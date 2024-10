Attendez-vous à des inondations potentiellement mortelles et à des vents de force ouragan à Volusia-Flagler, selon le NWS

L’ouragan Milton devrait générer des inondations potentiellement mortelles et déclencher des rafales de vent de force ouragan sur les comtés de Volusia et Flagler alors que la tempête passe vers le sud dans la nuit de mercredi à jeudi matin. selon les dernières prévisions du National Weather Service.

Les menaces d’inondations pourraient commencer dès mercredi après-midi, avant l’arrivée des bandes extérieures de Milton, a déclaré Brendan Schaper, météorologue au National Weather Service de Melbourne.

« Nous sommes confrontés à des inondations potentiellement mortelles en raison des fortes pluies sur le côté nord de Milton », a déclaré Schaper tôt mercredi matin. « Des poches de fortes pluies commencent déjà et la menace d’inondation s’intensifie lentement jusqu’à mercredi midi, puis augmente considérablement tard dans la nuit et jusqu’à jeudi.

« Nous prévoyons 10 à 15 pouces de pluie », a déclaré Schaper, « mais nous n’excluons pas la possibilité de quantités localement plus élevées de 18 pouces. »

Avec des vents maximums soutenus de 160 mph, l’ouragan Milton est resté un ouragan de catégorie 5 extrêmement dangereux tôt mercredi matin alors qu’il prenait de l’ampleur dans le golfe lors de sa marche vers l’atterrissage prévu au sud de Tampa Bay mercredi soir. selon le service météorologique national.

La trajectoire prévue de la tempête n’a pas changé au cours de la dernière journée, a déclaré Schaper.

« N’importe où, de Tampa jusqu’au sud de Tampa, se trouve la région d’atterrissage attendue », a déclaré Schaper. «N’importe où, de Bradenton à Venise. Il semble que sur la route actuelle, il traverserait la moitié sud du comté de Brevard, sous réserve d’éventuelles oscillations finales jusqu’à l’atterrissage.

Le National Weather Service s’attend à ce que la puissante tempête de catégorie 5 s’affaiblisse à mesure qu’elle traverse l’État, passant par le centre-est de la Floride en tant qu’ouragan de catégorie 1, a déclaré Schaper.

Pour l’intérieur des terres de Volusia, la tempête devrait générer des vents soutenus de force tempête tropicale ou proche, allant de 30 à 45 mph, avec des rafales proches de la force d’un ouragan, a-t-il déclaré. Le long de la côte, des vents soutenus devraient s’approcher de la force d’une forte tempête tropicale, allant de 45 à 60 mph, avec des rafales de force ouragan de 74 mph ou plus.