Attendez-vous à des flammes visibles, de la fumée car le brûlage dirigé dans l’Okanagan commence bientôt – Kelowna Capital News

BC Wildfire Service a un brûlage dirigé prévu avec des préparatifs pour commencer dès le 17 octobre.

La bande indienne de Penticton, l’Okanagan Nation Alliance et le BC Wildfire Service effectueront le brûlage de 170 hectares avec le soutien de Gorman Brothers Ltd. et du district de ressources d’Okanagan Shuswap.

Le moment exact de la combustion dépend des conditions météorologiques et d’autres conditions, et l’allumage ne se fera que si les conditions s’y prêtent.

De la fumée et des flammes peuvent être visibles à Peachland, Penticton, Summerland et Kelowna ainsi que dans les environs. Il peut également être aperçu par les voyageurs sur les autoroutes 97 et 97C.

Les brûlages dirigés aident à assurer la protection de la communauté, à restaurer l’écosystème et à améliorer les valeurs culturelles autochtones et à soutenir l’utilisation traditionnelle du feu pour améliorer le paysage.

Pour plus d’informations sur les brûlages dirigés, visitez le sitePrescritfeu.ca.

