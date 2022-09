Attendez-vous à de grosses ventes de vacances sur tout sauf le bling

New York

Les détaillants ont déjà signalé que de grosses ventes sont à venir pour les vacances – à une exception majeure et brillante.

Les magasins cherchent à se débarrasser des stocks excédentaires de vêtements, de chaussures, de jouets, de gadgets et de meubles. Mais les bijoux pourraient échapper à toutes ces remises importantes.

C’est parce que les ventes de bijoux de vacances ont explosé au cours des deux dernières années. Sur une base annuelle, ils ont bondi de 32 % en 2021 et de 26,2 % en 2020, selon le rapport SpendingPulse de MasterCard qui suit les dépenses de détail du 1er novembre au 24 décembre, la période de pointe pour les achats de cadeaux de fin d’année chaque année.

“Les bijoux sont en bonne forme à l’approche de cette saison des fêtes”, a déclaré Marshal Cohen, conseiller en chef de l’industrie de la vente au détail chez NPD Group. Il s’attend à ce que les consommateurs se tournent vers le bling parce qu’ils le perçoivent comme un “bon cadeau d’investissement, de sorte que les limites de dépenses des consommateurs se sentiront mieux dépensées en bijoux”.

Les bijoux raffinés comme les clous et les colliers en diamant – et peut-être même une bague de fiançailles – ont toujours été des options de cadeau populaires, mais quelques tendances poussent sa popularité encore plus haut, a déclaré Cohen.

Il n’y a pas beaucoup de nouveaux produits technologiques flashy et somptueux pour rivaliser avec les bijoux cette année. Plus important encore, les bijoutiers ne sont pas aux prises avec des stocks excédentaires qui ont tourmenté une grande partie de l’industrie de la vente au détail.

“Sans véritable position de surstock, [jewelry] les détaillants ne sont pas inquiets » et ne voient pas la nécessité de faire de grosses ventes, a-t-il dit.

Signet Jewelers – la plus grande entreprise de joaillerie aux États-Unis et propriétaire de Zales, Kay Jewelers et Jared – a souligné ces tendances lors de son dernier appel aux résultats, la société constatant également une demande plus forte pour les articles à prix plus élevé.

“Cela se reflète dans la croissance la plus rapide des bijoux étant les niveaux de prix de luxe, suivis du luxe accessible”, a déclaré la PDG de Signet, Gina Drosos, aux analystes lors de l’appel au début du mois. Signet a déclaré qu’il enregistrait la plus forte croissance des ventes dans les prix de 1 000 $ et plus en général, et dans la fourchette de 4 000 $ à 5 000 $ et 10 000 $, en particulier pour les bijoux de mariée.

La société augmente le nombre d’offres plus chères pour répondre à la demande croissante des clients les plus riches, a déclaré Drosos. Mais Signet gère également l’impact de l’inflation sur les acheteurs axés sur la valeur en élargissant son assortiment de bijoux abordables, tels que des pièces avec des diamants créés en laboratoire beaucoup moins chers au lieu de diamants naturels.

À l’approche de la saison des fêtes, Signet a déclaré avoir un “niveau de stock sain” pour répondre à la demande, mais la quantité de stock est en baisse d’une année sur l’autre.

“Cela nous donne l’assurance que nous sommes bien placés pour offrir de la nouveauté avec des niveaux minimaux de dégagement pour les vacances”, a déclaré Joan Hilson, directrice financière et stratégique de Signet, dans un communiqué au début du mois.

Paul Zimnisky, un analyste indépendant de l’industrie de la joaillerie, a déclaré que les commentaires de Signet indiquent que les consommateurs ne devraient pas s’attendre à de grosses ventes ou à des liquidations.

« Je ne m’attends pas à des remises. Cependant, je m’attends à ce que de nombreux bijoutiers stockent probablement des options de marchandises à bas prix », a déclaré Zimnisky.