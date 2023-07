Atteint 3 fois, pas de réponse des autorités du Manipur : panel de femmes

La présidente de la Commission nationale pour les femmes (NCW), Rekha Sharma, a déclaré aujourd’hui qu’elle avait contacté trois fois au cours des trois derniers mois les autorités de Manipur au sujet d’incidents de violence contre des femmes, mais qu’aucune réponse n’avait été reçue de leur part.

Elle répondait à des informations parues dans une section des médias selon lesquelles la commission avait reçu le 12 juin une plainte concernant l’incident de deux femmes défilant nues le 4 mai dans l’État du nord-est touché par la violence ethnique, mais n’avait pris aucune mesure. La vidéo du 4 mai a fait surface en ligne le 19 juillet.

Mme Sharma a nié avoir reçu un rapport sur l’incident et a déclaré qu’elle avait pris connaissance suo motu de l’incident vendredi après la diffusion de la vidéo et avait demandé des explications aux autorités à ce sujet.

Cependant, la chef du NCW a déclaré qu’elle avait reçu d’autres plaintes concernant les problèmes des femmes et pour cela, elle avait contacté trois fois les autorités de Manipur, mais aucune réponse n’avait été reçue de leur part.

Elle a également partagé les lettres envoyées aux autorités de l’État.

Mme Sharma leur avait écrit au sujet de plaintes d’incidents de violence contre les femmes.

« Nous avons dû vérifier l’authenticité, et les plaintes ne provenaient pas non plus de Manipur, certaines n’étaient même pas d’Inde. Nous avons contacté les autorités mais aucune réponse n’a été reçue de leur part, mais nous avons ensuite pris connaissance suo motu lorsque la vidéo (de femmes défilant nues) est devenue virale hier « , a déclaré Mme Sharma.

Les lettres ont été écrites les 18 mai, 29 mai et 19 juin.

La tension est montée dans les collines du Manipur après la diffusion mercredi de la vidéo du 4 mai montrant deux femmes de l’une des communautés belligérantes exhibées nues par un groupe d’hommes de l’autre côté.

Quatre personnes ont été arrêtées en lien avec l’incident, ont indiqué des sources officielles à Imphal jeudi soir, alors que la vidéo de 26 secondes capturant le calvaire des deux femmes tribales un jour après que la violence ethnique a éclaté dans l’État du nord-est le 3 mai a attisé une indignation nationale.

Les images horribles n’ont fait surface que mercredi et sont devenues virales après la levée de l’interdiction d’Internet.

Plus de 160 personnes ont perdu la vie et plusieurs ont été blessées depuis que la violence ethnique a éclaté dans l’État le 3 mai, lorsqu’une « marche de solidarité tribale » a été organisée dans les districts des collines pour protester contre la demande de la communauté Meitei pour le statut de tribu répertoriée (ST).

Les Meiteis représentent environ 53 % de la population de Manipur et vivent principalement dans la vallée d’Imphal, tandis que les tribus, qui comprennent les Nagas et les Kukis, constituent 40 % et résident principalement dans les districts des collines.



