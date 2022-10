Attendez-vous à de nouvelles hausses de taux de la part des banques centrales malgré un chœur croissant de critiques

Si vous écoutez le bon groupe d’économistes de haut niveau représentant les entreprises, les syndicats et la finance mondiale, vous pourriez décider que les banques centrales sont folles de continuer à augmenter les taux d’intérêt.

Mais jeudi, face à ce chœur de critiques, le gouverneur de la Banque du Canada, Tiff Macklem, a insisté sur le fait que malgré une “voie étroite” vers le type d’atterrissage en douceur qui éviterait la récession, les taux d’intérêt devaient encore augmenter.

Et bien que la flambée des prix mondiaux ait contribué à faire rouler l’inflation, il a déclaré que la demande persistante de travailleurs au Canada n’est qu’un signe que la hausse des prix est maintenant d’origine nationale – et qu’une économie en surchauffe doit être refroidie par de nouvelles hausses des taux intérieurs.

Plus de hausses de taux nécessaires

“Nous pensons que de nouvelles hausses des taux d’intérêt sont justifiées pour ramener l’inflation jusqu’à la cible”, a déclaré Macklem aux journalistes financiers canadiens jeudi après une discours à la Chambre de commerce d’Halifax .

Non seulement cela, mais alors que le dollar canadien chute par rapport aux autres devises mondiales, Macklem a déclaré qu’il pourrait y avoir des pressions pour augmenter les taux d’intérêt encore plus que lorsque le huard se maintenait contre le dollar américain.

Exactement combien d’augmentation était nécessaire, eh bien, Macklem ne spéculerait pas.

Mais mercredi, l’économiste de BMO, Sal Guatieri, a déclaré que la Fed augmenterait probablement ses taux de 1,5 point de pourcentage et que la Banque du Canada augmenterait ses taux de trois quarts de point de pourcentage “dans les mois à venir”.

Comme l’a fait remarquer un journaliste lors de la conférence de presse de jeudi, de telles hausses de taux signifient que les banquiers centraux du monde entier sont accusés d’aggraver les choses.

Les enseignes dans les vitrines des magasins du village ontarien de St. Jacobs sont un autre indicateur du marché du travail restreint au Canada. Macklem dit que le faible taux de chômage signale une économie en surchauffe qui a besoin d’être refroidie. (Don Pittis/CBC)

Ce genre d’accusations n’est pas difficile à trouver. Des Nations Unies aux analystes du marché, en passant par les acteurs de l’industrie immobilière et ceux qui s’inquiètent du bien-être des travailleurs canadiens, nombreux sont ceux qui considèrent la flambée actuelle de hausses de taux – dans laquelle la Banque du Canada a agi le plus rapidement jusqu’à présent – comme étant un problème plutôt qu’une solution.

Coût de la vie13:18La difficile année de lutte contre l’inflation de Tiff Macklem n’est pas si formidable En tant que gouverneur de la Banque du Canada, Tiff Macklem se consacre à calmer l’inflation. Il a relevé les taux d’intérêt à un rythme plus rapide que les autres pays du G7, et il y a des signes que cela pourrait commencer à fonctionner. Mais la tactique pourrait-elle aussi nous faire basculer dans une récession ? Paul Haavardsrud demande à Tiff Macklem s’il y a encore une chance de diriger le bon navire Economy pour un atterrissage en douceur.

Le problème, bien sûr, c’est que le Canada n’agit pas seul. Comme Macklem l’a dit mardi, le mécanisme de taux de change flexible « nous donne la capacité de mener une politique monétaire indépendante qui est adaptée aux besoins du Canada ».

Mais un rapport de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement cette semaine a averti que les pays les plus riches du monde doivent penser aux effets au-delà de leurs propres frontières. Car en ne pensant qu’à eux-mêmes, ces pays risquent de créer une récession mondiale qui provoquerait “ pires dégâts que la crise financière de 2008 et le choc COVID-19 en 2020 “, suggère le rapport.

“Pari imprudent”

Et encore, de nombreux autres critiques ont exprimé leur inquiétude quant au fait que les fluctuations discordantes des marchés financiers pourraient encore provoquer une sorte de crise financière perturbatrice qui aggraverait ensuite les effets sur les pays les plus vulnérables du monde et blesserait également les pays les plus riches. Plutôt que le ” cygne noir ” – une référence passée à des événements inhabituels sur le marché – un critique a décrit l’instabilité actuelle du marché comme un “ cygne au néon “, signalant un accident de marché imminent.

Cette semaine, le Fonds monétaire international (FMI) a noté que, si les banques sont beaucoup plus solides qu’elles ne l’étaient avant la crise financière de 2008, certaines des instabilités qui étaient présentes dans le secteur bancaire se retrouvent désormais dans d’autres institutions financières. Par exemple, le FMI a averti que les fonds d’investissement détenant des actifs de plus en plus difficiles à décharger pourraient “ amplifier les tensions sur les marchés d’actifs .”

Événement de cygne noir à venir? Le cygne noir est un raccourci pour un événement de marché inhabituel et mauvais. Un critique a mis en garde contre un « cygne néon » causé par l’instabilité actuelle du marché alors que les banques centrales augmentaient les taux. (Anwar Mirza/Reuters)

Comme le magazine The Economist l’a mis en garde cette semaine, la hausse des taux sera probablement efficace pour freiner l’inflation, mais cela pourrait signifier que des fissures pourraient bien apparaître ailleurs. “ Il n’est pas difficile de ressentir un sentiment d’appréhension “, a déclaré le magazine.

D’autres publications financières, dont Fortune et CNBC, ont déployé leur duel de “meilleurs économistes” pour décrire pourquoi les banques centrales sont “ incompétent ” ou créerait “ calamités incroyables ” s’ils continuent à marcher.

Cette semaine, il y a eu de nouveaux signes en provenance de Vancouver et de Toronto indiquant que le marché canadien de l’habitation était sur un chemin descendant et je suis tombé sur une citation inquiétante du FMI dans une de mes chroniques d’il y a 10 ans : “Lorsque les prix de l’immobilier augmentent parce que les ménages se gavent de dettes… la récession qui s’ensuit est beaucoup plus profonde et plus longue que les récessions non précédées d’une telle accumulation de dettes.”

Mauvais pour les travailleurs aussi?

De toute évidence, beaucoup de ceux qui détiennent des actifs comme des actions et des biens immobiliers critiquent les banques centrales, mais le célèbre économiste du travail Jim Stanford, directeur du Centre for Future Work de Vancouver, a écrit une critique détaillée après avoir témoigné devant le comité sénatorial canadien sur les banques, le commerce et l’économie.

“Ce n’est pas l’inflation mais plutôt la réponse à l’inflation qui menace maintenant une autre crise économique”, a écrit Stanford, proposer ses propres solutions alternatives .

Bien qu’il puisse sembler que la Banque du Canada refuse tout simplement d’écouter d’autres idées, Macklem s’est dit heureux d’entendre des analyses et des critiques. Mais Macklem est limité par ses outils et son mandat du Parlement, qui est de réduire l’inflation à la fourchette d’inflation de 2 % de la banque.

Et Macklem n’est en aucun cas l’homme étrange. Jerome Powell de la Réserve fédérale est sur la même longueur d’onde, et malgré toutes les critiques économiques, de nombreux autres économistes de premier plan soutiennent le point de vue de Macklem.

Écrivant dans le Wall Street Journal, l’économiste de Harvard Jason Furman, ancien conseiller de la Maison Blanche, qualifie les opinions opposées à de nouvelles augmentations des taux d’intérêt de “raisonnables mais non convaincantes” et arrive à une conclusion très similaire à celle de Macklem – que jusqu’à ce que l’inflation commence à se rapprocher de la fourchette cible, les banques centrales ne devraient pas changer de cap.

Il est clair que tout le monde n’est pas d’accord avec cette stratégie. Mais comme Macklem l’a dit jeudi, il est convaincu que le fait de ne pas réduire rapidement l’inflation créera le genre de psychologie que nous avons vue lors des périodes d’inflation précédentes, où tout le monde décide que des augmentations de prix et de salaires de 5 ou 7 % sont la chose normale.

Dans ce cas, il a déclaré : « Nous devrons fixer des objectifs de taux d’intérêt considérablement plus élevés. Nous aurons besoin d’un ralentissement beaucoup plus marqué de l’économie.

Si Macklem a raison et que cela devait se produire, le danger est que toutes les préoccupations exprimées par les critiques énumérées ci-dessus se produiraient encore. Ils viendraient juste plus tard, dureraient plus longtemps et seraient pires.

“L’inflation est un fardeau pour tous les Canadiens”, a déclaré Macklem. “Nous sommes déterminés à le ramener à 2%.”