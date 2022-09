“Attendez-vous à ce que le nombre augmente” – 36 morts dans les manifestations iraniennes contre la mort de Mahsa Amini, selon une ONG

La violence en Iran suite à la mort en garde à vue de Mahsa Amini continue de se propager.

Jusqu’à présent, 36 personnes ont été tuées, selon un groupe de défense des droits.

Le bilan officiel est de 17 morts.

Au moins 36 personnes ont été tuées dans une répression iranienne des manifestations contre la mort de la femme kurde Mahsa Amini en garde à vue, a déclaré un groupe de défense des droits basé à New York.

Amini, 22 ans, est décédée la semaine dernière après son arrestation par la redoutable police des mœurs de la république islamique pour avoir prétendument porté un foulard hijab de manière “inappropriée”, et la nouvelle de sa mort a suscité une indignation généralisée.

Le nombre officiel de morts est passé à au moins 17 jeudi, dont cinq membres du personnel de sécurité, mais le Centre pour les droits de l’homme en Iran, basé à New York, a déclaré que ses sources avançaient un chiffre beaucoup plus élevé.

“Le 7e jour de #IranProtest, les responsables admettent au moins 17 morts et des sources indépendantes en disent 36”, a déclaré le CHRI dans un message sur Twitter jeudi soir.

L’organisation a ajouté :

Attendez-vous à ce que le nombre augmente. Les dirigeants mondiaux doivent faire pression sur les responsables iraniens pour qu’ils autorisent les manifestations sans force létale.

Depuis qu’Amini a été déclarée morte le 16 septembre, trois jours après son arrestation à Téhéran par la police des mœurs iranienne, les protestations se sont étendues à la plupart des grands centres urbains d’Iran, y compris la capitale ainsi qu’à Ispahan, Mashhad, Rasht et Saqez.

“Le gouvernement a répondu avec des balles réelles, des fusils à plomb et des gaz lacrymogènes, selon des vidéos partagées sur les réseaux sociaux qui ont également montré des manifestants saignant abondamment”, a déclaré CHRI dans un communiqué.

Des images sans précédent ont montré des manifestants dégradant ou brûlant des images du chef suprême l’ayatollah Ali Khamenei et du défunt commandant des Gardiens de la révolution Qasem Soleimani.

En réponse, les forces de sécurité ont tiré sur la foule avec de la grenaille et des plombs métalliques, et ont déployé des gaz lacrymogènes et des canons à eau, ont déclaré Amnesty International et d’autres groupes de défense des droits humains.

Un manifestant lève les bras et fait le signe de la victoire lors d’une manifestation pour Mahsa Amini, une femme décédée après avoir été arrêtée par la “police de la moralité” de la République islamique, à Téhéran. AFP AFP

Des manifestants leur ont lancé des pierres, incendié des voitures de police et scandé des slogans antigouvernementaux, a indiqué l’agence de presse officielle IRNA.