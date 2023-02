Attendez-vous à la réponse de Google à ChatGPT AI Chatbot dans quelques semaines, déclare le PDG

Google a annoncé jeudi qu’il publierait dans les semaines à venir sa réponse à ChatGPT, un chatbot IA qui défie le cœur de métier de l’entreprise en matière de recherche. L’annonce est intervenue alors que la société mère Alphabet a annoncé de sombres résultats financiers au quatrième trimestre.

Le bénéfice d’Alphabet a chuté de plus d’un tiers alors que le marché publicitaire au sens large s’est contracté en raison de préoccupations économiques générales. Mais les investissements dans la technologie de l’IA restent essentiels à ses plans à long terme, y compris le travail sur de grands modèles de langage, une technologie d’intelligence artificielle que Google a aidé à lancer.

“Dans les semaines et les mois à venir, nous mettrons à disposition ces modèles de langage, en commençant par LaMDAafin que les gens puissent dialoguer directement avec eux”, a déclaré le PDG Sundar Pichai lors d’un appel détaillant les résultats financiers d’Alphabet.

Google se concentrera sur l’IA responsable, a déclaré Pichai, un point important compte tenu des problèmes de biais et de mauvaises réponses que la technologie peut produire. Il s’est engagé à apporter de nouveaux outils d’intelligence artificielle non seulement pour la recherche, mais également aux développeurs, aux entreprises et aux propres opérations d’Alphabet afin d’accroître l’efficacité.

Alphabet a déclaré un bénéfice net de 13,6 milliards de dollars, ou 1,05 dollar par action, sur un chiffre d’affaires de 76 milliards de dollars pour le quatrième trimestre 2022. Les analystes s’attendaient en moyenne à ce que la société affiche un bénéfice de 1,19 dollar par action, selon Yahoo finance. Le bénéfice d’Alphabet a chuté de 34% par rapport aux résultats de l’année dernière.

“Nous allons être audacieux, responsables et concentrés”, a déclaré Pichai. “Un mépris sain pour l’impossible est au cœur de notre culture d’entreprise depuis le tout début.”

Alphabet a déclaré qu’il prendrait une charge de restructuration comprise entre 1,9 milliard de dollars et 2,3 milliards de dollars au premier trimestre de 2023 après janvier suppressions d’emplois qui ont touché 12 000 travailleurs.

Les opérations de recherche massives d’Alphabet sur Google, alimentées par des publicités qui apparaissent à côté des résultats de recherche, restent essentielles, mais ce n’est qu’une partie de l’activité publicitaire de l’entreprise. Dans l’ensemble, les revenus publicitaires de Google au quatrième trimestre ont chuté de 2 %, passant de 69,4 milliards de dollars en 2021 à 67,8 milliards de dollars.

Aucune partie de l’activité publicitaire de Google n’a été épargnée. Les annonces de recherche sont passées de 43,3 milliards de dollars à 42,6 milliards de dollars, les annonces YouTube sont passées de 8,6 milliards de dollars à 8 milliards de dollars et les annonces placées par Google sur d’autres sites Web sont passées de 9,3 milliards de dollars à 8,4 milliards de dollars.

“Google a clôturé l’année dans un endroit très différent de ce qu’il était à la même époque l’année dernière. Pour le deuxième trimestre consécutif, Google a manqué les attentes des analystes, affichant une croissance de seulement 1 % d’une année sur l’autre”, a déclaré l’analyste d’Insider Intelligence. Evelyne Mitchell. “Ces résultats, d’une entreprise aussi grande et influente que Google, ne sont pas de bon augure pour le reste de l’industrie de la publicité numérique.”

Les actions de Google a chuté de 4% dans les échanges après les heures normales de bureau, à 104 $ par action.

L’entreprise est clairement préoccupée par le climat économique. “Nous avons un travail important en cours pour améliorer tous les aspects de notre structure de coûts, à l’appui de nos investissements dans nos priorités de croissance les plus élevées afin de générer une croissance rentable à long terme”, a déclaré Ruth Porat, directrice financière d’Alphabet et de Google, dans un communiqué.

La rémunération des employés est un facteur important dans les dépenses. L’emploi d’Alphabet est passé de 156 500 au quatrième trimestre 2021 à 190 234 en 2022. Porat a déclaré que Google ralentirait le taux d’embauche en 2023.

“Les dépenses d’exploitation se sont élevées à 22,5 milliards de dollars, en hausse de 10%, reflétant une augmentation des dépenses de R&D, principalement due à la croissance des effectifs, suivie d’une augmentation des dépenses G&A, reflétant principalement une augmentation des charges liées aux affaires juridiques à payer”, a déclaré Porat.

Bien que Google ait prospéré financièrement pendant des années grâce à la recherche et à d’autres publicités, il est confronté à de nouveaux défis concurrentiels. TikTok a attiré des créateurs de vidéos et un grand public cela aurait autrement pu rester avec YouTube, et le chatbot ChatGPT AI a montré qu’il existe de nouvelles façons de rechercher des informations en ligne. En réponse, Google a élevé Shorts sur YouTube, affirmant que la fonctionnalité atteint désormais 50 milliards de vues quotidiennes, contre 30 milliards au printemps dernier. C’est aussi intégré des vidéos plus courtes dans les résultats de recherche.

Outre Shorts, Google vise à capitaliser sur son Offre de billets pour le dimanche de la NFL et espère que cela contribuera à développer les activités d’abonnement de l’entreprise, que ce soit sur YouTube TV ou en tant qu’offre à la carte. Philipp Schindler, directeur commercial de Google, a également vanté les opportunités que les créateurs auront dans le développement de contenus courts et longs autour du football.

Google fait également face à un Le ministère de la Justice qui poursuit le géant de la recherche pour sa domination dans la publicité en ligne. Google a souligné les dépenses juridiques comme un facteur notable de l’augmentation de ses dépenses.

Google lui-même a pris des mesures d’austérité accrues, réduit ses dépenses et aurait mis son projets lunaires sous un examen plus minutieux des bénéfices. L’entreprise supprimer 15 % de ses effectifs de sa branche sciences de la vie, Verily, en janvier. Le directeur général Sundar Pichai a également demandé aux employés de l’aider dans son soi-disant “sprint de simplicité” lors d’un réunion générale en juillet. Il visait à rassembler les idées du personnel pour aider à rationaliser les processus de Google.

Avec des problèmes économiques et d’inflation, Big Tech a supprimé des emplois. En plus des coupes de Google, Microsoft a déclaré qu’il était licencier 10 000 travailleurs, Amazon a supprimé 18 000 emploiset Netflix et Méta parent Facebook a subi des licenciements en 2022.

Même avec ces licenciements, bon nombre de ces entreprises sont plus gros qu’ils ne l’étaient avant la pandémie. Apple semble être le seul acteur majeur qui licenciements évitésbien que PDG Tim Cook a pris une réduction de salaire de 40%.

Note des éditeurs : CNET utilise un moteur d’IA pour créer des explications sur les finances personnelles qui sont éditées et vérifiées par nos éditeurs. Pour en savoir plus, consultez cet article.