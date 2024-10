Attendez 10 ans pour un diagnostic de TDAH sur le NHS

On a dit aux patients soupçonnés de TDAH qu’ils devaient attendre 10 ans pour obtenir des soins, les hôpitaux du pays cessant d’accepter des références.

Leeds et York Partnership NHS Foundation Trust a annoncé qu’il n’accepterait plus de nouvelles références de patients ayant besoin d’un trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité (TDAH) diagnostic comme son liste d’attente atteint 4 500.

La confiance est l’une des plusieurs ces derniers mois pour annoncer il n’acceptera pas longtemps de nouvelles références.

Dans un communiqué, le directeur médical du centre de santé mentale, le Dr Chris Hosker, a déclaré : « La liste d’attente de notre service pour le TDAH va simplement continuer à s’allonger si des mesures ne sont pas prises. Par exemple, si quelqu’un devait s’inscrire aujourd’hui sur la liste d’attente, il lui faudrait bien plus de 10 ans pour être vu.

« Nous pensons qu’il serait injuste et contraire à l’éthique de continuer à accepter des références. Accès à NHS Les services pour le TDAH sont un problème à l’échelle nationale et pas seulement un problème de Leeds. La demande de services pour le TDAH a considérablement augmenté ces dernières années, et le NHS n’a pas été financé pour répondre à cette demande – plusieurs autres services du NHS ayant fermé leurs portes à de nouvelles références à travers l’Angleterre au cours des deux dernières années.

Le communiqué ajoute que cette décision répond à « des niveaux de demande insoutenables » avec 170 nouvelles références envoyées chaque mois, alors qu’elle n’est financée que pour en voir et évaluer 16 par mois.

Cette décision intervient au milieu d’une « crise » nationale des services de traitement du TDAH et de l’autisme qui a contraint le NHS England à lancer un « groupe de travail » spécial pour s’attaquer aux problèmes.

On estime que 2,6 millions de Britanniques souffrent de TDAH, dont 694 000 enfants.

Les personnes atteintes de TDAH sont également confrontées à une pénurie croissante de médicaments, dans un contexte de problème d’approvisionnement mondial.

En août, un autre trust du NHS, Herefordshire and Worcestershire Health and Care NHS Trust, a également déclaré qu’il cesserait d’accepter de nouvelles références pour le TDAH, tandis qu’Oxford Health NHS Trust a également été contraint de fermer ses portes à de nouvelles références en juillet.

Pendant ce temps, South London et Maudsley NHS Trust à Londres ont envoyé une mise à jour en juillet aux patients qui disait : « Le service national de clinique et de psychologie pour adultes atteints du TDAH et de l’autisme reste actuellement en pause dans les nouvelles références nationales. Nous fournirons d’autres mises à jour en janvier 2025. »