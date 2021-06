Attendez une minute: les fans ont convaincu Mayweather KO Logan Paul mais l’ont soutenu pour continuer le combat dans une farce de boxe laborieuse

Sans doute le plus grand boxeur de sa génération, Mayweather n’a pas réussi à gagner pour la première fois sur le ring et a donné au jeu Paul la distinction d’éviter le sort subi par les 50 adversaires de l’ancien champion au cours de sa carrière professionnelle exceptionnelle.

Dans un décalage décrit comme une « fête du corps à corps » par de nombreux observateurs, Mayweather a décroché moins de quatre tirs sur la recrue dans quatre des huit tours, n’atteignant la barre des dix qu’au cinquième tour – un contraste frappant avec son affrontement titanesque avec son compatriote Manny. Pacquiao en 2015, lorsqu’il a lancé des dizaines de coups de poing dans chacun des 12 rounds et a obtenu un taux de réussite à deux chiffres pour huit d’entre eux.

Une blessure que le YouTuber de 26 ans Paul a partagé avec la longue liste de victimes précédentes de Mayweather était une incapacité à se connecter avec ses tirs, mais le vétéran semblait clairement réticent à libérer les compétences de finition redoutées avec lesquelles il a brutalement envoyé certains des meilleurs challengers du monde entier au fil des ans.

QUI A PU VOIR CE VENIR: Beaucoup ont remarqué que Floyd Mayweather a assommé Logan Paul à ce moment du combat, mais ont choisi de maintenir Logan au lieu de laisser Logan tomber. pic.twitter.com/VuU4iemG30 – Def Noodles (@defnoodles) 7 juin 2021

Impossible d’en faire un vrai match car c’était truqué 💀 — 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 (@LozWK94) 7 juin 2021

Juste au moment où les fans familiers avec la maîtrise tactique de Mayweather s’attendaient à ce qu’il attrape le fatiguant Paul avec un coup de poing classique, le showboater semblait content de passer par les mouvements et d’attendre la cloche finale d’un concours qui nécessitait un KO dans le temps imparti pour fournir un résultat définitif.

« Qui aurait pu voir cela venir ? » a demandé un récit très suivi, mettant en évidence des images de Paul semblant les pieds lourds alors qu’il prenait un crochet droit propre à Mayweather après avoir maladroitement tenté une attaque malavisée.

Les frères youtube n’admettront jamais que leur mec s’est fait fouetter. – Michael Cunningham (@MCunninghamAJC) 7 juin 2021

Cela aurait pu être toute l’invitation dont Mayweather aurait eu besoin pour terminer le spectacle tôt lors de certaines des plus grandes nuits de sa longue course sans défaite. Au lieu de cela, il semblait empêcher physiquement Paul de frapper la toile, gardant l’homme beaucoup plus grand avec ses bras alors qu’il semblait plus facile de le laisser toucher le sol.

« Mayweather a assommé Logan Paul à ce moment du combat mais a choisi de retenir Logan au lieu de laisser Logan tomber », a ajouté le récit, faisant écho à l’aveu ironique de Paul après le combat selon lequel il aurait pu être décroché.

« Il fermait juste les yeux pic.twitter.com/qi4hfaMOu3 – Dj (@Dj75479002) 7 juin 2021

Je doute que Floyd ait même remarqué avec quelle fréquence le poids mort de Logan était sur lui – un peu déprimé (@aalildepressed) 7 juin 2021

Mayweather a affirmé sportivement que Paul savait comment « l’attacher » par la suite, bien qu’il soit difficile d’imaginer qu’il aurait eu du mal à arrêter la sensation des médias sociaux qui est entrée dans le combat avec un record d’une défaite sur un combat professionnel.

Il y a de nombreuses raisons compréhensibles pour lesquelles Mayweather aurait pu vouloir prolonger le spectacle, notamment le souvenir de sa victoire éclair sur le kickboxeur japonais Tenshin Nasukawa à son dernier retour de retraite, lorsqu’il a intimidé son adversaire désespérément surclassé avec pratiquement le premier coup du combat. , offrant à son public de précieuses petites intrigues sportives en échange d’un gros salaire.

Je ne penserai jamais que ceux-ci sont truqués dans une certaine mesure. Je pense que Floyd était censé laisser Logan tenir la distance avec lui. Leurs réactions par la suite semblent toujours être au courant de ce fait et c’est gênant et ne semble jamais authentique. C’est dégoutant. – LochBessMonsta (@LochBessMonsta) 7 juin 2021

On pense qu’une foule immense de plus de 60 000 personnes l’a vu combattre Paul à Miami, et la perspective d’événements de «célébrité» tout aussi lucratifs aurait pu être gravement endommagée si le jeune homme avait été emporté.

De nombreux téléspectateurs ont suggéré que le résultat avait été pré-arrangé, se moquaient d’arguments selon lesquels Paul était digne d’affronter une icône sportive et ont plaisanté en disant que le couple en conflit avait mis leurs différences de côté en faveur de s’embrasser à plusieurs reprises au lieu d’un slugfest.

Je veux dire, c’est facile à comprendre, n’est-ce pas, plus les rondes, vous boxez, plus vous gagnez d’argent. Il s’appelle Floyd « Money » Mayweather pour une raison. — Shibuya 🏳️‍🌈. Lesbienne FTW. (@Shibuya_o7) 7 juin 2021

La proposition absurde de Paul selon laquelle il s’en tirerait mieux dans un match revanche a peut-être trahi pourquoi le combat a duré aussi longtemps.

« On ne sait jamais avec ce type » a-t-il dit lorsqu’on lui a demandé si Mayweather avait été à son plein régime menaçant.

Il n’y a pas une photo de ce combat où le visage de Logans ne ressemble pas à du bœuf haché littéral. pic.twitter.com/bGrHNQ4iq1 – 🦋Hannah🦋 (@Crystal3y3sss) 7 juin 2021

Je ne comprends pas pourquoi tout le monde est si fou de ce combat .. C’était une mêlée et c’était divertissant qui s’en soucie lmao – bébé poisson (@fishybab) 7 juin 2021

« Je vais rentrer à la maison en pensant : » Floyd m’a-t-il laissé survivre ? » Laisse-moi aller un peu mieux – peut-être que je pourrai y mettre fin la prochaine fois. »

Quelle que soit la vérité, les deux gagneront des dizaines de millions de dollars grâce aux revenus des guichets et de la télévision à la carte après une occasion que Mayweather a joyeusement décrite comme une « vol de banque légalisé« .