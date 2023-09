Attendez, comment puis-je me protéger, ainsi que les autres, du COVID ?

18 septembre 2023 – Les Américains ont peut-être diverses opinions sur des questions d’actualité, mais ils semblent s’aligner sur au moins une : les souhaits COVID 19 était vraiment derrière nous une fois pour toutes.

Mais 4 mois après que le CDC a annoncé la fin officielle de l’urgence de santé publique liée au COVID, les hospitalisations ont augmenté de près de 9 % et les décès de près de 5 % par rapport à la semaine précédente, selon le dernier rapport. Données CDC.

Qu’on le veuille ou non, la récente hausse du COVID pourrait signifier un retour aux tests, à l’isolement et au masquage. Alors, quelles sont les recommandations, déjà ? Le Conseils du CDC concernant le COVID n’a pas beaucoup changé : si votre test est positif, isolez-vous de tout le monde pendant 5 jours puis, selon que les symptômes s’améliorent ou si vous avez toujours de la fièvre, vous devrez peut-être continuer à vous isoler.

Mais plus de trois ans après le début de la pandémie, une fois l’état d’urgence terminé, ces lignes directrices sont-elles toujours les plus efficaces et les plus raisonnables ? WebMD a contacté un médecin des urgences, un médecin de famille et un expert en maladies infectieuses pour un rappel.