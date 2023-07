« Attendez de voir ça »: le joueur de Manchester City se souvient que David James avait joué en attaque en 2005

Manchester City poursuivait le football européen lors de son dernier match de la saison de Premier League 2004/05 et devait battre Middlesbrough à domicile pour se hisser au septième rang et à la dernière place de la Coupe UEFA.

Alors que City poursuivait un but gagnant et que les scores 1-1 approchaient du temps d’arrêt, le manager de City Stuart Pearce a pris la décision bizarre de coller son gardien de but, David James, à l’avant, en remplaçant Claudio Reyna par le gardien de deuxième choix Nicky Weaver.

Richard Dunne regardait depuis les tribunes le match, et l’Irlandais explique la confusion que tout le monde a eue lorsque James est monté en tête pour les phases finales du match.

« Je n’ai aucune idée [what it was all about] », a déclaré Dunne QuatreQuatreDeux. « Je venais de subir une opération, donc je n’étais pas impliqué. Je me souviens être arrivé et le kitman m’a dit : « Attends de voir ça ».

« Il a sorti un maillot de champ extérieur avec » James 1 « dans le dos et je me suis dit: » Qu’est-ce qui se passe? Aussi bizarre que cela ait été – et j’imagine que c’était difficile pour les attaquants sur le banc qui ne sont pas entrés – il a en fait causé beaucoup de problèmes : nous avons gagné un penalty en l’ayant là-haut.

« Ce n’était pas le meilleur avant-centre, mais il était très maladroit. »

City a remporté un penalty avec James jouant en tant qu’attaquant, bien que Robbie Fowler l’ait cruellement raté, mettant fin à leurs espoirs européens.

Dunne finira par avoir l’expérience de jouer sur le continent avec City, bien qu’il admette qu’il ne s’attendait pas à chanter depuis Everton au tournant du millénaire.

« J’ai joué presque tous les matchs sous Walter Smith à Everton. J’aimais ça, mais une offre est arrivée de Wimbledon et Everton l’a acceptée. J’ai passé mon examen médical, visité le terrain d’entraînement, rencontré les joueurs, puis je suis rentré chez moi pour récupérer mes affaires. et s’est envolé pour Londres le lendemain.

« L’un des directeurs m’a rencontré à Heathrow et m’a dit : ‘Désolé, l’affaire est annulée ; nous n’avons pas d’argent.’ Je me disais: ‘Qu’est-ce que je suis censé faire?’ Alors que nous attendions le prochain vol de retour, mon agent a reçu un appel de Joe Royle.

« Nous avons réglé le problème ce jour-là. C’était étrange: je pensais que j’allais à Wimbledon, et un jour plus tard, je m’entraînais à Manchester City. »

