Atteint d’un cancer, Poutine annule son DEUXIÈME voyage en une semaine à la dernière minute, alimentant de nouvelles spéculations sur sa santé

VLADIMIR Poutine a annulé sa deuxième visite officielle en une semaine, alimentant de nouvelles spéculations sur sa mauvaise santé.

Mad Vlad a abandonné aujourd’hui une visite à Pskov, une ville proche des frontières de la Russie avec les pays de l’OTAN, la Lettonie et l’Estonie.

Vladimir Poutine serait en mauvaise santé Crédit : Getty

Cette décision est susceptible d’augmenter les spéculations fiévreuses sur sa santé, les inquiétudes concernant sa sécurité ou ses efforts pour esquiver l’examen des échecs en Ukraine.

Et cela survient après qu’il ait soudainement retiré une visite à l’usine de chars la semaine dernière – seulement pour qu’un des généraux qui y travaillait meure mystérieusement le jour de Noël.

Officiellement, la raison pour laquelle il a annulé la visite à Pskov était «des conditions de vol défavorables» pour le parcours de 180 milles depuis Saint-Pétersbourg.

Pourtant, les deux aéroports sont restés ouverts aux vols entrants et sortants – et les images de Pskov montrent un ciel totalement dégagé.

Il devait visiter l’usine Titan-Polymer et rencontrer le gouverneur de la région de Pskov, Mikhail Vedernikov.

Mais au lieu de cela, il a dirigé la session pratiquement depuis Saint-Pétersbourg.

Poutine a également annulé cette année sa conférence de presse de fin d’année, son discours au parlement russe et son match de hockey du Nouvel An.

La vague d’annulations brutales alimente les spéculations sur sa santé.

L’état de Poutine a fait l’objet de spéculations en cours – avec lui apparaissant nerveux, instable sur ses pieds et essoufflé à l’occasion.

Il a été suggéré qu’il pourrait souffrir d’un cancer de l’estomac – ou peut-être même de la maladie de Parkinson.

Vlad a été vu tenant une épaisse couverture plus tôt cette année alors qu’il regardait un défilé, et la semaine dernière, il a été vu en train de se balancer et de s’articuler alors qu’il parlait avec une coupe de champagne.

Et des documents secrets d’espionnage russe révélés par The Sun Online ont montré des craintes pour la santé de Vlad.

Pendant ce temps, Vlad pourrait tenter d’éviter de poser des questions sur sa guerre désastreuse à un public de plus en plus frustré en Russie.

On pense que Vlad pensait qu’il aurait pu renverser l’Ukraine en quelques jours – mais s’est retrouvé avec une longue et sanglante corvée dans les tranchées.

Les avancées de la Russie ont été repoussées par un vaillant effort des Ukrainiens héroïques, qui sont soutenus par l’Occident.

Et maintenant, on pense que l’avenir de l’homme de 70 ans est lié au succès ou à l’échec de son invasion.

Poutine a été averti qu’il pourrait faire face à un soulèvement interne à moins qu’il ne parvienne à réaliser quelque chose en Ukraine.

Cela fait suite aux affirmations de hauts responsables ukrainiens selon lesquelles Poutine craint d’être tué s’il perd la guerre en Ukraine, et il en va de même pour “se battre pour sa vie”.

La guerre sanglante de Poutine en Ukraine se poursuit – Vlad perd maintenant plus de 100 000 soldats.

Poutine s’attendait bêtement à faire rouler l’Ukraine et à ce que ses soldats soient accueillis comme des “libérateurs” – mais ils ont dû faire face à une riposte féroce.

Les villes et régions saisies au début de la guerre fin février sont désormais reprises par les Ukrainiens.

L’Occident soutient fortement Kyiv – les chargeant avec les armes dont ils ont besoin pour vaincre la Russie.

Les avancées récentes de l’Ukraine ouvrent désormais la porte de la Crimée, le territoire saisi illégalement par la Russie en 2014.

Et le retour de la péninsule aux mains des Ukrainiens serait un échec sans précédent pour Poutine.

Pendant ce temps, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a été accueilli en héros lors d’une visite à Washington DC – s’asseoir avec Joe Biden pour convenir d’un accord pour environ 1,5 milliard de livres sterling d’armes.