le nord du pays et un couple de personnes âgées est décédé en tentant de fuir un incendie de forêt dans un véhicule, selon Reuters.

Les restes d’une voiture incendiée sont vus dans le village portugais de Penabeice. Deux personnes seraient mortes en tentant de fuir un incendie de forêt dans le véhicule. (Patricia de Melo Moreira/AFP/Getty Images)

“Ce qui se passe au Portugal est tragique”, a déclaré Susan Gardner, directrice de la division des écosystèmes du Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE).

Et le Portugal a déjà vu la dévastation que ces incendies peuvent causer, lorsque des dizaines de personnes sont mortes dans des incendies de forêt en 2017.

Efforts de prévention

À la suite de ces incendies meurtriers, le Portugal a mis en œuvre une approche plus globale de la gestion des incendies dans le but de prévenir les dommages et les pertes de vie, a déclaré Gardner. Cela impliquait davantage d’engagement au niveau local, en partie pour aider à gérer les risques d’incendies de forêt dans les zones rurales.

Les passagers du train ont pu observer de près un incendie de forêt à Zamora, en Espagne, plus tôt cette semaine. (Francisco Seoane Perez/Reuters)

Le PNUE a appelé les gouvernements à dépenser deux fois plus pour la prévention, la planification et le rétablissement des incendies de forêt que pour les efforts de réponse directe.

“Ensuite, vous réduisez réellement le risque, vous réduisez les dégâts”, a déclaré Gardner.

Resco de Dios estime qu’il est nécessaire de “prendre des mesures immédiates pour endiguer le problème des incendies” en mettant l’accent sur le terrain lui-même.

“Nous devons procéder à une transformation à grande échelle de nos paysages afin qu’ils s’adaptent aux futurs régimes climatiques et d’incendie”, a-t-il déclaré, notant que cela inclurait des efforts pour éliminer la végétation excessive qui peut alimenter les incendies de forêt.

Une image aérienne montre un incendie de forêt empiétant sur des maisons dans la région de Shiregreen à Sheffield, en Angleterre, mercredi. (Christopher Furlong/Getty Images)

Face au futur

Faire face à des incendies de forêt plus intenses peut être décourageant, mais les scientifiques expriment leur optimisme quant à la possibilité d’apporter des changements.

“Ce n’est pas un acte de Dieu”, a déclaré Otto, le conférencier en sciences du climat. “C’est, dans une large mesure, notre fait.” Mais, dit-elle, les humains ont beaucoup de pouvoir pour faire quelque chose à ce sujet.

Otto a déclaré que les choses que nous pouvons faire pour nous adapter incluent mettre fin à la combustion de combustibles fossiles et éduquer les gens sur le changement climatique.

Plus généralement, Gardner est optimiste quant à la sensibilisation croissante du public aux dangers du changement climatique, en particulier chez les jeunes – et donc à la capacité de faire pression pour les changements nécessaires.

Elle dit que chaque année, les gens deviennent plus conscients de “la façon dont les décisions que nous prenons en tant qu’individus contribuent à la vision d’ensemble en termes d’avenir climatique que nous voulons”.