Atteinte d’un cancer, Fiddler veut passer plus de temps avec son fils

SASKATOON — Le temps ne joue pas en faveur de Starla Fiddler. Elle sait et accepte le fait que le cancer des ovaires la détruira, laissant derrière elle sa famille, y compris son fils de sept ans. Elle a commencé à lui expliquer le concept de la mort, en lui disant que tout le monde, comme elle et ses grands-parents, ne vivra pas éternellement.

Elle a parlé de son combat contre le cancer lors de la randonnée Teal Ride for Ovarian Cancer Awareness organisée par le groupe de propriétaires de Harley-Harley, le samedi 7 septembre, au Redline Harley Davidson, sur la 71e rue Est. L’événement de collecte de fonds a été organisé avec JM Bernier de WHO-HOG et la directrice du programme national de Cancer de l’ovaire du Canada, Stephanie Gosselin.

« J’essaie de vivre le plus possible ma vie avec lui. Je veux créer le plus de souvenirs positifs possible avec lui. Nous voyageons donc beaucoup en été parce que c’est ce qu’il aime. Il aime les voyages en voiture. Nous allons donc à Calgary et nous sommes allés plusieurs fois dans les montagnes et à Drumheller », a déclaré Fiddler, dont le fils vient de commencer la deuxième année.

« Comme je l’ai dit, je veux qu’il ait des souvenirs positifs. Parce que, honnêtement, à ce stade, mon avenir est un peu incertain. C’est dur, mais je vais faire de mon mieux pour être positive pour lui et aussi réaliste que possible. Je sais qu’un jour, le cancer prendra le dessus. C’est dur à accepter, mais le garder à l’esprit rend les choses plus faciles. »

Fiddler a reçu un diagnostic de cancer de l’ovaire à l’âge de 23 ans, devenant la première de sa famille à être atteinte de cette maladie redoutable. Depuis son diagnostic, elle suit depuis plus de 10 ans une chimiothérapie et d’autres traitements. Elle a également subi plusieurs opérations pour retirer des tumeurs et prend maintenant des médicaments pour ralentir la repousse des tumeurs.

« Les symptômes du cancer de l’ovaire sont communs à la plupart des femmes, comme les ballonnements abdominaux, les douleurs dans le bas du dos et d’autres choses de ce genre. Dans mon cas, j’ai reçu le diagnostic sans aucun symptôme. La seule chose que j’ai eue, c’est que je n’ai pas eu mes règles pendant plus d’un an. Mon médecin, parce que j’étais jeune et en bonne santé, n’a jamais pensé au cancer », a déclaré Fiddler.

« Il m’a fait consulter un gynécologue, qui a découvert le kyste dans mon ovaire. Ils ont fait une biopsie, et elle s’est révélée positive pour un cancer de l’ovaire. C’est là que mon parcours contre le cancer a commencé. J’avais 23 ans et j’ai subi une chimiothérapie pour la première fois. À l’époque, ils ne savaient pas comment traiter mon type de cancer, alors ils m’ont administré le type de chimiothérapie le plus puissant disponible. »

La chimiothérapie est un traitement contre le cancer qui utilise des produits chimiques puissants pour éliminer les cellules à croissance rapide dans le corps. Les cellules cancéreuses se développent et se multiplient plus rapidement que les cellules ordinaires.

Elle a ajouté qu’elle avait poursuivi la chimiothérapie même sans l’assurance donnée par ses médecins que cela fonctionnerait. La chimiothérapie a fonctionné et elle n’a plus eu de cancer pendant près de cinq ans avant que la maladie ne revienne.

« J’étais sur un tapis roulant au gymnase quand j’ai senti une ondulation dans le bas de mon ventre. J’ai tout de suite su que c’était de retour. J’ai appelé mon oncologue, qui a programmé un scanner, et c’est là qu’ils ont découvert que j’avais une grosse tumeur qui se développait sous ma côte. Ensuite, ils ont fait une biopsie, qui s’est révélée être un cancer de l’ovaire », a déclaré Fiddler.

« J’ai décidé de ne plus faire de chimiothérapie parce que c’était trop dur pour moi. Ma qualité de vie était plus importante à ce moment-là, alors j’ai opté pour la chirurgie et j’ai pu continuer comme ça. Ils ont retiré 17 tumeurs entre mon sternum et mon pubis, dont une qui pesait environ sept livres et qui était coincée sous ma côte. »

Elle a perdu la chance d’avoir un enfant à cause de la maladie, mais est devenue mère après qu’un de ses proches lui a demandé d’adopter son fils, car elle n’avait pas les moyens de s’occuper de lui. Ils ont organisé l’adoption et elle a pris soin du bébé comme du sien. Cependant, près d’un an après avoir adopté son fils, elle a de nouveau ressenti une douleur sous la côte droite.

« J’ai informé mon oncologue. Ils ont fait un autre test et c’est là qu’ils ont vu que le cancer était revenu pour la troisième fois. Ils ont fait une biopsie pour confirmer et il était revenu. J’ai décidé que je devais suivre une chimiothérapie parce que je devais passer le plus de temps possible avec mon fils. Après tout, il n’était qu’un bébé et il avait besoin de moi. J’ai subi une deuxième chimiothérapie et c’était encore pire pour mon corps cette fois-ci ; non seulement j’ai eu tous les effets secondaires typiques de la chimiothérapie, mais elle a aussi brûlé ma peau de l’intérieur, donc je n’ai pas pu tenir mon bébé dans mes bras. J’ai dû retourner vivre chez mes parents pour qu’ils puissent m’aider avec lui », a déclaré Fiddler.

« Je me souviens très bien d’être assise sur mon lit, et ma mère était assise à côté de moi, lui donnant son biberon, et je lui frottais juste la tête parce qu’il avait tellement besoin de moi, mais je n’étais pas capable de le tenir parce que mon corps était brûlé par la chimiothérapie. J’ai donc recommencé la chimiothérapie. Je l’ai terminée. J’étais optimiste, pensant que cela me donnerait plus de temps avec mon fils, mais malheureusement, moins d’un an après la fin de la chimiothérapie, le cancer est revenu. »

Elle n’avait plus d’autre choix que de subir deux chimiothérapies, ce qui avait eu des conséquences désastreuses sur son corps. En même temps, l’opération était si étendue, du sternum au pubis, qu’il y avait trop de tissu cicatriciel et qu’il était impossible d’en pratiquer une autre. Elle n’avait plus vraiment d’autres solutions.

Malgré une hystérectomie totale, le cancer est réapparu une cinquième fois et a touché plusieurs zones du corps, comme le ventre, le rectum et la rate. Elle a néanmoins fait preuve de courage dans cette période difficile de sa vie et a commencé à préparer son fils au départ définitif de sa mère.

« Je ne savais pas quoi faire, car je n’avais plus aucune option de traitement. Et comme mon cancer est si rare, c’était comme s’accrocher à n’importe quel fétu de paille. Je me prépare à essayer de comprendre comment se préparer à dire à son fils que je ne rentrerai pas de l’hôpital parce que j’étais très malade. J’ai fini par essayer un médicament appelé létrozole, et celui-là est destiné aux patientes atteintes d’un cancer du sein. On le donne aux patientes atteintes d’un cancer du sein parce qu’il arrête la croissance des œstrogènes », a déclaré Fiddler.

« Ce médicament empêcherait mon corps de produire davantage de tumeurs et ralentirait la croissance de celles déjà présentes. Le létrozole a fonctionné pendant environ un an, mais les tumeurs ont recommencé à se développer lentement. [The doctors gave me] Lupron, qui est destiné au cancer des testicules, je crois, parce qu’il bloque également les hormones.

Elle reçoit des injections de Lupron une fois par mois et, jusqu’à présent, cela a permis de maintenir son état stable sans nouvelle croissance, ce qui lui a donné l’espoir de pouvoir passer plus de temps avec son fils et toute sa famille.

« Je vis avec la maladie. Elle est là. J’en suis consciente. Je fais mes examens de routine et mes analyses sanguines. C’est là où je me trouve en ce moment. C’est pourquoi nous avons besoin d’événements de collecte de fonds comme celui-ci pour la recherche sur le cancer de l’ovaire. À l’heure actuelle, il n’existe aucun outil de dépistage du cancer de l’ovaire, et les taux de survie n’ont pas changé depuis plus de 50 ans », a déclaré Fiddler.

Le taux de survie à cinq ans est de 92 % pour les patientes atteintes d’un cancer de l’ovaire de stade 1 et d’environ 73 % pour celles de stade 2 et 3, lorsque la maladie s’est propagée à d’autres parties du corps. Fiddler espère que le fait de faire connaître son histoire à d’autres personnes qui luttent contre cette maladie contribuera à sensibiliser davantage les gens au cancer de l’ovaire.

« Partager mon histoire, que ce soit en personne ou en ligne, est aussi pour moi une sorte de thérapie. Je peux en parler et la partager avec d’autres personnes. Raconter mon histoire peut aussi aider quelqu’un en cours de route ; vous avez peut-être un membre de votre famille ou un ami qui pense que quelque chose ne va pas. Et puis vous pourriez dire, eh bien, vous savez, j’ai parlé à cette fille, vous savez, il y a quelques années, et elle avait aussi ce symptôme. Peut-être devrions-nous consulter un médecin », a déclaré Fiddler.